حصاد 2025: أبرز النجوم العرب الراحلين

في 2025 غادرت العالم العربي نخبة من النجوم العرب الذين توفوا على سرير المرض في كثير من الحالات، تاركين وراءهم رصيداً لا يُنسى بأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح والموسيقى، ما منحهم عرشاً دائماً في قلوب وأذهان الجمهور العربي. في ما يلي قائمة الراحلين في 2025 بالترتيب الزمني:

فكري صادق أول راحلي 2025 - 17 يناير/ كانون الثاني

توفي في بداية 2025 الممثل المصري فكري صادق عن 80 عاماً. وقدّم الراحل عدداً كبيراً من الأعمال المتنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون. ومن أهم الأعمال التي شارك فيها على الشاشة الكبيرة: "سلام يا صاحبي" و"النمر والأنثى" و"المولد" مع الفنان عادل إمام، إضافةً إلى "الجمالية" و"التوت والنبوت" و"مسجل خطر" وغيرها. أما في التلفزيون، فقد ظهر في مسلسلات مثل "منعطف خطر" و"الخروج" و"رمضان كريم" و"امرأتان ورجل"، واشتهر بأدائه أدوار شخصيات شريرة عموماً.

الممثل المصري فكري صادق (فيسبوك)

محمد شكري جميل - 27 يناير

توفي المخرج العراقي محمد شكري جميل عن عمر ناهز 87 عاماً. عمل في الأفلام السينمائية العالمية "اصطياد الفأر" لبول روثا، وفيلم "عين الثعلب في الصحراء"، وفيلم الرعب "التعويذة". وفي 1982 أخرج فيلم "المسألة الكبرى"، أحد أضخم إنتاجات السينما العراقية. وفي 1982 أيضاً أخرج فيلم "المهمة مستمرة"، الذي كان أول فيلم روائي عن الحرب مع إيران.

المخرج العراقي محمد شكري جميل (فيسبوك)

إنجي مراد - 09 فبراير/ شباط

توفيت الممثلة السورية إنجي مراد عن عمر 33 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد قرابة شهر من إصابتها بفيروس كورونا الذي سبّب لها أذى في الرئة ولم تعد قادرة على التنفس، ما استدعى نقلها إلى العناية المشددة، خاصة أنها كانت حاملاً في الشهر السادس. بدأت الراحلة مشوارها الفني عام 2008، وشاركت في أعمال سورية عدة، منها "الغريب"، و"كانون"، و"عطر الشام"، و"حرملك"، و"بقعة ضوء"، و"شو القصة"، و"ببساطة"، و"أهل الوفا".

الفنانة السورية إنجي مراد (فيسبوك)

هاني السعدي - 14 فبراير

توفي الكاتب والممثل الفلسطيني السوري هاني السعدي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد معاناة مع المرض. هو والد الفنانتين روعة وربى السعدي، وقد جمع خلال مسيرته بين التمثيل والكتابة، وقدّم أعمالاً بارزة، مثل "أسعد الوراق" و"الحدود" و"تجارب عائلية" و"آخر الفرسان"، قبل أن يتفرّع للكتابة.

الممثل والكاتب الفلسطيني السوري هاني السعدي (فيسبوك)

آسيا مدني - 16 فبراير

في 2025 توفيت مطربة الفلكلور السوداني آسيا مدني في القاهرة حيث كانت تقيم لسنوات، إثر معاناتها من أزمة صحية. ورحلت الفنانة بعد مشوار حافل بتقديم أغاني الفلكلور السوداني، والعزف على معظم الإيقاعات السودانية، والمشاركة في حفلات بمصر ودول أوروبا.

المطربة السودانية آسيا مدني (إكس)

أمل الطائر - 18 فبراير

رحل الشاعر الغنائي المصري أمل الطائر بعد صراع مع المرض، تسبب بمعاناته من سلسلة جلطات في المخ وأزمات في الرئة، بالإضافة إلى مرض السكري. وكتب الراحل أكثر من ألف أغنية، وتميّز في الأغاني الشعبية، حيث تعاون مع مطربين من أمثال حسن الأسمر، الذي قدّم أول أغنية من كلماته وكانت بعنوان "على مهلك"، ثم توالت الأغنيات.

الشاعر المصري أمل الطائر (فيسبوك)

قاسم الجاموس - 3 مارس/ آذار

في ذلك الاثنين نعى السوريون المنشد قاسم الجاموس، المعروف بـ"أبو وطن"، الذي فارق الحياة إثر حادث سير في دمشق. كان صوت الراحل رمزاً للأمل والصمود خلال الثورة السورية، حمل معاناة الشعب السوري وتطلعاته إلى الحرية، وجاب معظم المحافظات السورية، وأصبح أحد أبرز رموز النضال السلمي.

المنشد قاسم الجاموس (فيسبوك)

إبراهيم أبو الخير - 5 مارس

توفي الممثل الأردني إبراهيم أبو الخير عن عمر 75 عاماً في عمّان، بعد معاناة طويلة مع المرض، فقد عانى في سنواته الأخيرة من الفشل الكلوي، وكان يتلقى العلاج الدوري. ورحل أبو الخير تاركاً إرثاً فنياً زاخراً بالأعمال الدرامية والمسرحية التي أثرت المشهد الفني الأردني على مدى عقود. تميز بقدرته على تجسيد أدوار الشر بأسلوب كوميدي لافت، ما جعله محبوباً لدى الجمهور الأردني والعربي. وكان دوره في مسلسل "أم الكروم" من أكثر الأدوار التي رسخت في ذاكرة المشاهدين.

الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير (إكس)

نعيمة سميح - 8 مارس

توفيت المطربة المغربية نعيمة سميح عن 72 عاماً بعد صراع طويل مع المرض أدخلها المستشفى جرّاء تبعات مرض السرطان الذي عانت منه لسنوات. وطَوَت وفاتها صفحة شخصية طبعت المشهد الموسيقي في البلاد لأربعة عقود، حيث فرضت نفسها من بين أبرز الأصوات الفنية في النصف الثاني من القرن العشرين أو ما يعرف في المغرب بـ"جيل الرواد". من أبرز أعمالها "ياك آجرحي"، و"جاري يا جاري"، و"أمري لله"، و"على غفلة"، و"غاب عليّ الهلال"، و"واقف على بابك".

نعيمة سميح في مهرجان قرطاج الدولي، 23 أغسطس 2001 (فتحي بلعيد/Getty)

وضاح زقطان - 11 مارس

توفي الفنان الفلسطيني وضاح زقطان عن 69 عاماً في مدينة رام الله، بعد مسيرة فنيّة غنيّة في الشعر والغناء والمسرح. في رصيده عشرات الأعمال الفنية، أبرزها المغناة والموجهة للأطفال.

الفنان الفلسطيني وضاح زقطان (فيسبوك)

أنطوان كرباج - 16 مارس

وفي 2025 أيضاً توفي الممثل اللبناني أنطوان كرباج عن عمر ناهز 90 عاماً بعدما أنهكه مرض الألزهايمر فأبعده عن الأضواء لسنوات. وبوفاته طُويت صفحة ممثلي الجيل الذهبي في لبنان، فقد أثرى فنّ التمثيل بمجموعة كبيرة من الأعمال التي كرست حضور لبنان على خريطة الدراما العربية، ولعل الدور التلفزيوني الأبرز الذي لا ينساه اللبنانيون كان في مسلسل "بربر آغا".

كرباج في مسرحية "صح النوم" للأخوين رحباني (رمزي حيدر/فرانس برس)

حمزة فغولي - 28 مارس

في ربيع 2025 توفي الممثل الكوميدي الجزائري حمزة فغولي، الذي كان معروفاً بشخصية "ماما مسعودة"، عن عمر ناهز 86 سنة، بعد صراع مع المرض. فغولي من أشهر الفنانين الكوميديين في البلاد، واشتهر بدور "ماما مسعودة"، وهي شخصية أم حنون جزائرية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، لكنها حرصت على تربية أبنائها. وهي شخصية كان الراحل يؤديها بالتعاون مع رؤوف إيقاش، المعروف بـ"حديدوان"، ضمن ثنائي كوميدي حقق الشهرة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

الممثل الكوميدي الجزائري حمزة فغولي "ماما مسعودة" (العربي الجديد)

سليمان عيد - 18 إبريل/ نيسان

رحل الممثل المصري سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة توفي على أثرها في القاهرة. وقدّم الراحل خلال مشواره الفني ما يقرب من 150 دوراً بين السينما والتلفزيون والمسرح، وتميّز بأدواره الكوميدية التي بدأ في تقديمها في نهاية فترة الثمانينيات، من خلال فيلم "الإرهاب والكباب" مع النجم عادل إمام، وتكرّر تعاونهما لاحقاً من خلال فيلمي "النوم في العسل" و"طيور الظلام".

سليمان عيد خلال مشاركته في حفل جوي أووردز، 18 يناير 2025 (Getty)

محسن جمال - 21 إبريل

وفي 2025 بمدينة طنجة رحل المطرب والملحن المغربي محسن جمال عن عمر ناهز 77 سنة بعد معاناة مع المرض. الراحل من جيل الرواد الذين بصموا على الفن المغربي بأعمال حققت نجاحاً واسعاً عابراً للأجيال، وساهموا في إثراء رصيد الأغنية المغربية الكلاسيكية، وترك خلفه أغاني رسخت في الذاكرة المغربية مثل "الزين فالثلاثين"، و"أكيد أكيد"، و"هادي سنين".

المطرب المغربي محسن جمال (إكس)

محمد الشوبي - 2 مايو/ أيار

في 2025 أيضاً غيّب الموت الممثل المغربي محمد الشوبي عن عمر ناهز 62 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. خلال مساره الفني الممتد منذ عام 1988، شارك الشوبي في 19 عملاً مسرحياً، وقدّم الراحل خلال مسيرته أعمالاً سينمائيةً متميزة، من أهمها "الوشاح الأحمر" و"جوق العميين" و"الصالحة" و"تسقط الخيل تباعاً" و"شجرة الزاوية" و"ظل الجريمة"، كما شارك في مسلسلات عدة أبرزها "مول لمليح" و"هاينة" و"دار الغزلان" و"ربيع قرطبة".

محمد الشوبي في مهرجان مراكش، 13 ديسمبر 2014 (جلال مرشدي/ الأناضول)

أحمد العبيدي - 10 مايو

توفي فنان الراب التونسي أحمد العبيدي، المعروف باسمه الفني "كافون"، عن عمر ناهز 42 عاماً، بعد تعرضه لجلطة دماغية ومعاناته من مرض نادر. كان من أبرز فناني الراب في تونس، إذ ذاع صيته محلياً وعربياً منذ إصداره أغنية "حوماني" عام 2013 مع محمد أمين حمزاوي. واصل بعد ذلك تقديم أعمال غنائية تمزج بين موسيقى الراب والريغي، تناولت مواضيع تمس الشباب، مثل البطالة، والحياة في السجون، وظروف العيش في الأحياء الشعبية. وقد لاقت هذه الأعمال رواجاً واسعاً، ورسّخته بوصفه أحدَ الوجوه البارزة في هذا النوع الموسيقي.

مغني الراب التونسي "كافون" (إكس)

أديب قدورة - 14 مايو

توفي الممثل السوري من أصل فلسطيني أديب قدورة عن عمر 76 عاماً، بعد مسيرة غنية بالأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. شارك الراحل في أكثر من 37 فيلماً، بالإضافة إلى ظهوره في بعض الأفلام الإيطالية. ومن أبرز أعماله أفلام "بقايا صور" و"رحلة عذاب".

أديب قدورة (إكس)

فدوى محسن - 20 مايو

توفيت الممثلة السورية فدوى محسن عن عمر ناهز 87 عاماً. وكانت محسن واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللواتي ارتبطت أدوارهن في ذاكرة المشاهد السوري بحضور متنوع بين المسرح والتلفزيون. تميزت بأدوار متعددة، خاصة في تجسيد شخصية المرأة الشعبية والدمشقية البسيطة. تألقت في مسلسلات بارزة منها "زمن البرغوث" و"عصر الجنون" و"قلوب صغيرة". كما شاركت في أجزاء عدة من مسلسل "باب الحارة" حيث جسدت شخصية "أم إبراهيم" التي أحبها الجمهور.

الفنانة فدوى محسن في دور "أم ابراهيم" بمسلسل "باب الحارة" (فيسبوك)

نعيمة بوحمالة - 28 مايو

توفيت الممثلة الكوميدية المغربية نعيمة بوحمالة عن عمر ناهز 77 سنة بعد صراع طويل مع المرض. الراحلة من الوجوه البارزة في المشهد الفني المغربي ومحبوبة الجماهير حتى تحولت كلماتها، وخصوصاً أدعيتها الساخرة، إلى عبارات شائعة في مواقع التواصل والشارع المغربي.

مشهد للممثلة الكوميدية نعيمة بوحمالة (يوتيوب)

سميحة أيوب - 3 يونيو/ حزيران

توفيت الممثلة المصرية البارزة سميحة أيوب عن 93 عاماً، في منزلها بحي الزمالك، غربي القاهرة. شاركت الراحلة في أفلام بارزة، مثل "أرض النفاق" و"فجر الإسلام" و"بين الأطلال"، كما حفرت صورتها في أذهان مشاهدي التلفزيون من خلال مسلسلات مثل "الضوء الشارد" و"المصراوية" و"أوان الورد". وقد قدمت أكثر من 170 عرضاً مسرحياً، منها "سكة السلامة" و"السبنسة" و"رابعة العدوية".

سميحة أيوب خلال مؤتمر صحافي في مسقط (محمد محجوب/فرانس برس)

بكر قباني - 14 يونيو

وفي 2025 غيّب الموت الممثل الأردني بكر قباني عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. الراحل خلّف وراءه إرثاً فنياً كبيراً تجاوز حدود التمثيل والإخراج، وقدّم على مدى سنوات طويلة أعمالاً مسرحية أبرزها "عريس لبنت السلطان" و"حفلة على الخازوق" و"مأساة المهلهل" و"بيت بيرناردا ألبا". وتألق قباني في عشرات المسلسلات العربية والخليجية، وفي أعمال ناطقة بالإنكليزية. وقد كتب أو شارك في بطولات أعمال عدة مثل "الشيخ الإمام" و"الحشاشون" و"رجال في الظلام"، إلى جانب برامج ومسلسلات إذاعية ووثائقيات سياسية وتاريخية.

الفنان الأردني بكر قباني (فيسبوك)

سامح عبد العزيز - 10 يوليو/ تموز

توفي المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 49 عاماً، متأثراً بفيروس في الدم كان قد اكتشفه بعد دخوله المستشفى بسبب معاناته من آلام شديدة في الظهر. وقدّم الراحل أعمالاً ناجحةً في السينما والتلفزيون، وقد نجحت بفضل اعتماده على تيمة الحارة الشعبية المصرية وأحلام المهمشين.

المخرج المصري سامح عبد العزيز (فيسبوك)

عادل الترتير - 10 يوليو

توفي الفنان المسرحي والحكواتي الفلسطيني عادل الترتير عن عمر 74 عاماً في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تاركاً خلفه إرثاً مسرحياً وحكائياً يمتد لأكثر من نصف قرن. ومن أبرز أعماله "راس روس" عام 1980، التي تعتبر أوّل مونودراما فلسطينية متكاملة، تولى فيها الكتابة والتصميم والتمثيل والإخراج، وجسّد شخوصها على الخشبة وحيداً.

المسرحي والحكواتي الفلسطيني عادل الترتير (فيسبوك)

شروق - 11 يوليو

توفيت الممثلة المصرية شروق عن عمر 73 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، إذ عانت من أزمات صحية شديدة في الكلى والقلب. وكانت الممثلة الراحلة قد قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل، الذي بدأ في الثمانينيات، نحو 170 عملاً ما بين السينما والتلفزيون، قبل أن تبتعد عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة.

الممثلة المصرية شروق (فيسبوك)

مدني نعمون - 15 يوليو

توفي الممثل الجزائري مدني نعمون عن عمر 81 سنة، في عيادة خاصة في الجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض. وكان الراحل معروفاً بلقب "عمي برهان" بفضل مشاركته في سلسلة عاشور العاشر واسعة الشهرة في الجزائر، كما ترك خلفه رصيداً من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون.

الممثل الجزائري مدني نعمون (فيسبوك)

زياد الرحباني - 26 يوليو

ودّعت الساحة الفنية اللبنانية والعربية في 2025 الفنان اللبناني زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد مستشفيات العاصمة بيروت. وبرحيله، خسر لبنان والعالم العربي أحد أبرز أعمدة الفن النقدي الملتزم. اشتهر الرحباني بمسرحياته التي أنتجها خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وسخر فيها من واقع سياسي اجتماعي شديد التعقيد. ورغم انتمائه السياسي المعلن، حظي بشعبية واسعة بين كل فئات الشعب اللبناني. وحصدت مسرحياته في السبعينيات والثمانينيات نجاحاً كبيراً، اختصر فيها مشاكل المجتمع اللبناني وطوائفه التي كانت تغذّي آنذاك نار الحرب الأهلية. لحّن أغنيات كثيرة، قسم كبير منها لوالدته فيروز، ولغيرها من الفنانين الذين عملوا معه.

من وداع زياد الرحباني (حسين بيضون)

لطفي لبيب - 30 يوليو

توفي الممثل المصري لطفي لبيب عن عمر ناهز 77 عاماً، إثر تدهور شديد في حالته الصحية، بعد رحلة فنية امتدت لعقود، ترك خلالها بصمته في التلفزيون والسينما. وبالرغم من أنه لم يحظَ بلقب "النجم الأول"، بلغ رصيده الفني أكثر من 200 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون.

الممثل المصري لطفي لبيب (فيسبوك)

سيد صادق - 8 أغسطس/ آب

توفي الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. واشتهر صادق بأداء شخصية الشرير، وبلغ عدد الأعمال التي شارك فيها أكثر من 200 بين السينما والتلفزيون والمسرح. ومن أشهر المسلسلات التي ظهر فيها "الحقيقة والسراب" و"لن أعيش في جلباب أبي" و"ليالي الحلمية". أما في السينما فظهر في أفلام بارزة مثل "فوزية البرجوازية" و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول" و"قلب الليل" و"محامي تحت التمرين".

الممثل المصري سيد صادق (إكس)

الفاضل الجزيري - 11 أغسطس

توفي المخرج والممثل التونسي الفاضل الجزيري عن 77 عاماً، بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية في القلب. امتدت مسيرة الجزيري لأكثر من 50 عاماً، وعُرف بأعماله المشتركة مع رفيق دربه الفني الفاضل الجعايبي، إذ يُعدّان معاً من أبرز رموز المسرح التونسي، إلى جانب أسماء بارزة، مثل توفيق الجبالي، والراحلين المنصف السويسي وعلي بن عياد.

المخرج الفاضل الجزيري في مهرجان قرطاج السينمائي (فتحي بلايد/ فرانس برس)

إيمان الغوري - 19 أغسطس

في صيف 2025 توفيت الفنانة السورية إيمان الغوري عن عمر ناهز 58 عاماً، لتفقد الساحة الفنية السورية واحدة من أبرز وجوهها التي تركت بصمة خاصة في الدراما المحلية والخليجية. ومن أبرز أعمالها فيلم "تراب الغرباء"، ومسلسلات "تل اللوز" و"أحلام أبو الهنا" و"يوميات جميل وهناء". وقد رسّخت شخصيتها الكوميدية "خيرو" أو "إم هنا" في مسلسل "أحلام أبو الهنا" إلى جانب الفنان دريد لحام شهرتها لدى الجمهور السوري والعربي.

الممثلة السورية إيمان الغوري (إكس)

محمد مشعجل - 8 سبتمبر/ أيلول

توفي المطرب اليمني محمد مشعجل عن 49 عاماً بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، شرقي اليمن. وكان مشعجل من أبرز الأصوات الغنائية في اليمن والخليج، وقد عُرف بلقب "سفير الأغنية المهرية" نظراً لدوره في نشر هذا اللون الغنائي المحلي.

الفنان اليمني محمد مشعجل (فيسبوك)

علي الفارسي - 15 أكتوبر/ تشرين الأول

توفي الممثل التونسي علي الفارسي بعد مسيرة الأدوار البارزة التي تركت بصمة لدى الجمهور، من بينها أعمال تلفزيونية شهيرة مثل "حسابات وعقابات" و"قمرة سيدي محروس" و"شوفلي حل" و"الليالي البيض" و"ريحانة" و"منامة عروسية" و"حكايات العروي".

من مشاهد الممثل التونسي علي الفارسي (فيسبوك)

عبد القادر مطاع - 21 أكتوبر

توفي الممثل المغربي عبد القادر مطاع عن عمرٍ ناهز 85 عاماً، أيضاً بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض. تميّز مطاع بموهبته الواسعة وقدرته على تجسيد الشخصيات بعمقٍ وحسٍّ إنساني، مقدّماً عشرات الأدوار التراجيدية والكوميدية التي رسّخت مكانته في ذاكرة المغاربة. ومن أبرز أعماله فيلم "وشمة" و"تساوت" و"البراق"، ومسلسلات "أمجاد محمد الثالث" و"سيدي عبد الرحمن المجدوب" و"الغالية".

الممثل المغربي عبد القادر مطاع (إكس)

باية بوزار - 25 نوفمبر/ تشرين الثاني

ولم تنتهِ 2025 قبل أخذ الممثلة الكوميدية الجزائرية القديرة باية بوزار، التي لطالما عرفها الجمهور باسمها الفني "بيونة"، ووفاتها في مستشفى في الجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض عن عمر 73 عاماً. وقد رحلت تاركة بصمة لا تُنسى في الكوميديا الجزائرية، سواء عبر السينما أو التلفزيون، وأدخلت أدوارها الفرحة إلى قلوب أجيال من الجمهور داخل الجزائر وخارجها، خصوصاً بفضل مزجها بين الكوميديا العفوية والتمثيل الواقعي.

من مشاهد بيونة (يوتيوب)

عبد القادر سالم - 17 ديسمبر/ كانون الأول

توفي الموسيقي السوداني عبد القادر سالم عن 75 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً وثقافياً غنياً، إذ شكّل أحد أعمدة الأغنية السودانية الحديثة، وساهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ التراث الشعبي، لا سيما إرث إقليم كردفان الذي مثّله في المحافل المحلية والدولية. وقدّم الراحل ألبومات بارزة مثل The Merdoum Kings Sing Songs of Love عام 1991، وKhartoum Blues عام 1999. وعام 2012، شارك في ألبوم The Nile: Song of the Rivers – Le Nil.

عبد القادر سالم (فيسبوك)

نيفين مندور - 17 ديسمبر

رحلت الممثلة المصرية نيفين مندور عن عمر 53 عاماً في الإسكندرية، بعد استنشاقها أدخنة حريق اندلع في شقة أحد جيرانها. وعُرفت الراحلة بدورها في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003 أمام محمد سعد، حيث جسدت شخصية زوجته "فيحاء" وحققت نجاحاً لافتاً رغم كونه أول أدوارها السينمائية. كما شاركت في عدد محدود من الأعمال الدرامية، منها مسلسلا "راجعلك يا إسكندرية" و"المطعم"، قبل أن تختفي عن الأضواء في السنوات الأخيرة، معلنةً اهتمامها برعاية والدتها ورفض والدها عودتها للوسط الفني، رغم العروض التي كانت تتلقاها.

الممثلة نيفين مندور (إكس)

وليد العلايلي - 20 ديسمبر

توفي الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاماً، بعد فترة صحية حرجة شهدت معاناته مع الوحدة والمرض. العلايلي، نجل الطبيب البيروتي المعروف عبد الكريم العلايلي، الذي لُقّب بـ"طبيب الفقراء"، بدأ حياته المهنية في التمثيل عام 1999، وترك بصمةً واضحةً في الدراما والسينما والمسرح اللبناني والعربي. من أعماله "عشق النساء"، "غريبة"، "جنى العمر"، Window، و"ابنة المعلم"، كما شارك في سيرة حياة الفنانة الراحلة صباح في عمل "الشحرورة"، إلى جانب المغنية كارول سماحة.

الممثل اللبناني وليد العلايلي (فيسبوك)

سمية الألفي - 20 ديسمبر

رحلت الممثلة المصرية سمية الألفي عن عمر 72 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع مرض السرطان استمر لسنوات. ومن أبرز أعمالها "ليالي الحلمية"، و"بوابة الحلواني"، و"العطار والسبع بنات"، و"الطوفان"، و"قطار منتصف الليل". وكان آخر ظهور فني لها قبل نحو 16 عاماً من خلال فيلم "تلك الأيام" عام 2010.

الصورة الممثلة سمية الألفي (إكس)

محمد بكري - 24 ديسمبر

رحل الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري عن 72 سنة في مستشفى نهاريا، بعد معاناته من مشاكل في القلب. وهو أحد أبرز الوجوه الفنية الفلسطينية التي حملت هموم هذه القضية إلى خشبة المسرح وشاشات السينما العربية والعالمية. من أبرز أعماله وثائقيات "جنين، جنين" و"جنين 2023" و"1948"، وأفلام "حيفا" و"واجب". ومن أعماله اللافتة في المسرح "المتشائل"، التي أخرجها بنفسه وقدّمها على الخشبة في مدن عربية عدة.

محمد بكري خلال عرض في لوس أنجليس، 15 نوفمبر 2017 (جيسون لافيريس/Getty)

داود عبد السيد - 27 ديسمبر

توفي المخرج والسيناريست المصري داود عبد السيد عن عمر 79 عاماً، بعد مسيرة سينمائية امتدت لعقود، كان خلالها أحد أبرز الأصوات المختلفة في السينما المصرية وأحد أهم صانعيها. من بين أعماله "الصعاليك" و"الكيت كات" و"أرض الخوف" و"مواطن ومخبر وحرامي"، وهي أفلام اتسمت بجرأة الطرح، وعمق الأسئلة، والخروج عن النمط التجاري السائد.