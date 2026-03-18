- أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تشغيل إذاعة "صوت أميركا" بعد توقفها لمدة عام، مما أعاد مئات الموظفين إلى العمل، ومنح وكالة الإعلام العالمي الأميركية أسبوعاً لوضع خطة لإعادة البث. - "صوت أميركا" هي أكبر هيئة بث دولية في الولايات المتحدة، تبث الأخبار إلى دول تفتقر إلى الصحافة الحرة منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت تبث بـ49 لغة إلى 362 مليون مستمع قبل إغلاقها. - قرار القاضي جاء بعد حكم بأن المديرة السابقة لوكالة الإعلام الأميركية العالمية أدارت الوكالة بشكل غير قانوني، وأعلنت المديرة نيتها استئناف القرار.

أمر قاضٍ فيدرالي، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تشغيل إذاعة "صوت أميركا" الحكومية بعد توقفها فعلياً قبل عام، ما أدى إلى عودة مئات الموظفين الذين كانوا في إجازة إدارية إلى العمل. ومنح قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، رويس سي لامبرث، وكالة الإعلام العالمي الأميركية أسبوعاً لوضع خطة لإعادة بث الإذاعة.

و"صوت أميركا" أكبر وأقدم هيئة بث دولية في الولايات المتحدة، وهي تموّل وكالات أنباء مثل "راديو آسيا الحرة" و"راديو أوروبا الحرة". ودأبت الهيئة على بث الأخبار إلى دول حول العالم منذ تأسيسها خلال الحرب العالمية الثانية، وغالباً ما كانت تبث إلى دول تفتقر إلى تقاليد الصحافة الحرة. وقبل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، كانت الإذاعة تبث برامجها بـ49 لغة مختلفة، لتصل إلى 362 مليون مستمع.

لكن الإذاعة تعمل بطاقم محدود منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإغلاقها، ووضع موظفيها في إجازة إدارية مدفوعة الأجر لمدة عام. وقد سعت إدارة ترامب إلى تقليص تمويل الهيئة منذ عام 2025، وأصدرت تعليماتها إلى المديرة السابقة لوكالة الإعلام الأميركية العالمية (USAGM)، كاري ليك، بتقليص حجم الوكالة إلى "الحد الأدنى من الوجود والوظائف التي يقتضيها القانون".

ويأتي قرار القاضي لامبرث الأخير بعد عشرة أيام فقط من حكمه بأن المديرة السابقة لوكالة الإعلام الأميركية العالمية (USAGM) قد أدارت الوكالة بشكل غير قانوني. وأشرفت ليك على الوكالة من 31 يوليو/تموز إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وأقدمت خلالها على تسريح أكثر من ألف موظف. من جانبها، أعلنت ليك في تغريدة اعتزامها استئناف قرار لامبرث بشأن الوضع القانوني لإدارتها.

وفي العام الماضي، منع قاضٍ فيدرالي ليك أيضاً من عزل مايكل أبراموفيتز من منصب مدير "صوت أميركا". وقد رفع أبراموفيتز ومجموعة أخرى من الموظفين دعاوى قضائية منفصلة ضد الحكومة لاحقاً. وأشاد أبراموفيتز بقرار لامبرث في بيان لصحيفة واشنطن بوست، حيث قال إنه "لم تكن الحاجة إلى "صوت أميركا" أشدّ منها اليوم. أنا ممتنٌّ لصمود وتفاني العاملين الرائعين في صوت أميركا".