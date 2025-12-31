- أكدت حركة حماس على أهمية دور الصحافي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن جرائم الاحتلال لن تسكت صوتهم، ودعت إلى محاسبة قادة تل أبيب على جرائمهم ضد الصحافيين. - في يوم الوفاء للصحافي الفلسطيني، تم تسليط الضوء على تضحيات الصحافيين خلال حرب الإبادة على غزة، حيث استشهد 257 صحافياً، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاقات وقف إطلاق النار. - دعت حماس المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى فضح جرائم الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين، والعمل على محاكمة مرتكبيها دولياً، مع التأكيد على نقل الحقيقة بموضوعية ونزاهة.

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن دور الصحافي الفلسطيني سيبقى أقوى من رصاص إسرائيل، وأن جرائم الاحتلال لن تفلح في تغييب صوته، داعيةً إلى ملاحقة قادة تل أبيب ومحاسبتهم. جاء ذلك بمناسبة يوم الوفاء للصحافي الفلسطيني الذي يوافق 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، والذي أعلنته الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2010، تقديراً لتضحيات الصحافيين وجهودهم في نقل الحقيقة.

وقالت حماس: "في يوم الوفاء للصحافي الفلسطيني: سيبقى دور الصحافي الفلسطيني أقوى من رصاص الاحتلال، ولن تفلح جرائمه في تغييب صوته، وندعو إلى ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ضدّ الصحافيين في فلسطين". وأضافت: "يأتي يوم الوفاء للصحافي الفلسطيني، هذا العام بعد عدوان وحرب إبادة جماعية على قطاع غزَّة استمرت على مدار عامين كاملين، ارتقى خلالها 257 شهيداً صحافياً منذ بدايتها في السابع من أكتوبر عام 2023".

واستُشهد 257 صحافياً فلسطينياً خلال عامين من حرب الإبادة، التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي على الغزيين بدعم أميركي، والتي خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح. وحتى بعد اتفاق إطلاق النار لا يزال الاحتلال يخرقه، مخلفاً مئات أخرى من الفلسطينيين بين شهيد وجريح. كل هذا بينما تمنع إسرائيل إدخال ما يكفي من الغذاء والدواء، تاركةً نحو 2.4 مليون فلسطيني في وضع غير إنساني.

الصحافي الفلسطيني عدو الاحتلال

شددت حماس على أن "الحرب على غزة، كشفت أن الاحتلال هو العدو الأبرز والأخطر على الصحافة والصحافيين، لأنهم كانوا الصوت والصورة الفاضحة لجرائمه ومجازره، والوسيلة الكاشفة لروايته الكاذبة ودعايته السوداء التي تهاوت أمام الحقيقة". وتابعت: "نقف في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز وتقدير لمسيرة هؤلاء الأبطال من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين الملتحمين مع أبناء شعبنا، والذين يعيشون آلامه وآماله، وهم ينقلون عين الحقيقة دفاعاً عن فلسطين وعدالة القضية الفلسطينية".

ودَعَت حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية "إلى مواصلة عملهم في فضح جرائم الاحتلال بحقّ الصحافيين الفلسطينيين، والعمل على إدانتها، والتحرك العاجل لمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية". كذلك دَعَت المؤسسات الإعلامية في العالم "إلى الانحياز لقيم الموضوعية والأمانة والنزاهة في نقل حقيقة ما يجري في قطاع غزَّة وفلسطين، وعدم الانسياق وراء التضليل والكذب الذي يمارسه الإعلام الصهيوني".

(الأناضول، العربي الجديد)