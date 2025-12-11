حفل عبد الحليم حافظ في الكويت يثير خلافات بين ورثته والمنظمين

- أسرة عبد الحليم حافظ تطالب بإلغاء حفلين في الكويت يحملان اسم "حليم"، متهمة الجهة المنظمة بعدم الالتزام بشروط التعاقد، واستخدام اسم وصورة الفنان الراحل دون تصريح. - الشركة المنظمة تجاوزت الاتفاقات عبر التعاقد مع معلنين واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصورة وصوت عبد الحليم، مما اعتبرته الأسرة انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية. - رغم مطالبات الأسرة، أكد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إقامة الحفلين في موعدهما، مع وصول الفنانين هاني شاكر وخالد سليم إلى الكويت للاستعداد.

رغم لجوء أسرة المغني المصري الراحل عبد الحليم حافظ إلى عدد من المسؤولين في دولة الكويت للمطالبة بالتدخل لإلغاء حفلين يحملان اسم "حليم"، واتهامها للجهة المنظمة بعدم الالتزام بشروط التعاقد، سيُقام الحفل مساء اليوم الخميس في موعده المقرر، على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، من دون أي تغيير.

وتعود تفاصيل الأزمة، بحسب محامي ورثة المغني الراحل، المستشار ياسر قنطوش، إلى وجود اتفاق لإحياء حفلين تحت عنوان "حليم"، من خلال التعاقد مع المغنيين المصريين هاني شاكر وخالد سليم. وبحسب قنطوش، فقد أجري اتفاق شفهي مع الأسرة يمنح الشركة المنظمة حق استخدام اسم عبد الحليم حافظ وصورته، شرط عدم استخدام أي إعلان أو مواد ترويجية تحمل اسمه أو صورته.

وبعد توقيع العقود وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، فوجئت الأسرة وفق المحامي بعدم التزام الشركة بالبنود المتفق عليها، بل تجاوزت ذلك عبر التعاقد مع معلنين ورعاة من دون الرجوع إلى الورثة، إلى جانب إعداد إعلان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يتضمن صورة عبد الحليم وصوته، من دون الحصول على تصريح أو موافقة قانونية. الأمر الذي اعتبرته الأسرة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان الراحل.

وخاطب الورثة الجهات المعنية في الكويت، مطالبين بمنع إقامة الحفلين إلى حين حفظ حقوقهم كاملة. وأكدت أسرة عبد الحليم حافظ تمسّكها بالدفاع عن إرث "العندليب" ومنع أي استخدام غير قانوني لاسمه أو صورته، مشيرةً إلى أنها ستتقدم بطلب عاجل لوقف الحفلين لحين تنفيذ شروط التعاقد الأصلية.

في المقابل، تواصل "العربي الجديد" مع أحد القائمين على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المسؤول عن حجز التذاكر، الذي نفى تماماً ما تردّد عن إلغاء الحفلين، مؤكداً أن الفعاليتين ستقامان في موعدهما مساء اليوم الخميس، وفي الموعد ذاته مساء غد الجمعة، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الكويت. وأضاف أن هاني شاكر وخالد سليم وصلا بالفعل إلى الكويت ويستعدان لإحياء الحفلين. علماً أن الصفحة الرسمية للمغني هاني شاكر على "فيسبوك" روّجت الحفلَ خلال الأيام الماضية.

يذكر أن عبد الحليم حافظ غنّى خمس أغنيات باللهجة الكويتية، هي: "يا فرحة السمار" و"عيني ضناها السهر" و"يا ليالي العيد" و"من الجهرا للسالمية"، وأخيراً أغنية "يا هلى" التي سجّلها لصالح تلفزيون الكويت عام 1965.