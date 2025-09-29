حكومة "طالبان" تقطع الاتصالات في كل أنحاء أفغانستان

- شهدت أفغانستان انقطاعاً واسعاً لخدمة الاتصالات بعد حظر طالبان الإنترنت عبر الألياف الضوئية في عدة ولايات لمنع "الفساد"، مما أثر على الاتصال في كابول ومدن أخرى مثل هرات وقندهار. - أعلنت منظمة "نت بلوكس" عن قطع شامل للاتصالات، حيث وصل مستوى الاتصال الوطني إلى 14% من المعدلات العادية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتوافق مع فصل متعمد للخدمة. - حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية أدى إلى توقف خدمات الهاتف المحمول والثابت، مع استمرار التجارب لاختبار إمكانية الحفاظ على خدمة الهاتف.

قطعت سلطات طالبان في أفغانستان اتصال الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر". ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته أنه "ليس هناك أي وسيلة أو نظام آخر للاتصال... سيتأثر القطاع المصرفي والجمارك وكل شيء في جميع أنحاء البلاد". كما أفادت منظمة "نتبلوكس" لرصد الإنترنت والأمن السيبراني بأن نسبة "الاتصال الوطني الإجمالي باتت الآن أقل من 1% (من المستويات الطبيعية)، مما يجعل الأمر انقطاعاً شاملاً".

وشهدت أفغانستان انقطاعاً واسع النطاق لخدمة الاتصالات، اليوم الاثنين، بعد أسابيع من حظر سلطات طالبان الإنترنت عبر الألياف الضوئية في عدة ولايات لمنع "الفساد". وفقدت وكالة فرانس برس الاتصال بالهاتف النقال بمكتبها في العاصمة كابول قرابة الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحلي (13:15 بتوقيت غرينتش) ومع صحافييها في مدينتي هرات وقندهار. وغالباً ما تُمرَّر خدمات الهاتف عبر الإنترنت، باستخدام خطوط الألياف نفسها، خصوصاً في البلدان التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للاتصالات. وصرحت "نت بلوكس" للوكالة بأن "قطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية سيؤدي إلى توقف خدمات الهاتف المحمول والثابت".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الحالي، أعلن المتحدث باسم ولاية بلخ، شمالي البلاد، عطا الله زيد حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية بالكامل و"فصل الشبكة" بأمر من القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتُخذ هذا الإجراء لمكافحة الرذيلة، وستوفَّر خيارات بديلة في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات الاتصال".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس آنذاك بفرض القيود نفسها في ولايتي بدخشان وتخار الشماليتين، وكذلك في قندهار وهلمند وننغرهار وأوروزغان في الجنوب. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت اتصالات الإنترنت بطيئة جداً أو متقطعة. مع العلم أن كابول كانت قد أعلنت، خلال العام الماضي، أن الألياف الضوئية التي نشرتها السلطات السابقة مطلع الألفية الثالثة، ويصل طولها إلى 9350 كيلومتراً، تمثل "أولوية... لتقريب البلاد من بقية العالم" و"التخلص من الفقر".

(فرانس برس، العربي الجديد)