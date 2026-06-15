حظر بث حلقة من برنامج اجتماعي على قناة الشروق الجزائرية

- قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر حظر بث حلقة من برنامج "عشت وشفت" على قناة الشروق، بسبب تناولها موضوع "مخاطر الهاتف وغياب الرقابة الوالدية" بطريقة تضر بفتاة قاصر. - أثار الإعلان الترويجي للحلقة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطة لاستدعاء ممثلين عن القناة والاتفاق على عدم بث الحلقة وسحب الإعلان الترويجي. - أحيلت القضية إلى المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مع تأكيد السلطة على أهمية معالجة القضايا الاجتماعية بمسؤولية لحماية القُصّر.

قرّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر حظر بث حلقة من برنامج تلفزيوني "عشت وشفت" على قناة الشروق عن "مخاطر الهاتف وغياب الرقابة الوالدية"، تتناول قصة فتاة قاصر عثر والدها على محتويات غير لائقة على هاتفها.

وكان الإعلان الترويجي للحلقة الذي بثّته القناة قد أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب مخالفته للقوانين وتعريضه الفتاة التي لم تتجاوز الثامنة إلى أضرار معنوية كبيرة. وأفادت سلطة السمعي البصري في الجزائر، في بيان الاثنين، أنّها استدعت ممثلين عن قناة الشروق نظراً لحساسية الموضوع ومنافاته لقانون الإعلام ودفتر الشروط"، وأكّدت أنّه تم الاتفاق معهم على عدم بثّ الحلقة.

وأشار السلطة إلى أنّ تقرّر "سحب الومضة الترويجية الخاصة بالحلقة من جميع وسائل الاتصال والمنصات الرقمية التابعة للقناة"، وأضافت: "تبيّن أن القاصر كانت ضحية لتجاذب وصراع أسري وأن معالجة الموضوع بتلك الصورة قد تفضي إلى انكشاف إعلامي غير مباشر للقاصر من شأنه أن يمسّ بحياتها الخاصة ويترتب عنه ضرر نفسي ومعنوي لاحقاً، وقد يلازمها مدى الحياة وحماية لها من هذا الجدل والاستقطاب والاستغلال الإعلامي الواسع الذي تشهده منصات التواصل الاجتماعي".

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وأحيلت القضية إلى المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، والتي أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بما يضمن حماية المصلحة العليا للطفلة، وأكدت السلطة المستقلة السمعي البصري أنها "لا تمنع بأي شكل من الأشكال التطرق إلى القضايا الاجتماعية والتربوية ذات الصلة بمخاطر العالم الرقمي، لكنها تدعو جميع القنوات السمعية البصرية إلى اعتماد معالجة إعلامية مسؤولة ومتوازنة، تراعي حماية القُصّر وتبتعد عن أساليب الإثارة أو كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو الفئات الهشة".