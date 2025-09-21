حكم ثانٍ بسجن الصحافية الصينية تشانغ شان موثقة بداية كورونا

- أُدينت الصحافية تشانغ شان بالسجن لأربع سنوات إضافية بعد توثيقها لتفشي كوفيد-19 في ووهان، حيث اتُهمت مجدداً بـ"إثارة المشكلات" وبدأت إضراباً عن الطعام بعد اعتقالها. - دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" للإفراج عن تشانغ، معتبرةً إياها بطلة في إيصال المعلومات، مشيرة إلى أن التهم الجديدة استندت إلى تعليقاتها على مواقع خارجية. - تُعتبر الصين أكبر سجن للصحافيين عالميًا، حيث تحتجز 124 صحافياً، واحتلت المرتبة 178 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، مع قانون جديد لتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية.

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" (Reporters Without Borders – RSF)، أمس السبت، صدور حكم بسجن الصحافية الصينية تشانغ شان أربع سنوات إضافية بعد أن قضت بالفعل عقوبة بالسجن أربع سنوات بسبب توثيقها المراحل الأولى لتفشّي وباء كوفيد-19 من مركزه في مدينة ووهان. وأُدينت الصحافية، البالغة من العمر 42 عاماً، مجدداً بتهمة "إثارة المشكلات والتسبب في المتاعب"، وهي التهمة ذاتها التي قادتها إلى السجن في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد نشرها روايات وشهادات مباشرة من مدينة ووهان وسط الصين، حول الانتشار المبكر لفيروس كوفيد-19، بحسب ما أوضحت المنظمة الدولية المعنية بحرية الصحافة.

وقالت ألكسندرا بيلاكوسكا، مديرة المناصرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "مراسلون بلا حدود"، في بيان: "كان ينبغي أن يُحتفى بها عالمياً باعتبارها بطلة في مجال إيصال المعلومات، لا أن تُحتجز في ظروف سجن وحشية"، مضيفة أنّ "معاناتها واضطهادها يجب أن ينتهيا، ومن المُلح أكثر من أي وقت مضى أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على بكين للإفراج عنها فوراً".

وكانت تشانغ شان قد اعتُقلت للمرة الأولى بعد أشهر من نشرها مقاطع فيديو وتقارير من مستشفيات مكتظة وشوارع فارغة، رسمت صورة أكثر قتامة للمرض مما أوردته الرواية الرسمية. وأعلن محاميها آنذاك، رن تشوانيو، أن موكلته كانت تؤمن بأنها "تُضطهد لمجرد ممارستها حقها في حرية التعبير". وبحسب وثائق محكمة اطّلعت عليها "رويترز"، بدأت الصحافية إضراباً عن الطعام بعد شهر من اعتقالها، ما دفع الشرطة إلى تقييد يديها وإطعامها قسراً عبر أنبوب، وفق ما أفاد محاموها في ذلك الوقت.

وأُطلق سراح تشانغ شان في مايو/أيار 2024، لكنها اعتُقلت مجدداً بعد ثلاثة أشهر، ثم وُجهت إليها تهم رسمية وأودعت في مركز احتجاز بودونغ (Pudong) في شنغهاي، بحسب ما ذكرت "مراسلون بلا حدود". وأشارت المنظمة إلى أنّ الحكم الأخير، الصادر يوم الجمعة، جاء عقب تقارير نشرتها تشانغ حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. ونشر محاميها السابق، رن، على منصة إكس أنّ التهم الجديدة استندت إلى تعليقات كتبتها الصحافية على مواقع إلكترونية خارجية، مؤكداً أنّه لا ينبغي اعتبارها مجرمة. ولم تُفصح السلطات الصينية حتى الآن عن طبيعة الأنشطة التي وُجّهت بسببها التهم إلى الصحافية.

من جانبها، اعتبرت بيه لي يي، مديرة قسم آسيا والمحيط الهادئ في "لجنة حماية الصحافيين" (Committee to Protect Journalists – CPJ) ومقرها نيويورك، أنّ "هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها تشانغ شان محاكمة بتهم واهية لا تعني سوى اضطهاد سافر بسبب عملها الصحافي"، داعية السلطات الصينية إلى إنهاء احتجازها التعسفي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، والإفراج عنها فوراً.

وتُعتبر الصين "أكبر سجن للصحافيين في العالم"، حيث يقبع فيها ما لا يقل عن 124 عاملاً في الإعلام خلف القضبان، وفق "مراسلون بلا حدود"، وقد احتلت البلاد المرتبة الـ178 من أصل 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع واحد من إقرار المشرّعين الصينيين مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، من خلال السماح للأشخاص بالإبلاغ عن الطوارئ مباشرة، متجاوزين البنية الحكومية التقليدية الهرمية.