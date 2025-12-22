- أطلق ناشطون وصحافيون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي فراس البرجس، المعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الرقة، بعد اتهامه بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة السورية. - أكدت الحملة أن اعتقال الصحافيين بسبب عملهم الإعلامي يعد انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، ودعت إلى احترام حقوق الصحافيين وضمان سلامتهم. - طالبت رابطة الصحافيين السوريين بالكشف عن مكان احتجاز البرجس وضمان سلامته، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه إليه تهم واضحة تُعرض على القضاء المختص.

أطلق ناشطون وصحافيون سوريون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح الصحافي فراس البرجس المعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على مناطق شمال شرق سورية.

ومن خلال وسم "الحرية للصحافي فراس البرجس"، دعت الحملة إلى الإفراج عن الصحافي المنحدر من مدينة الرقة، والذي اعتقل قبل أسبوعين بعد اتهامه بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة السورية. كما أكد المشاركون أن ملاحقة الصحافيين بسبب عملهم الإعلامي انتهاكٌ لحرية الرأي والتعبير، ودعوا الجهات المعنية إلى احترام حقوق الصحافيين وضمان سلامتهم.

وكانت قوات "قسد" قد اعتقلت البرجس في مدينة الرقة شمالي سورية قبل أسبوعين، فيما ذكرت شبكات محلية أن الصحافي حوّل قبل أيام إلى ما يُسمى محكمة الإرهاب للنظر في قضيته.

ويعمل فراس البرجس (26 عاماً) في إذاعة صوت الحياة، وهي وسيلة إعلامية محلية تنشط في منطقة الجزيرة السورية.

وأبلغ الصحافي عمار الحميدي رابطة الصحافيين السوريين أن قوات "قسد" اعتقلت فراس البرجس من أمام مقر عمله، من دون السماح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه، وفي ظل غياب أي إعلان رسمي يوضح أسباب الاحتجاز، مشيراً إلى ورود معلومات تفيد بتوجيه اتهامات له بالتعامل مع جهات إعلامية تابعة للحكومة السورية الحالية.

وأعربت رابطة الصحافيين السوريين عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الصحافي، معتبرةً أن استمرار توقيف الصحافيين والناشطين الإعلاميين خارج الأطر القانونية يشكل انتهاكاً صريحاً لحرية العمل الصحافي وحق الوصول إلى المعلومات. وطالبت الرابطة قوات سوريا الديمقراطية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز فراس البرجس وضمان سلامته الجسدية والقانونية، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه إليه تهم واضحة تُعرض على القضاء المختص وفق معايير المحاكمة العادلة.

وأثارت عملية الاعتقال انتقادات واسعة لممارسات "قسد" بحق الصحافيين، فيما عاب بعض الصحافيين ازدواجية المعايير بالنسبة لبعض الجهات في سورية، التي تركز فقط على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السورية متجاهلة ارتكابات الأطراف الأخرى.