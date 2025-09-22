حكم على الصحافية الكويتية عائشة الرشيد بتهمة إثارة الفتن الطائفية

- أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكماً بتغريم الصحافية عائشة الرشيد 30 ألف دينار بتهم إثارة الفتن الطائفية وازدراء فئة من المجتمع، بعد ظهورها في فيديو على يوتيوب ينتقد الشيعة. - النيابة العامة احتجزت الرشيد بعد شكوى من جهاز أمن الدولة، وأخلت سبيلها بكفالة 500 دينار، ووجهت لها تهم مخالفة قانون الوحدة الوطنية وإثارة الفتن الطائفية. - حكم الاستئناف جاء مخففاً مقارنة بحكم الجنايات السابق بتغريمها 50 ألف دينار، وبرأتها محكمة الجنايات من تهمة الإساءة إلى إيران.

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، الاثنين، حكماً بتغريم الصحافية عائشة الرشيد 30 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار)، عن عدة تهم تتعلق بإثارة الفتن الطائفية وازدراء فئة من فئات المجتمع، وذلك على خلفية الإساءة إلى الشيعة بعد ظهورها في مقطع فيديو على موقع يوتيوب خلال شهر محرم صيف العام الماضي.

وكانت النيابة العامة قد احتجزت عائشة الرشيد لمدة عدة أيام بعد تحريك جهاز أمن الدولة شكوى ضدها على خلفية "الإساءة إلى الشيعة" تعود إلى حلقة من برنامج "بكل وضوح" قدمتها في التاسع من يوليو/ تموز 2024، على قناة إيه آر سي على "يوتيوب"، جاءت تعليقاً على إجراءات جديدة لوزارة الداخلية تتعلق بتنظيم الحسينيات خلال شهر محرم، كما انتقدت خلالها عددا من الممارسات الدينية الشيعية.

وأخلت النيابة العامة في الرابع من أغسطس/ آب 2024 سبيل الرشيد بكفالة 500 دينار (أكثر من 1600 دولار)، ووجّهت إليها تهم "مخالفة قانون الوحدة الوطنية"، و"القيام بشكل علني بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع"، و"إثارة الفتن الطائفية عن طريق نشر فيديو تضمن عبارات وألفاظاً من شأنها كراهية وازدراء فئة الشيعة في المجتمع"، قبل أن تُحيلها على محكمة الجنايات.

ويأتي حكم محكمة الاستئناف مخففاً بالمقارنة مع حكم محكمة الجنايات الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، القاضي بتغريمها 50 ألف دينار (164 ألف دولار).

يُذكر أن محكمة الجنايات قد برأت عائشة الرشيد في 28 إبريل/ نيسان الماضي، من تهمة "الإساءة إلى إيران"، وذلك بعد تحريك السفارة الإيرانية في البلاد شكوى ضدها على خلفية حلقة أخرى من برنامجها تناولت ما وصفته "الخلايا الإيرانية النائمة في الكويت".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام ضد عائشة الرشيد على خلفية نشاطها العام، حيث أُدينت بالحبس مدة شهر مع وقف التنفيذ لقاء كفالة ألف دينار (أكثر من 3 آلاف دولار أميركي) عام 2015 عن تهمة الطعن برئيس مجلس الأمة (البرلمان) آنذاك، مرزوق الغانم، وفي نفس العام أدينت بالحبس مدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ بكفالة ألف دينار أيضاً عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة على خلفية إعلانها عن دخول مسؤول إيراني عسكري إلى البلاد أثناء انقطاع الكهرباء.