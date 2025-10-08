- أطلقت النيابة العامة في إسطنبول عملية أمنية استهدفت 19 من المشاهير الأتراك بتهمة تعاطي المخدرات، حيث تم استدعاؤهم للاستجواب وإجراء فحوصات الدم دون إصدار مذكرات توقيف. - شملت العملية أسماء بارزة مثل المغنية حادثة أتشك غوز، ودويغو أوز أصلان موتاف، وإيرم ديرجي، حيث تم تحويل 12 منهم إلى الطب العدلي لأخذ عينات طبية. - أثارت العملية اهتمام الرأي العام التركي، بينما نفى محامو بعض المشاهير التهم الموجهة إليهم، مؤكدين عدم تلقيهم معلومات رسمية حول القضية حتى الآن.

أطلقت النيابة العامة في مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، عملية أمنية استهدفت مشاهير وفنانين ومغنين أتراك، بتهمة تعاطي المخدرات، وجرى استدعاؤهم من أجل استجوابهم وإجراء فحص الدم لهم. ونفّذت قوى الدرك التركية العملية الأمنية بتعليمات من النيابة العامة، مكتب مكافحة جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية، وشملت 19 من المشاهير، من دون صدور قرار توقيف بحقهم.

وبحسب وسائل إعلام تركية، منها قناة خبر تورك، فإن العملية الأمنية هي عبارة عن استدعاء مشاهير، وأخذ إفاداتهم، وتحويلهم للطب الشرعي، وأخذ عينات من الدم لإجراء التحاليل لها، واستكمال الاستجواب لاحقاً، من دون وجود مذكرة توقيف. وعقب العملية، حُوّل 12 من مشاهير تركيا بالفعل إلى الطب العدلي في إسطنبول، وأخذت عينات طبية منهم.

أسماء مشاهير الحملة

شملت القائمة المغنية الشهيرة حادثة أتشك غوز، والمغنية المعروفة دويغو أوز أصلان موتاف، وأوزغو أوزبيرينجي، فضلاً عن المغنية الشهيرة إيرم ديرجي. كذلك، شملت القائمة المشاهير ديلان بولات وزوجها إنغين بولات، وكوبلاي آكا، وكان يلدريم، وبيرّاك توزون آتاتش، ودمت إيفغار باباتاش، وزينت مريتش آرال كسكين، ومرت يازجي أوغلو، وفايزة التون، ودرين تالو، واختها درن تالو، والمطربة زينت سالي، وبيرس آكالاي، ومرت آكدولغر، وجرن موراي أوراجان.

وعقب صدور تعليمات العملية الأمنية، قال محامي المطربة زينت سالي، جميل جم أريبول، إن موكلته طُلبت لتقديم إفادة لكنها موجودة خارج تركيا، نافياً المزاعم بتعاطي موكلته المخدرات. كما قالت محامية المغنية الشهيرة إيرم ديرجي، عائشة غول مرمر، في تصريح لها: "في إطار الإجراءات المستمرة مع موكلتي، سنتوجه إلى الدرك لأخذ إفادتها. حتى الآن لم نتلق أي معلومات رسمية بشأن محتوى الملف أو موضوعه، وسنُبلغ الرأي العام فور اتضاح الإجراءات". وفاجأت العملية الرأي العام من خلال شمولها مشاهير ومغنين على مستوى تركيا، فيما يترقب الجمهور نتائج العملية التي لم يُصرَّح بشكل رسمي عن نتائجها بعد.