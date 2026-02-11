حظر عروض فرقتي روك في تركيا بعد اتهامهما بـ"عبادة الشيطان"

- حظرت السلطات التركية حفلات فرقتي الروك "سلوتر تو بريفيل" و"بيهيموث" بعد اتهامات بأنهم "عبدة الشيطان"، مما أثار ردود فعل شعبية لتعارضها مع القيم المجتمعية. - صحيفة يني أكيت المقربة من الحزب الحاكم دعت لحظر الحفلات، مشيرة إلى منع الفرقتين في روسيا وبولندا لنشرهما "دعاية شيطانية". - نفى مغني "سلوتر تو بريفيل" الاتهامات، متهماً جماعة إسلامية بالضغط على الحكومة، معبراً عن خيبة أمله من القرار.

حظرت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، إقامة حفلات لفرقتي الروك "سلوتر تو بريفيل" و"بيهيموث"، وذلك بعد انتشار اتهامات لأعضاء الفرقتين بأنهم من "عبدة الشيطان". ومُنع مركز زورلو من استضافة حفلات الفرقتين التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء. وقال مكتب محافظ بشكتاش، وهي إحدى بلديات مدينة إسطنبول، إن قرار المنع جاء بعد أن أثارت الحفلات "ردّة فعلٍ شعبية" بسبب "تعارضها مع قيمنا المجتمعية".

وكانت صحيفة يني أكيت، المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد سلّطت الضوء على الفرقتين، داعيةً إلى حظر حفلاتهما في تركيا. ونشرت الصحيفة مقالاً بعنوان "أبناء الشيطان يصلون إلى إسطنبول"، وذكّرت بأن الفرقتين مُنعتا من تقديم العروض في روسيا وبولندا، بسبب "نشرهما دعاية شيطانية وتسميمهما روح الشباب"، بحسب تعبير الصحيفة.

كذلك، زعمت الصحيفة أن الفرقتين "تروّجان لعبادة الشيطان من خلال كتاباتهما وصورهما التي تُمثل الشيطان"، مشيرةً إلى أن منصات التواصل الاجتماعي في تركيا امتلأت بدعوات لحظر الفرقتين.

من جهته، نفى مغني فرقة "سلوتر تو بريفيل"، أليكس تيريبيل، في مقطع مصوّر على "إنستغرام"، الاتهامات الموجهة له ولزملائه بعبادة الشيطان، ووصفها بأنها "عارية من الصحة"، مؤكداً أنّه "يؤمن بالله". وألقى المغني باللوم على "إحدى الجماعات الإسلامية"، التي مارست ضغوطاً على الحكومة في تركيا لحظر الحفلات، معبّراً عن خيبة أمله من عدم قدرة الفرقة على مواجهة القرار. وتنتمي فرقة "سلوتر تو بريفيل" إلى نوع "ديثكور"، وقد تأسّست في روسيا، لكنّها تنشط حالياً في الولايات المتحدة. أما فرقة بيهيموث فهي فرقة ديث ميتال بولندية.

(فرانس برس)