- اكتُشفت شبكة من 5200 حفرة في جبل مونتي سييربي في بيرو عام 1930، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الحفر تتبع أنماطاً هندسية دقيقة، مما يشير إلى استخدامها كنظام محاسبي لتسجيل الموارد وتبادلها. - تعود الحفر إلى حضارة تشينشا (900-1450 ميلادي) واستخدمت لتبادل الحبوب والبضائع، ومع ضم الإنكا، استُخدمت لجمع الضرائب والمحاصيل، مما يعكس أهميتها الاقتصادية. - أدى الغزو الإسباني في القرن السادس عشر إلى دمار حضارة تشينشا وفقدان المعرفة التقليدية، مما أثر على المجتمعات الأصلية في بيرو التي تعاني اليوم من الفقر والتهميش.

في البيرو حيث تتعانق الطبيعة مع عبق التاريخ، يواجه الباحثون منذ أكثر من 90 عاماً لغزاً أثرياً غامضاً: شبكة هائلة تضم أكثر من 5200 حفرة محفورة في الجبل المعروف باسم "مونتي سييربي"، يبلغ طولها كيلومتراً ونصف كيلومتر، وعرض كل حفرة مترين وعمقها متر واحد. اكتُشفت هذه التحفة الأثرية عام 1930، ومنذ ذلك الحين، حيّرت علماء الآثار حول سبب وجودها ووظيفتها، وسط تخمينات تراوحت بين التخزين والدفاع العسكري، أو حتى اعتبارها أغراضاً رمزية.

على مر العقود، تعدّدت النظريات حول هذه الحفر الغامضة: شبكة لتخزين المياه، أو خنادق دفاعية، أو حدائق زراعية مرتفعة. لكن الدراسات الحديثة، بما في ذلك تحليل بيانات الطائرات من دون طيار من جامعة كامبريدج البريطانية، كشفت أن الحفر ليست عشوائية، بل مقسّمة وفق أنماط هندسية دقيقة ونظام محاسبي أوّلي يشبه أساليب تسجيل الموارد وتبادلها في العصور القديمة.

حضارة تشينشا وأسواقها الجبلية

تشير الأدلة إلى أن هذه الحفر تعود إلى حضارة تشينشا التي ازدهرت في بيرو بين عامي 900 و1450 ميلادي. يبدو أن الشبكة كانت سوقاً مرتفعةً يستخدمها السكان المحليون لتبادل الحبوب والخضراوات والبضائع مع مجتمعات أخرى. كما أثبت التحليل وجود بقايا نباتية قديمة، بما في ذلك الذرة التي نقلت عمداً إلى قمة الجبل.

This could indicate that Monte Sierpe constituted a monumental system of accounting during the Inca period, administered by the Inca state for the collection of tributes 9/14 pic.twitter.com/NdwckdmTsH — 🅰ntiquity Journal (@AntiquityJ) November 10, 2025

يقول عالم الآثار جاكوب بونجرز إن هذا النظام يعكس طريقة مبتكرة لتخزين الموارد الزراعيةرها، ونظاماً اجتماعياً اقتصادياً متقدماً قبل وصول الإنكا. وعندما ضمّت الإنكا أراضي تشينشا، استمر استخدام الحفر جزئياً لجمع الضرائب والمحاصيل، ما يؤكد أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

كشف الأنماط المخفية

أظهرت الطائرات من دون طيار أنماطاً هندسية دقيقة في توزيع الحفر، تكشف عن تخطيط منهجي يفوق مجرد التخزين العشوائي. بعض الحفر كانت مملوءة بالحجارة، وبعضها احتوى على بقايا نباتية، ما يشير إلى وظائف متعددة تتعلق بالتجارة والزراعة والتخزين طويل الأمد. هذه الأنماط تكشف براعة الإنسان القديم في إدارة الموارد وتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية على ارتفاعات شاهقة.

الغزو الأوروبي ومأساة الحضارات الأصلية

كانت حضارة تشينشا تعتمد على شبكات طرق للتجارة، ونظم تخزين الطعام، وأسواق مرتفعة مثل مونتي سييربي. ومع توسع الإنكا وضمّ أراضي تشينشا، تحوّلت الحفر لتلعب دوراً في جمع الضرائب والمحاصيل.

لكن مع وصول الإسبان في القرن السادس عشر، بدأت مأساة حقيقية، إذ نهب المستعمرون الجدد الثروات الطبيعية واستهدفوا الذهب والفضة، ونهبوا المعابد والقصور وسلبوا الكنوز، ما دمر شبكات الثروة التقليدية. كذلك، دمّر الغزاة البنية الاجتماعية القائمة، وأعادوا تنظيم المدن والمعابد وفق الطراز الأوروبي، وفرضوا نظماً إدارية جديدة، ما أدى إلى فقدان المعرفة المحلية وأساليب التجارة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، جلب الإسبان الأمراض، وقضت أوبئة أوروبية مثل الجدري والحصبة على ملايين السكان الأصليين، مخلفةً فراغاً هائلاً في المجتمعات الجبلية.

نهب رموز الحضارة

تحوّلت الحفر في مونتي سييربي من مراكز للتبادل الزراعي والاجتماعي إلى شواهد أثرية على براعة الإنسان القديم وقدرته على التكيف، لكنّها أيضاً تذكير بمأساة السكان الأصليين والغزو الإسباني. حتى اليوم، يعاني الكثير من السكان الأصليين في بيرو من فقر مزمن ونقص في الخدمات الأساسية، وهو انعكاس للتهميش الاقتصادي الذي بدأ مع الغزو الإسباني، إلى جانب الشعور بفقدان السيطرة على تراثهم الثقافي وهويتهم بعد ضياع لغاتهم وعاداتهم وأنظمتهم الاجتماعية التقليدية.

عند وصول الغزاة الإسبان في القرن الـ16، لم يقتصر الدمار على الغزو العسكري، بل كان الطمع في ذهب وحلي حضارات الأنديز سيفاً مزدوجاً: سلب ثروات لا تُقدر وتحطيم رموز ثقافية ودينية. في المعابد والقصور، كانت تماثيل الشمس الذهبية تلمع رمزاً للإيمان والسلطة، بينما كانت القطع الفضية المزخرفة شاهدة على براعة فنية ومكانة اجتماعية واقتصادية. لكن الإسبان رأوا فيها مجرد ثروة مادية، فذاب الذهب والفضة وسُحبت إلى أوروبا لتمويل حروب الملكية الإسبانية، بينما تدمّرت الطقوس الدينية والشبكات التجارية التقليدية، وتعرض السكان الأصليون للحرمان الاقتصادي والاجتماعي العميق.

حتّى اليوم، تحمل القطع المتبقية في المتاحف الأوروبية أو القصور الإسبانية صدى تلك المأساة، شاهدةً على عبقرية حضارات الأنديز القديمة، وعلى مأساة شعوبها التي شاهدت عالمها ينهار بينما تُنقل ثرواتها إلى أيدٍ غريبة، تاركةً وراءها إرثاً حضارياً خالداً يرافقه شعور بالغبن والفخر المختلط بالحسرة.

فرضيات مختلفة حول مونتي سييربي

مثل خطوط نازكا الشهيرة، أثارت حفر مونتي سييربي خيال الناس وعشاق الغموض، فقد افترض بعضهم أنها كانت مدارج هبوط للكائنات فضائية، نظراً إلى أن الأنماط تظهر بوضوح من الجو فقط، فيما رأى البعض الآخر أنها رسائل مشفرة أو خرائط سماوية تعكس معرفة متقدمة بالنجوم والأرض. رغم هذه النظريات، تؤكّد الدراسات الأثرية أن الحفر من صنع الإنسان ووظيفتها اقتصادية واجتماعية، لكن طبيعتها الغريبة وإتقانها الهندسي يفتحان الباب للخيال والأساطير.

في النهاية، لا تُعد حفر مونتي سييربي مجرد مواقع أثرية، فهي نوافذ تطل على عبقرية حضارات تشينشا القديمة وقدرتها على تنظيم الموارد والتجارة في بيئة جبلية صعبة. هذه الحفر تحمل في طياتها قصة الإنسان القديم الذي استطاع تحويل التضاريس القاسية إلى شبكة عملية واقتصادية واجتماعية، وفي الوقت نفسه، تظل شاهدة على مأساة السكان الأصليين بعد الغزو الإسباني.

واليوم، يُصبح هذا الموقع رمزاً مزدوجاً: إرث حضاري غني يروي براعة حضارات الأنديز، ومرجعاً للتاريخ المؤلم لشعوبها، يربط بين الفخر بالإنجازات الإنسانية والوعي بما فقدوه من تراث وثروات.