حملة نابليون على روسيا: حميات وأوبئة ساهمت في الهزيمة

- انتهت الحملة الروسية عام 1812 بخروج الجيش الفرنسي من موسكو، حيث ساهم الجوع والبرد والمرض في تدهور حالة الجيش. - استخدم الباحثون الحمض النووي القديم لتحديد الأمراض التي تفشت بين الجنود، ووجدوا أن الحمى النظيرة التيفية والحمى الراجعة كانت عوامل رئيسية في الوفيات. - تسلط الدراسة الضوء على أهمية فهم تطور الأمراض المعدية تاريخياً، حيث يساعد التحليل الجيني في تحديد مسببات الأمراض في الرفات القديمة، مما يعزز فهم الأوبئة التاريخية.

انتهت الحملة الروسية، المعروفة في روسيا باسم حرب 1812 الوطنية، بخروج الجيش الفرنسي من موسكو ومسيره غرباً في برد قارس. لطالما ألقى المؤرخون باللوم على الجوع والبرد والمرض، لكن تحديد أي الأمراض تفشى فعلياً ظل سؤالاً صعباً.

في الدراسة التي نشرت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في مجلة كارنت بيولوجي، حاول فريق من وحدة الجينومات القديمة للميكروبات في معهد باستور، بالتعاون مع مختبر الأنثروبولوجيا الحيوية-الثقافية في جامعة إيكس-مرسيليا، الإجابة باستخدام حمض نووي قديم.

اكتشف الباحثون آثاراً وراثية لعدوى خطيرة في أسنان جنود من جيش نابليون ماتوا خلال الانسحاب الكارثي من روسيا عام 1812. تشير النتائج إلى أن الحمى النظيرة التيفية والحمى الراجعة (وهما مرضان يسببان ارتفاع الحرارة والوهن ومشكلات في الهضم) ربما أسهما في موجات الوفيات التي طبعت ذلك الانسحاب.

استخرج العلماء حمضاً نووياً من أسنان 13 جندياً اكتشفت رفاتهم في فيلنيوس في ليتوانيا عام 2002 خلال حفريات أثرية. تمثّل الأسنان صندوقاً أسود لأثر العدوى، لأن مسببات الأمراض الدموية تصل إلى لب السن في أثناء الحياة.

وباستخدام تقنيات تسلسل متقدمة مناسبة للحمض النووي المتحلل، بحث الفريق عن بصمات بكتيرية محتملة؛ فوجدوا متهمين واضحين: سالمونيلا إنتيريكا المسببة للحمى النظيرة التيفية، وبورليه ريكورنتس المسببة للحمى الراجعة التي تنتقل عبر قمل الجسم. جاءت نتائج أربعة جنود إيجابية للنظيرة التيفية، وجنديين للحمى الراجعة. الحمى النظيرة التيفية عدوى معوية شديدة قريبة من التيفوئيد، تسبب حمى مرتفعة وإسهالاً وقيئاً وجفافاً. والحمى الراجعة سميت كذلك لأن الأعراض تأتي على نوبات، أيام حمى تليها فترات تحسن قصير، ثم تعود الحمى. وجدت العَدْوَيان في الحرب ظروفاً مواتية للانتشار.

يؤكد الباحثون أن الأعراض التي دونها مؤرخو انسحاب 1812، والتي شملت: حمى وإنهاكاً واضطرابات هضم، تنسجم مع هذين المرضين. يقول قائد الفريق البحثي نيكولاس راسكوفان (Nicolás Rascovan) - رئيس وحدة الجينومات القديمة للميكروبات في معهد باستور في فرنسا، إن الوصول إلى بيانات جينومية لمسببات أمراض جابت مجتمعات بشرية قديمة يساعدنا على فهم كيف تطورت الأمراض المعدية، وكيف انتشرت ثم اختفت، وما الظروف الاجتماعية والبيئية التي غذت ذلك، وهو فهم ينفعنا اليوم في التصدي للأوبئة.

يشير الباحث في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها باحثون على بصمات مرضية في رفات جيش نابليون. ففي أعمال بحثية سابقة كشف علماء عن مسبب التيفوس، ومسبب حمى الخنادق. "تضيف الدراسة الجديدة الحمى النظيرة والتي تنقلها الأغذية والمياه الملوثة، والحمى الراجعة التي ينقلها القمل، لتقترح أن تعدد العدوى، إلى جانب الجوع والبرد، زاد من إنهاك الجنود ورفع الوفيات".

يشدد الفريق على الحذر، فالتحليل شمل 13 رفاتاً فقط من بين أكثر من ثلاثة آلاف جثة في فيلنيوس، وهو رقم ضئيل مقارنة بنحو 500–600 ألف جندي شاركوا في الحملة، مات منهم نحو 300 ألف خلال الانسحاب. بهذه العينة المحدودة لا يمكن الجزم بمدى انتشار هذه العدوى ولا بحجم مساهمتها الدقيق في الكارثة. عادة ما يكون الحمض النووي لمسببات الأمراض في الرفات القديمة قليلاً للغاية ومجزأ بشدة، ما يصعب تجميع جينومات كاملة ويزيد خطر الخلط بالتلوث.

يقول راسكوفان: "لتقوية الثقة، عمل فريقنا مع باحثين من جامعة تارتو في إستونيا على تطوير مسار تحقق صارم. من خطوات هذا المسار: تحليل موجه بالنسبات التطورية، أي وضع الشظايا حيث تنتمي على شجرة العائلة البكتيرية. هذه المقاربة تمكن من تأكيد هوية مسبب المرض حتى عندما تكون تغطية الحمض النووي منخفضة، وأحياناً تحدد سلالة بعينها". يضيف الباحث أن في معظم الرفات البشرية القديمة، تكون مادة مسبب المرض شديدة التجزؤ وقليلة للغاية، لذا يحتاج العلماء إلى أساليب تحدد هوية العوامل المعدية من إشارات ضعيفة، وأحياناً حتى تحديد السلالات، كي يستكشفوا تنوع أمراض الماضي.