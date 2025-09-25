- أكد حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على دعم المهرجان القوي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى تخصيص قسم خاص بفلسطين في الدورة المقبلة، مع الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي في 12 أكتوبر. - ألغيت دورة 2023 تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، بينما شهدت الدورة السابقة عرض أفلام فلسطينية بارزة مثل "من المسافة صفر"، التي تصور الحياة في غزة بعد الحرب. - يركز المهرجان على دعم السينما العربية والأفريقية، مع تنظيم ورش عمل لتطوير مهارات المواهب الشابة، وعرض 22 فيلماً مرمماً من أبرز الأعمال السينمائية المصرية.

أكد الممثل المصري حسين فهمي الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان سيظل داعماً بكل قوة للقضية الفلسطينية في دورته المقبلة.

وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن القضية الفلسطينية "صارت جزءاً لا يتجزأ من فعاليات المهرجان"، موضحاً أن هذا العام هو الثالث على التوالي الذي تحرص إدارته فيه على حضور فلسطين بقوة ضمن فعالياته، في "رسالة واضحةً للعالم بأن القضية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية كل العرب".

وأشار حسين فهمي إلى أن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي ستشهد قسماً خاصاً بفلسطين، لكنه رفض الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي، مؤكداً أن الإعلان عنها سيتم في مؤتمر صحافي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعن الأفلام الفلسطينية التي عرضت مؤخراً في مهرجانات عربية عدة، رأى فهمي أنها "تؤكد أن الشعب الفلسطيني، رغم كل ما يواجهه، ما زال متمسكا بالإنتاج السينمائي"، مشيراً إلى أنه شاهد "العديد من الأفلام الروائية والوثائقية الفلسطينية الرائعة، والتي تدعو للفخر والعزة والتحدي، لما تحمله من شغف وإصرار على الإبداع والبقاء".

وألغى منظمو مهرجان القاهرة السينمائي دورة العام 2023، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. فيما شهدت دورة العام الماضي عرض عددٍ كبيرٍ من إنتاجات السينما الفلسطينية، أبرزها "من المسافة صفر"، وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتصوّر واقع الحياة في غزة بعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان حسين فهمي قد أقام مؤخراً احتفالية للكشف عن الاستعدادات للدورة 46 من المهرجان، المقررة إقامتها بين 12 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدار الأوبرا المصرية، وحضرها كل من الفنانين يسرا، ونيللي كريم، ودرة، وهنادي مهنا، هادي الباجوري، و طه دسوقي، وشيكو، وهاني سرحان، وبسمة داوود.

وقال خلال الجلسة إن المهرجان سيركز على دعم السينما العربية والأفريقية، فضلاً عن كونه منصة للحوار الثقافي والإبداعي. كما أعلن عن تنظيم ورش عمل متخصصة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تهدف لتطوير مهارات المواهب الشابة، وتعزيز قدراتهم في الكتابة السينمائية والتمثيل والمونتاج بإشراف خبراء محليين ودوليين، لتقديم فرص حقيقية لصقل قدرات صناعة السينما.

كما أعلن عن عرض 12 فيلماً جرى ترميمها في الدورة الجديدة، إضافة إلى إعادة عرض 10 أفلام مرممة سبق عرضها في الدورة الماضية ليصل إجمالي الأفلام المرممة المعروضة هذا العام إلى 22 فيلماً من أبرز الأعمال السينمائية المصرية.

وتأسّس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، وهو أقدم مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد الحاصل على اعتماد FIAPF في المنطقة. ويقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً من العروض العالمية والإقليمية الأولى، والبرامج الصناعية، والفعاليات العامة التي تحتفي بالإبداع السينمائي وتعزز التبادل الثقافي.