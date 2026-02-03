- حملة مقاطعة رقمية تستهدف عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بقيادة متظاهرين ضد سياسات الهجرة الأميركية، تدعو لإلغاء الاشتراكات في عشر شركات كبرى لمدة شهر، كوسيلة للضغط الاقتصادي. - يقود المبادرة أستاذ التسويق سكوت غالاوي، واصفاً المقاطعة بأنها "إضراب اقتصادي" يهدف لتعطيل تدفق الاشتراكات، مستهدفاً شركات مثل أمازون وآبل وغوغل، التي تتمتع بنفوذ كبير على ترامب والاقتصاد. - غالاوي يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بشدة على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المقاطعة أداة فعالة لإحداث تغيير إيجابي دون الإضرار بالمستهلكين.

بدأت حملة مقاطعة رقمية منظَّمة تستهدف عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، يقودها متظاهرون مناهضون لسياسات هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، وتدعو إلى إلغاء الاشتراكات في عشر شركات كبرى لمدة شهر كامل. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إضراب عام احتجاجاً على حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين، في محاولة لتحويل الغضب الشعبي إلى ضغط اقتصادي مباشر على الشركات التي يُنظر إليها بوصفها الأكثر نفوذاً في القرارين السياسي والاقتصادي.

ويقود المبادرة أستاذ التسويق في جامعة نيويورك سكوت غالاوي الذي يصف المقاطعة بأنها "إضراب اقتصادي" يراهن على تعطيل تدفّق الاشتراكات بوصفه أداة ضغط لا يمكن تجاهلها في اقتصاد تقوده شركات التكنولوجيا.

وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العشر التي تستهدفها المقاطعة هي "أمازون"، و"آبل"، و"غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"باراماونت بلس"، و"أوبر"، و"نتفليكس"، و"إكس"، و"ميتا"، و"أوبن إيه آي". هذه الشركات تعتمد على الاشتراكات، وتقول الحملة إنها تتمتع بنفوذ هائل على ترامب والاقتصاد.

وكتب غالاوي في تدوينة أن "الاقتصاد الأميركي يراهن بشدة على الذكاء الاصطناعي، إذ تمثل سبع شركات تقنية أكثر من ثلث مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وهذا يعني أن أفضل طريقة لإحداث تغيير إيجابي، من دون الإضرار بالمستهلكين، هي شنّ ضربة اقتصادية لا يمكن لرؤساء شركات التكنولوجيا تجاهلها".

ويبدو أن شركات التكنولوجيا تؤثر فعلاً على تحركات إدارة ترامب ضد المهاجرين. فقد سبق لترامب أن قرّر الامتناع عن زيادة عدد القوات الفيدرالية في سان فرانسيسكو؛ وقال حينها إن سبب تغييره لرأيه كان هو التحدث مع مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا، مثل "إنفيديا" و"سيلزفورس". في المقابل، أزالت شركة "آبل" تطبيقاً يسمح للمستخدمين بتتبع أنشطة هيئة الهجرة بناءً على طلب المدعية العامة بام بوندي، كذلك بَنَت شركة بالانتير منصة مراقبة للهيئة بتكلفة 30 مليون دولار.