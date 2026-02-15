حسين فهمي خارج الموسم الدرامي في رمضان

- تتغير خريطة الدراما العربية مع تزايد دور المنصات الرقمية وتنوع مواسم العرض، حيث أعلن حسين فهمي اعتذاره عن المشاركة في دراما رمضان المقبل، مفضلاً الابتعاد عن الدراما الرمضانية هذا العام. - أكد فهمي أن الدراما لم تعد مقتصرة على رمضان، بل تُعرض على مدار العام بفضل المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن القصة هي التي تحدد عدد الحلقات وليس العكس. - يشارك في مسلسل "فخر الدلتا" خالد زكي وكمال أبو رية، بينما كشف فهمي عن مشروعات سينمائية جديدة بعد رمضان.

تتواصل مؤشرات تحوّل خريطة الدراما العربية بعيداً عن حصرية موسم رمضان، مع تزايد حضور المنصات الرقمية وتنوّع مواسم العرض. وفي هذا السياق، أعلن الممثل المصري حسين فهمي اعتذاره عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل، مؤكداً أنه ليس حريصاً على الوجود في عمل فني كل عام.

وقال فهمي، لـ"العربي الجديد"، إنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل "فخر الدلتا" الذي عُرض عليه قبل أسابيع، وأوضح أن قراره لا يرتبط بأي خلافات مع فريق العمل، بل برغبته في الابتعاد عن المشاركة في الدراما الرمضانية هذا العام. وأوضح أن الدراما لم تعد مقتصرة على شهر رمضان، بل أصبحت تُعرض على مدار العام بفضل المنصات الرقمية واختلاف عدد حلقات الأعمال، ما ساهم في تلبية احتياجات أسواق متنوعة والتكيّف مع إيقاع المشاهدة السريع.

وعن انتشار مسلسلات الـ15 حلقة، أشار حسين فهمي إلى أن عدد الحلقات لا يشكّل معياراً للجودة، مؤكداً أن القصة هي التي تفرض مدّة العمل، سواء امتد إلى 45 حلقة أو اقتصر على عدد أقل، وحذر من المطّ والتطويل الذي قد يدفع الجمهور إلى النفور. وقال فهمي إنه سيكتفي هذا العام بمتابعة أعمال زملائه خلال الموسم الرمضاني، معرباً عن تفاؤله بالمسلسلات المرتقبة والانطباعات الأولية عنها.

ويشارك في بطولة مسلسل "فخر الدلتا" كل من خالد زكي وكمال أبو رية وانتصار ونبيل عيسى، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني، ويتكوّن من 30 حلقة.

وكان آخر حضور تلفزيوني لفهمي في رمضان عبر الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته شريف سلامة ودينا الشربيني، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي. أما على صعيد السينما، فكشف الممثل المصري عن وجود مشروعات جديدة مرتقبة بعد شهر رمضان، علماً بأنّ آخر أفلامه كان "الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، وبطولة أحمد حاتم وشيرين رضا ومحمود حميدة وصابرين.