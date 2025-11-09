حضور متزايد للممثلة السورية مرام علي في الدراما المصرية

- مسلسل "سلمى" يحقق نجاحاً كبيراً، مما يجعل مرام علي تشعر بأن جهودها لم تذهب سدى، خاصة مع ردود الفعل الإيجابية في مصر، حيث الجمهور ناقد للغاية. - مرام علي تستعد لعرض مسلسلها الجديد "اتنين قهوة" على قناة MBC، حيث تجسد شخصية فتاة تعمل في مقهى وتتعرف على أستاذ جامعي، مما يؤدي إلى قصة حب مليئة بالتحديات. - تستعد مرام لأول تجربة سينمائية في مصر بفيلم "الحارس"، الذي يتناول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، ومن المقرر صدوره في ديسمبر.

أكّدت الممثلة السورية مرام علي أن النجاح الكبير الذي يحققه حالياً مسلسلها "سلمى" في جعلها تشعر بأنّ كل المجهود الذي بذلته جسدياً ونفسياً لم يذهب هباءً.

وقالت مرام في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن نجاح العمل في مصر يمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة لها، لأن الجمهور المصري "لديه عيون ناقدة للغاية"، على حدّ وصفها. وأضافت أنها تلقت أثناء وجودها في القاهرة ردّات فعل إيجابية جداً حول المسلسل، إلى جانب تساؤلات عديدة من الجمهور عن نهاية الأحداث، وكان ردّها الدائم: "انتظروا الحلقات القادمة، فهي تحمل الكثير من المفاجآت".

وعن شخصية "سلمى"، الأم التي تُجبرها الظروف على تربية طفلين بمفردها بعد وفاة زوجها وأزماتها مع أهلها، قالت علي: "حينما عُرض علي الدور تخوّفت كثيراً، لأنه مليء بتفاصيل معقدة على أكثر من مستوى، خصوصاً الجانب النفسي. لم أكن على ما يرام نفسياً خلال التصوير، لأنني اندمجت تماماً في الشخصية وتأثرت بها".

ومسلسل "سلمى" مؤلف من 90 حلقة، ويشارك في بطولته نيقولا معوض، وستيفاني عطا الله، وتقلا شمعون، وطوني عيسى، ونقولا دانيال، وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.

وعلى صعيد الدراما المصرية، كشفت مرام علي عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد "اتنين قهوة" على قناة MBC ، مشيرةً إلى أنها أتقنت اللهجة المصرية إلى حد كبير وتسعى للتطوّر أكثر في استخدامها، كما حفظت العديد من الجمل الشهيرة المتداولة بين المصريين. تجسد الممثلة السورية شخصية فتاة تعمل في أحد المقاهي، تتعرف على أستاذ جامعي ومقدم برامج تلفزيونية، وتنشأ بينهما قصة حب تواجه الكثير من الصعوبات. المسلسل من بطولة أحمد فهمي ومي القاضي ومحسن محيي الدين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

كما تستعد مرام علي لبدء تصوير عمل جديد يجمعها بالممثل أحمد حاتم، إضافةً إلى خوضها أوّل تجربة سينمائية في مصر من خلال فيلم "الحارس"، الذي يشاركها بطولته كل من هاني سلامة ووليد صلاح ومحمود عمرو ياسين وأحمد الرافعي ومحمد مهران، ومن إخراج ياسر سامي. ومن المقرر صدوره في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتدور أحداثه حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الشباب.