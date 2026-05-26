حكم بسجن المغني المصري مروان بابلو لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان

- أصدرت محكمة مصرية حكماً بسجن مغني الراب مروان بابلو لمدة عام بتهمة "ازدراء الأديان" لاستخدامه ابتهال "مولاي" في حفل غنائي، مع كفالة مالية بقيمة 1000 جنيه مصري. - المحامي سمير صبري قدم شكوى ضد بابلو في 2022، معتبراً أن استخدام الابتهال أفرغه من مضمونه الروحي، مما أثار غضب المتابعين، ورحب حفيد النقشبندي بالحكم. - نقابة المهن الموسيقية منعت بابلو من الغناء بعد الجدل، وقدم اعتذاراً علنياً مؤكداً عدم قصده الإساءة.

أصدرت محكمة مصرية، الاثنين، حكماً بسجن مغني الراب مروان بابلو لمدة عام، بعد إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"، بسبب استعماله ابتهال "مولاي" للشيخ سيد النقشبندي في إحدى حفلاته الغنائية. وقضت المحكمة المختصة بمعاقبة المغني بالحبس لمدة عام مع كفالة مالية بقيمة 1000 جنيه مصري في القضية التي تعود إلى عام 2021، خلال حفلٍ مشترك مع مغني الراب الفلسطيني شاب جديد في القاهرة.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدّم بشكوى في عام 2022 ضدّ مروان بابلو أمام القضاء المصري، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقّه، بسبب ما اعتبره إساءة للرموز الدينية. ونقلت الصحف المحلية عن المحامي قوله إن استخدام الابتهال في الحفل أفرغه من مضمونه الروحي، وقدّمه بطريقة "غير لائقة"، أثارت غضب العديد من المتابعين. ونقلت مواقع مصرية عن حفيد النقشبندي ترحيبه بقرار سجن المغني، محذراً من "المساس" بالمنشد الراحل. من جهته، لم يعلّق بابلو حتّى الآن على الحكم الصادر بحقه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المغني الراحل هاني شاكر، قد اتخذت إجراءات صارمة عقب الجدل الذي رافق الحفل، وأعلنت منع مروان بابلو من الغناء. وفي وقتٍ لاحق، تقدّم المغني باعتذار علني، مؤكداً أنّه لم يقصد الإساءة.

ويعتبر مروان بابلو واحداً من أبرز نجوم الراب المصريين في السنوات الماضية، إذ حقّقت أعمال المغني المولود عام 1995 في الإسكندرية شعبية واسعة بين الشباب في مصر والدول العربية.