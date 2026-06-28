حقيقة حضور إنفانتينو 24 مباراة مونديالية في 3 دول خلال أسبوعين

- حضر رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، 24 مباراة في غضون أسبوعين خلال كأس العالم 2026، متنقلاً بين 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما يعكس حجم البطولة غير المسبوق. - استخدم إنفانتينو طائرة خاصة مرتبطة بالفيفا، حيث قام بـ27 رحلة جوية، بما في ذلك رحلات يومية متعددة خلال دور المجموعات، مع أطول رحلة من فانكوفر إلى ميامي. - أكد متحدث باسم الفيفا أن إنفانتينو يسافر بانتظام لأغراض العمل والبطولات، مستخدماً الطائرات الخاصة أو التجارية حسب الكفاءة والتكلفة.

حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو 24 مباراة في غضون أسبوعين فقط في جميع أنحاء أميركا الشمالية خلال كأس العالم 2026 قاطعاً آلاف الأميال جواً عبر ثلاث دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تقام البطولة في 16 مدينة، مع عدد غير مسبوق من المباريات في نسخة هذا العام.

ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 27 رحلة جوية لطائرة خاصة مرتبطة بـ"فيفا" ورئيسه خلال البطولة إلى المدن التي شوهد فيها إنفانتينو وهو يحضر المباريات. وحضر إنفانتينو مباراتين يومياً عدة مرات خلال دور المجموعات من البطولة، وغالباً ما كانت المدن تفصل بينها مئات الأميال. وقد استقل ثلاث رحلات جوية منفصلة في بعض الأيام.

وصُوّر رئيس "فيفا" وهو يستخدم طائرة خاصة أخرى تابعة للخطوط الجوية القطرية قبل هذه البطولة، وأُفيد بأنه يسافر على متن طائرة غولف ستريم G650ER خلال كأس العالم. وعندما لا يحضر مباراة يجري مقابلات في الإعلام. أقصر رحلة هي 148 كيلومتراً من فيلادلفيا إلى تيتربورو في 22 يونيو/حزيران، بينما أطول رحلة هي 4507 كيلومترات من فانكوفر إلى ميامي في 13 يونيو/حزيران، بحسب موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24".

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وشاهد إنفانتينو مباراته الرابعة والعشرين والأخيرة في دور المجموعات في ميامي بين البرتغال ضد كولومبيا. وقطعت الطائرة مسافة إجمالية لا تقل عن 50 ألف كيلومتر، وقضت أكثر من 66 ساعة في الجو بين بداية البطولة وأمس السبت 27 يونيو/حزيران.

وصرح متحدث باسم "فيفا" لـ"بي بي سي سبورت" بأن "رئيس فيفا يسافر بانتظام، برفقة المسؤولين المعنيين، في مهام تتعلق بالأعمال والبطولات، ويسعى جاهداً لزيارة الاتحادات الأعضاء في فيفا كلما أمكنه ذلك. وأحياناً يتم تنظيم السفر على متن شركات طيران تجارية (بما في ذلك شركات الطيران منخفضة التكلفة)، وأحياناً أخرى على متن طائرات خاصة، وذلك بحسب ما هو أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة في ظل الظروف الراهنة".