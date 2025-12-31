- حسين فهمي يعبر عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الملحد"، الذي يطرح قضايا شائكة حول الإلحاد، ويؤكد على أهمية مناقشتها بجرأة في السينما. - يجسد فهمي شخصية "كارم" في الفيلم، ويشيد بالحكم القضائي الذي سمح بعرضه، معتبراً أن الاسم يعكس موضوع العمل بشكل منطقي. - يشارك فهمي في مسلسل "فخر الدلتا" المقرر عرضه في رمضان، ويعبر عن سعادته بزيادة الأعمال الدرامية، مما يعزز المنافسة لصالح المشاهد.

أكد الممثل المصري حسين فهمي أن مشاركته في فيلم "الملحد" أسعدته كثيراً، مشيراً إلى أنه من نوعية الأعمال التي يفضلها، لما تثيره من نقاشات وجدَل صحي بين الجمهور والإعلام والنقاد. وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن وجود عمل فني يطرح قضية شائكة أمر مهم، موضحاً أنّ "من الجيد أن يكون هناك فيلم يناقش قضية تفتح باب الحوار، فالمجتمع بحاجة دائمة إلى النقاش والتفكير".

وأضاف حسين فهمي أن الإلحاد موجود في كل الديانات السماوية، مؤكداً أن "الفيلم يطرح تساؤلات جوهرية، أبرزها: لماذا يلجأ بعض الأشخاص إلى الإلحاد؟"، مشدداً على أن صُنّاع العمل "امتلكوا الجرأة الفكرية اللازمة لطرح هذه الأسئلة بصدق". وأوضح أنه لم يتخوف مطلقاً من المشاركة في الفيلم، موضحاً أنه "لا أجد أي حساسية في الموضوع، ولا يجب أن تكون هناك في السينما قضايا مسكوت عنها في عصرنا الحالي. لماذا نصمت؟ لا بد أن نناقش ونجادل ونطرح وجهات نظرنا بكل مصداقية".

لماذا لم يتغيّر اسم "الملحد"؟

يجسد حسين فهمي خلال أحداث الفيلم شخصية "كارم"، العم الذي يحاول "إنقاذ" ابن أخيه من أفكار الإلحاد والتطرف، ويمثل "صوت الحكمة والعقل الساعي لإعادة الشاب إلى طريق الإيمان". وعن صعوبة الشخصية التي يجسدها، أشار فهمي إلى أن "كل الأدوار التي قدّمها سابقاً في السينما أو التلفزيون حملت تحديات خاصة"، معتبراً أن "ذلك أمر طبيعي، لأن كل شخصية لها تفاصيلها وتحضيراتها ومتطلباتها المختلفة".

وأشاد حسين فهمي بالحكم القضائي الذي حصل عليه الفيلم بعرضه، مؤكداً ثقته الكاملة بالقضاء المصري، قائلاً: "كنت على ثقة بالقضاء المصري، وأي حكم يصدر عنه حكم عادل ومنزّه". وحول المطالبات بتغيير اسم الفيلم من "الملحد" إلى اسم آخر، قال إن الاسم مناسب تماماً لموضوع العمل، متسائلاً: "الفيلم يناقش فعلياً ما يشير إليه الاسم، فلماذا نغيره؟ هذا أمر غير منطقي".

ويشارك في بطولة فيلم "الملحد" كل من أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، صابرين، نجلاء بدر، وتارا عماد، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل. ويتناول العمل ظاهرة انتشار الإلحاد بين بعض فئات الشباب، وتأثير تلك الأفكار في الأفراد والمجتمع، من خلال معالجة اجتماعية تطرح صراع الهوية والبحث عن القناعات الشخصية في عالم سريع التغير.

حسين فهمي في رمضان

وعلى الصعيد التلفزيوني، كشف حسين فهمي عن مشاركته في الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "فخر الدلتا"، موضحاً أن العمل يجمع بين الفنانين أصحاب الخبرة والشباب، وهو ما يفضله دائماً. ورفض فهمي الكشف عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها، مكتفياً بالقول إنها شخصية جديدة عليه تماماً ومختلفة عما قدمه سابقاً.

وتدور أحداث مسلسل "فخر الدلتا" في إطار 30 حلقة، حول رحلة صعود شاب في مقتبل حياته ينتمي إلى إحدى محافظات الدلتا، ويقرّر الانتقال إلى القاهرة بحثاً عن ذاته وتحقيق أحلامه، في إطار كوميدي اجتماعي. المسلسل من بطولة أشرف عبد الباقي، انتصار، أحمد رمزي، حنان يوسف، وآخرين، وهو من قصة عبد الرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني. وأعرب فهمي عن سعادته بزيادة عدد الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان، معتبراً أن "المنافسة صحية وفي مصلحة المشاهد".