- يستعد منظمو حفل الأوسكار 2026 لتعزيز الأمن في مسرح دولبي بهوليوود، وسط تحذيرات من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تهديد محتمل من إيران باستخدام طائرات مسيّرة، رغم عدم وجود تهديدات موثوقة. - أعلن المنتج التنفيذي راج كابور عن تعاون وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة لوس أنجليس لضمان سلامة الحضور، مؤكداً على كفاءة فريق الأمن ومراقبته للتطورات العالمية. - ستفرض شرطة لوس أنجليس طوقاً أمنياً حول موقع الحفل، مع تفتيش دقيق ونشر كاميرات وطائرات مسيّرة، بمشاركة أكثر من ألف عنصر أمني.

يستعد منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2026 لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال الحفل المرتقب مساء الأحد المقبل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (فجر الاثنين بتوقيت القدس المحتلة) في مسرح دولبي في هوليوود، في وقت تداولت فيه تقارير إعلامية تحذيراً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بشأن احتمال تخطيط إيران لهجوم مفاجئ بطائرات مسيّرة على ولاية كاليفورنيا على خلفية الحرب الجارية.

وأكد مسؤولون أميركيون، في الوقت نفسه، أنه لا توجد حتى الآن أي تهديدات موثوقة أو محددة تستهدف حفل توزيع جوائز أوسكار أو موقعه.

خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء، أعلن المنتج التنفيذي للبث التلفزيوني لحفل الأوسكار راج كابور، إلى جانب المنتجة كاتي مولان، أن فريق التنظيم سيعزز الإجراءات الأمنية هذا العام لضمان سلامة الحضور والجمهور. وقال كابور إن القائمين على الحفل يراقبون التطورات العالمية باستمرار، وأضاف أن التنظيم يتم بالتعاون الوثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة لوس أنجليس.

وأوضح كابور قائلاً: "كل عام نتابع ما يجري في العالم، ولدينا دعم كامل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة لوس أنجليس. هذا العرض يجب أن يسير بدقة كبيرة، لكننا نريد أن يشعر كل من يحضر الحفل أو يشاهده، وحتى من يقف خارج الحواجز لمتابعته، بالأمان والترحيب". وأضاف أن فريق التنظيم يتحمل مسؤولية كبيرة لضمان سلامة الحدث، مؤكداً أن فريق الأمن المشرف على الحفل يعد من بين الأفضل في هذا المجال.

يأتي تعزيز الإجراءات الأمنية بعد تقارير أفادت بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر أجهزة إنفاذ القانون في كاليفورنيا من معلومات تشير إلى أن إيران ربما تفكر في تنفيذ هجوم مفاجئ باستخدام طائرات مسيّرة تُطلق من سفينة مجهولة في المحيط الهادئ في حال شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضدها. وبحسب التنبيه الأمني، فإن المعلومات المتوفرة تعود إلى أوائل فبراير/شباط الماضي، وتشير إلى نية محتملة لاستهداف مواقع غير محددة داخل كاليفورنيا. غير أن التحذير نفسه أكد أنه لا توجد معلومات إضافية عن توقيت أو طريقة التنفيذ أو الأهداف المحتملة أو الجهة المنفذة، كما أن هذه المعلومات لم تُعتبر موثوقة حتى الآن.

وأشار مصدر أمني لصحيفة لوس أنجليس تايمز إلى أن التحذير كان احترازياً، ولا مؤشرات على أن إيران تخطط فعلياً لهجوم أو تمتلك القدرة على تنفيذ مثل هذه العملية.

بدورها، أكدت شرطة لوس أنجليس أنها لم ترصد أي تهديدات موثوقة تستهدف مسرح دولبي أو حفل توزيع جوائز أوسكار. وأفادت الشرطة بأنها ستفرض طوقاً أمنياً يمتد لمسافة ميل واحد (نحو 1600 متر) حول موقع الحفل، مع تفتيش المركبات والأشخاص الذين يحاولون دخول المنطقة. كما سيُغلق المكان بالكامل بعد دخول الضيوف وإجراء عمليات تفتيش أمنية متكررة طوال اليوم.

وسيشارك في تأمين الحدث أكثر من ألف عنصر من شركات الأمن الخاصة، إلى جانب عناصر الشرطة، إضافة إلى نشر كاميرات مراقبة وطائرات مسيّرة أمنية ووحدات متخصصة، بينها كلاب كشف المتفجرات وفريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT).

وفي السياق، أعلن مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجليس أنه رفع مستوى الاستعداد الأمني في ظل التطورات الدولية الحالية. وقال المكتب، في بيان، إن السلطات تواصل التنسيق مع الجهات الفيدرالية والمحلية "لتبادل المعلومات الاستخبارية ومراقبة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الأمن داخل الولايات المتحدة". وأضاف أن أجهزة الأمن تراقب مختلف أنواع التهديدات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الفردية أو الخلايا النائمة أو التهديدات التكنولوجية والسيبرانية. كما أكدت السلطات زيادة الدوريات الأمنية حول دور العبادة والمؤسسات الثقافية والمواقع البارزة في المقاطعة في إجراء احترازي.

وصرّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بأنه يتابع الوضع بشكل مستمر مع المسؤولين الأمنيين والاستخباريين. وكتب على منصة إكس: "نحن على تواصل دائم مع الجهات الأمنية لمراقبة أي تهديدات محتملة لكاليفورنيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط". وأضاف: "لا توجد حالياً أي تهديدات وشيكة، لكننا مستعدون لأي طارئ". أما البيت الأبيض، فأكد بدوره أن المعلومات التي تحدثت عن تهديد إيراني غير مؤكدة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تهديد فعلي للأراضي الأميركية في الوقت الحالي.