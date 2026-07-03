حقيقة صورة ماكرون جاثياً أمام ملك تايلاند

- نفت وزارة الخارجية التايلاندية صحة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاثياً أمام الملك التايلاندي ماها فاجيرالونغكورن خلال زيارته لفرنسا. - تزامنت زيارة ملك وملكة تايلاند لفرنسا مع الذكرى الـ170 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث قلّد ماكرون الملك وسام جوقة الشرف والملكة وسام الاستحقاق الوطني. - أكدت وكالة فرانس برس أن الصورة المتداولة أُنشئت بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، ولم تُنشر أي صورة رسمية تُظهر ماكرون جاثياً.

نفت وزارة الخارجية التايلاندية، الخميس، أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد جثا على ركبتيه أمام الملك ماها فاجيرالونغكورن خلال زيارته لفرنسا هذا الأسبوع، خلافاً لما أظهرته صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي انتشرت عبر الإنترنت. وكانت زيارة ملك وملكة تايلاند هذا الأسبوع لفرنسا الأولى لعاهل تايلاندي منذ العام 1960، وقد تزامنت مع الذكرى السنوية الـ170 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال مأدبة عشاء في قصر الإليزيه في باريس، قلّد ماكرون فاجيرالونغكورن وسام جوقة الشرف، وهو أعلى تكريم تمنحه الجمهورية الفرنسية، كما منح الملكة سوتشيدا وسام الاستحقاق الوطني وفق وسائل إعلام تايلاندية.

وانتشرت صورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الفرنسي جاثياً على ركبتيه أثناء تقديم الوسامين لضيفيه. لكنّ ناطقاً باسم وزارة الخارجية التايلاندية نفى وجود "أي صورة تظهر إيمانويل ماكرون جاثياً على ركبتيه لتقديم الوسامين".

وأخضع قسم تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس الصورة المعنية لأداة التحقق الخاصة بشركة أوبن إيه آي التي أكدت أن الصورة "أُنشئت بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لأوبن إي آي". كذلك، أظهرت مقارنة بين الصورة المتداولة وصور التقطتها وكالة فرانس برس للملكة سوتشيدا خلال زيارتها لفرنسا، وجود فروق جوهرية بينهما. يُضاف إلى ذلك أن وزارة الخارجية التايلاندية لم تنشر أي صورة تظهر إيمانويل ماكرون جاثياً على ركبتيه خلال مراسم الاستقبال أو مأدبة العشاء في الإليزيه.

(فرانس برس)