حصاد 2025: أفضل هواتف "آبل" و"أندرويد" هذا العام

- شهد عام 2025 إطلاق سلسلة هواتف جديدة بميزات متقدمة مثل شاشات أكثر إشراقاً وكاميرات محسنة، مع تنافس الشركات على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم. - اختير هاتف آيفون 17 كأفضل هاتف من آبل لعام 2025 بفضل سعة التخزين المضاعفة وسرعات الشحن، بينما تميز آيفون 17 برو ماكس بالأداء وعمر البطارية. - تميزت هواتف أندرويد بتنوعها، حيث نالت سلسلة بيكسل من غوغل وسلسلة غالاكسي إس من سامسونغ إعجاب المراجع التقنية لأدائها وميزاتها المتقدمة.

شهد عام 2025 أيضاً إطلاق سلسلة هواتف جديدة وعدت المستخدمين بقلوب أقوى، وشاشات أكثر إشراقاً، وكاميرات أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة، نهاراً وليلاً. وتنافست الشركات على تقديم مزايا داخل الجهاز نفسه، كان أبرزها خدمات الذكاء الاصطناعي، سواء لإنجاز المهام اليومية أو لتعديل الصور والفيديو. واعتمدت "العربي الجديد" خمسة مراجع تقنية مختلفة، هي تومس غايد (Tom’s Guide)، ذا فيردج (The Verge)، سي نت (CNET)، وايرد (Wired)، وماشابل (Mashable)، من أجل انتقاء أفضل الهواتف في 2025، سواء من هواتف آبل أو أجهزة أندرويد.

أفضل هواتف "آبل" في 2025

عندما يتعلّق الأمر بهواتف آبل، اختار ثلاثة من أصل خمسة مراجع هاتف آيفون 17 بوصفه أفضل هاتف من الشركة في عام 2025، من بينها "ذا فيردج" و"سي نت" و"وايرد" و"ماشابل". في المقابل، اختار كل من "تومس غايد" و"ماشابل" هاتف آيفون 17 برو ماكس أفضل هاتف من "آبل" هذا العام.

آيفون 17

يقول موقع تجربة الإلكترونيات تومس غايد إن "آيفون 17" يقدّم "واحدة من أفضل الصفقات من حيث القيمة مقابل السعر في الآونة الأخيرة". ويعزو ذلك إلى مجموعة من الميزات، من بينها مضاعفة سعة التخزين لتصل إلى 256 غيغابايت، ومعدل تحديث شاشة أكثر سلاسة بتردد 120 هرتز، وسرعات شحن سلكي أسرع بقدرة 30 واط، إضافة إلى شاشة أكبر. ويضيف الموقع: "تحصل على كل هذه الميزات بالسعر نفسه لطراز العام الماضي، البالغ 799 دولاراً"، وهو ما اعتبره "ميزة كبيرة". في المقابل، أشار الموقع إلى أن الجانب السلبي يتمثل بافتقار الجهاز إلى ميزات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي وعدت بها "آبل" ولم تُفعّل بعد.

آيفون 17 برو ماكس

أما عن آيفون 17 برو ماكس، فيكتب موقع زي دي نت (ZDNet) أن المستخدم يحصل "على هاتف بأداء أفضل بكثير، وعمر بطارية أطول بشكل ملحوظ، ونظام كاميرا مُحسّن بدرجة كبيرة، إضافة إلى جاهزيته لأحدث ميزات الذكاء الاصطناعي". لكنه يلفت إلى أنه إذا كان المستخدم يملك بالفعل هاتفَي آيفون 15 برو ماكس أو آيفون 16 برو ماكس، فإن التحسينات قد لا تكون كافية لتبرير الترقية.

أفضل هواتف أندرويد في 2025

نظراً لكثرة المعروض من هواتف أندرويد، نظام التشغيل الأكثر استخداماً في العالم، كان من الطبيعي أن تختلف اختيارات المراجع التقنية. غير أن الترشيحات لم تخرج عن علامتين أساسيتين: سلسلة بيكسل من "غوغل"، وسلسلة غالاكسي إس من "سامسونغ". اختار موقع ذا فيردج هاتف غوغل بيكسل 10 أفضل هاتف أندرويد في 2025، فيما فضّلت مجلة وايرد هاتف بيكسل 9 إيه. من جهته، اختار موقع سي نت هاتف سامسونغ غالاكسي إس 25، بينما رشّح تومس غايد هاتف سامسونغ غالاكسي إس 25 إلترا.

بيكسل 9 إيه

تقول مجلة وايرد: "لسنوات عدة، كانت هواتف غوغل من سلسلة بيكسل إيه الخيار الأمثل لمعظم مستخدمي أندرويد. والسبب بسيط: لأنها توفّر تقريباً كل ما تحتاجه بنصف سعر الهواتف الرائدة". وتضيف: "لست بحاجة إلى إنفاق أكثر من 500 دولار للحصول على هاتف جيّد". وتشير المجلة إلى أن الهاتف "يحتوي على جميع ميزات سلسلة بيكسل 9"، وأن المستخدم "سيظل يتمتّع بمجموعة من الميزات الذكية المفيدة فعلاً في حياته اليومية، بدءاً من تقنية فحص المكالمات الممتازة من غوغل التي تحجب المكالمات المزعجة، وصولاً إلى ميزة الممحاة السحرية".

بيكسل 10

يقول موقع ذا فيردج إن "بيكسل 10" هاتف سهل الاستخدام ويقدّم تحسينات مفيدة مقارنة بسابقه. ويضيف أن تقنية الشحن اللاسلكي Qi2، المزودة بمغناطيس مدمج والتي وصفها الموقع بـ"الميزة الرائعة"، تُسهّل الشحن السريع من دون الحاجة إلى توصيل الهاتف بالكهرباء. وتشير التقييمات إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي تبشّر بنتائج واعدة. وللمرة الأولى، يأتي الطراز الأساسي بعدسة تقريب مخصصة. من جهته، يقول موقع ماشابل إن "برمجية بيكسل تتميّز دائماً بنظافتها استخدامها وسهولته"، وإن "غوغل تميل إلى إعطاء الأولوية لهواتف بيكسل عند إطلاق ميزات أندرويد الجديدة"، إضافة إلى أن كاميراتها "تُعدّ من بين الأفضل في السوق".

سامسونغ غالاكسي إس 25

اختار موقع سي نت التقني هاتف سامسونغ غالاكسي إس 25 كأفضل هاتف أندرويد لعام 2025. وبرّر اختياره بأن الهاتف يقدّم تجربة قريبة جداً من هاتفَي إس 25 بلس وإس 25 إلترا الأعلى سعراً، ولكن بتكلفة أقل بكثير. ويضم الهاتف ميزات مثل أداة AI Select، وميزة Audio Eraser، إضافة إلى تكامل عميق مع روبوت Gemini من "غوغل". ويعمل الهاتف بمعالج مخصص من نوع Snapdragon 8 Elite، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، ما يجعله، رغم حجمه الأصغر، هاتفاً قوياً للغاية.

سامسونغ غالاكسي إس 25 إلترا

اختار تومس غايد جهاز سامسونغ غالاكسي إس 25 إلترا أفضل هاتف أندرويد في عام 2025، نظراً لما يقدّمه من تحسينات مقارنة بسابقه غالاكسي إس 24 إلترا، وعلى رأسها معالج Snapdragon 8 Elite الجديد كلياً، الذي حُسِّن خصيصاً لسلسلة غالاكسي إس 25. ويساعد هذا المعالج على تحقيق بعض أفضل نتائج اختبارات السرعة والرسومات مقارنة بأي هاتف أندرويد آخر تقريباً.

ويأتي ذلك إلى جانب بطارية تتفوّق على نسخة العام الماضي بنحو نصف ساعة إضافية، لتصبح أطول بطارية في هاتف من "سامسونغ" حتى الآن. ويتضمّن الهاتف ميزات ذكاء اصطناعي تتيح التفاعل بين التطبيقات، وبحسب اختبارات الموقع، تفوّقت "سامسونغ" في هذا المجال على أجهزة "آبل" و"غوغل".