حسين فهمي لـ"العربي الجديد": لا أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي

نفى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الممثل حسين فهمي، ما تردّد خلال الأيام الماضية عن معاناة المهرجان من أزمات مالية في دورته الـ46، المقرّر إقامتها بين 12 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّ كل ما يقال في هذا الشأن مجرد شائعات تتكرر كل عام قبل انطلاق المهرجان، مؤكداً أن "الأمور تسير على نحو طبيعي تماماً"، وأن وزارة الثقافة المصرية "برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو لم تبخل بأي دعم للمهرجان، لإيمانها بقيمته وتأثيره الفني الكبير على المستويَين المحلي والعالمي"، على حد تعبيره، كما أوضح أن المهرجان يتلقى أيضاً دعماً من عدد من المؤسسات الأخرى التي تؤمن بأهمية دوره الثقافي والفني.

وعن الجدل الذي أثير مؤخراً حول الملصق الدعائي للدورة الجديدة، قال فهمي إنّ الاعتراض جاء نتيجة "سوء فهم لبعض الألوان الواردة في التصميم"، مشيراً إلى أن البوستر قد سحب، وجارٍ العمل على تصميم بديل يُطرح خلال ساعات.

وأكّد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أن التحضيرات لكل دورة تبدأ فور انتهاء الدورة السابقة، وتستغرق شهوراً طويلة، بهدف تقديم محتوى متجدّد ومتنوع كل عام، سواء في عدد الأفلام المشاركة أو لجان التحكيم أو الدول الممثلة، وأضاف: "العام الماضي شاركت ثماني دول، أما هذا العام فستصل المشاركات إلى 29 دولة، وسيلاحظ الصحافيون والجمهور حجم الاختلاف والتنوع في العروض والفعاليات".

وأشار فهمي إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي يتمتع بقاعدة جماهيرية دولية واسعة، وهو ما يعكس نجاحه واستمراريته وتأثيره في المشهد السينمائي العالمي.

وعن الاهتمام بعرض الأفلام المرمّمة، أوضح فهمي أن إدارة المهرجان تحرص منذ دورات عدّة على تقديم أفلام مصرية وعالمية من الأبيض والأسود بعد ترميمها، حفاظاً على التراث السينمائي من الاندثار، رغم التكلفة العالية لعمليات الترميم.

وكان حسين فهمي قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخراً، أن الدورة الـ46 ستضم 12 فيلماً في المسابقة الدولية، و11 فيلماً خارج المسابقة، و13 فيلماً ضمن العروض الخاصة، وتسعة أفلام في آفاق السينما العربية، و19 فيلماً قصيراً، إلى جانب برنامج "كلاسيكيات القاهرة" و"الكلاسيكيات المصرية المرممة" الذي يضم 24 فيلماً من تراث السينما المصرية.

كما كشف عن تكريم عدد من الرموز السينمائية، بينهم الممثل خالد النبوي، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، إضافةً إلى المخرجة المجرية إلديكو إينييدي، والممثلة الفلسطينية هيام عباس، تقديراً لعطائهما الفني والإنساني.

وفي حين لم يكشف فهمي عن هوية فيلم حفل الافتتاح، إلّا أنه أشار إلى أن فيلم الختام سيكون "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي مؤخراً. ويروي الفيلم قصة الطفلة هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي قلتها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على غزة.