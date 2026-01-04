"حق ضايع" يعيد ماسبيرو إلى الدراما

- عودة قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري بمسلسل "حق ضايع" تمثل محاولة لاستعادة الحضور الرسمي في المشهد الدرامي، بعد توقف منذ عام 2015، مع نجوم مثل أحمد صلاح حسني ونسرين أمين. - لعب قطاع الإنتاج دورًا محوريًا في الدراما المصرية والعربية منذ أواخر الخمسينيات، مقدماً أعمالاً بارزة مثل "ليالي الحلمية" و"رأفت الهجان"، مما يعكس أهميته في تقديم أعمال ذات قيمة فنية وفكرية. - يرى المخرجون والنقاد أن العودة خطوة إيجابية لإعادة التوازن، مع تحذيرات من تأثير المعلنين على القيمة الفنية.

في خطوة تُعيد فتح ملف الدور الغائب لماسبيرو في صناعة الدراما، يعود قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري إلى الساحة بعد أكثر من عشرة أعوام من التوقف، عبر مسلسل "حق ضايع" المقرّر عرضه في موسم رمضان المقبل. عودةٌ تُقرأ بوصفها محاولة لاستعادة حضور الإنتاج الرسمي في مشهد درامي ظلّ خلال السنوات الأخيرة رهينة هيمنة القطاع الخاص ومنطق السوق. "حق ضايع" من بطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين أمين، ولوسي، وأيتن عامر، ونضال الشافعي، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق. ويأتي العمل ليكسر صمتاً امتد منذ عام 2015، حين توقّف قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري عن خوض أي تجارب درامية جديدة، مكتفياً آنذاك بثلاثة أعمال هي "حق ميت" و"أسرار" و"دنيا جديدة".

هذا الغياب الطويل بدا مفارقاً لتاريخ ممتدّ لعقود، لعب خلاله قطاع الإنتاج دوراً محورياً في تشكيل ملامح الدراما المصرية والعربية، فمنذ انطلاق التلفزيون المصري في أواخر خمسينيات القرن الماضي، قدّم القطاع عشرات المسلسلات والسهرات التي شكّلت ذاكرة جمعية للمشاهدين، وأسّست لمعايير فنية ظلّت مرجعاً لسنوات.

عام 1962، أنتج التلفزيون المصري مسلسل "هارب من الأيام"، بوصفه أول عمل درامي بعد العدوان الثلاثي الذي أخّر إطلاق البث التلفزيوني. شارك في بطولته عبد الله غيث، وتوفيق الدقن، وحسين رياض، ومديحة سالم، وأخرجه نور الدمرداش. وعام 1964، قدّم مسلسل "القط الأسود"، المصنّف آنذاك ضمن أعمال الرعب، عن قصة محمد عبد القادر المازني، وبطولة عمر الحريري ومديحة سالم وتوفيق الدقن، فيما كان "العسل المر" آخر أعمال الستينيّات.

أما السبعينيّات، فشهدت إنتاجاً محدوداً اقتصر على ثلاثة أعمال درامية، قبل أن تعرف الثمانينيّات طفرة غير مسبوقة، تجاوز فيها عدد الأعمال المنتَجة ثلاثين مسلسلاً، من بينها "غداً تتفتح الزهور"، و"ليالي الحلمية"، و"رأفت الهجان"، وهي أعمال رسّخت مكانة التلفزيون المصري بوصفه المنتج الأهم للدراما في المنطقة.

واستمر هذا الزخم خلال التسعينيّات، مع أعمال بارزة مثل "بوابة الحلواني"، و"أرابيسك"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"هوانم جاردن سيتي"، و"السقوط في بئر سبع"، وصولاً إلى الألفية الجديدة التي شهدت نجاحات جماهيرية واسعة، من بينها "عائلة الحاج متولي"، و"قاسم أمين"، و"المصراوية"، و"الباطنية"، و"الكبير أوي"، قبل أن يُسدل الستار على دور القطاع عام 2015.

وحول هذا الغياب، قال المخرج محمد فاضل، لـ"العربي الجديد"، إن توقف قطاع الإنتاج كان له أثر سلبي كبير على شكل الدراما المصرية، علماً أن مسيرته الفنية ارتبطت بماسبيرو، إذ عمل مساعد مخرج ومخرجاً في أعمال عدّة، منها "أبو العلا البشري" و"السائرون نياماً" و"سنوات الحب والملح"، وأضاف فاضل: "أردّد دائماً أن الدراما المصرية هي من اختراع ماسبيرو"، معرباً عن سعادته بعودة الإنتاج.

من جانبه، قال المخرج مجدي أبو عميرة، لـ"العربي الجديد"، إن توقف قطاع الإنتاج حرم عدداً كبيراً من المخرجين وصنّاع الفن من فرص حقيقية، معتبراً أن استعادة ماسبيرو لدوره قد تعيد التوازن إلى المشهد. وأشار إلى أن التلفزيون المصري كان بوابة لظهور وجوه فنية تحوّلت لاحقاً إلى نجوم، مثل حنان ترك ومنة شلبي ومي عز الدين، إلى جانب أحمد عز وأحمد رزق وحلا شيحة، محذّراً من أن الأزمة الراهنة تتمثل في تحكّم المعلِن في مفاصل الدراما وتحويلها إلى منتج تجاري على حساب القيمة الفنية.

وكان السيناريست أسامة أنور عكاشة (1941 ــ 2010) دافع مراراً عن دور قطاع الإنتاج، واصفاً إياه بـ"آخر حصن لحماية الدراما من الابتذال"، ومؤكداً أن وجود إنتاج رسمي يضمن حدّاً أدنى من القيمة الفكرية. وقدّم عكاشة مع القطاع أعمالاً مفصلية مثل "ليالي الحلمية"، و"الشهد والدموع"، و"زيزينيا"، و"أرابيسك"، و"الراية البيضا"، و"المصراوية".

بدورها، رأت الناقدة خيرية البشلاوي، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن عودة قطاع الإنتاج خطوة إيجابية تضمن على الأقل الحد الأدنى من الجودة، مؤكدة أن أهم وأقوى الأعمال في تاريخ الدراما المصرية خرجت من رحم التلفزيون المصري، وحذّرت من أنّ "الرقابة يجب أن تكون بيد المتفرج وحده، لا بيد أي جهة وصائية".