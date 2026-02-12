تستغل حسابات مؤيدة للكرملين على شبكات التواصل الاجتماعي الملفات الأخيرة لرجل الأعمال المدان بجرائم جنسية متعلقة بالأطفال جيفري إبستين. وتنشر الحسابات ادعاءات كاذبة تقول إن روسيا أنقذت أطفالاً أوكرانيين من الاتجار الجنسي، بحسب ما أظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس للأنباء بالتعاون مع "معهد الحوار الاستراتيجي".

ووجد التحقيق منشورات حظيت بملايين المشاهدات على "فيسبوك" و"إكس" و"تيك توك" تدعم الرواية التي تناقض إفادات حقيقية عن قيام روسيا بترحيل أطفال أوكرانيين قسراً منذ أطلقت موسكو غزوها في 2022. وتقول كييف إن روسيا نقلت منذ الغزو حوالى 20 ألف طفل أوكراني عبر الحدود "بشكل مخالف للقانون"؛ وترد روسيا بأنها أخذت بعض الأطفال "من أجل سلامتهم".

وفي 30 يناير/ كانون الثاني، نشرت السلطات الأميركية مجموعة ملفات على صلة بإبستين، المتموّل الأميركي الذي قالت السلطات إنه عُثر عليه مشنوقاً داخل زنزانته في نيويورك في 2019 بينما كان بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات. وكشفت الملفات عن تورّط شخصيات عالية المستوى من مختلف أنحاء العالم. لكن في الوقت ذاته، نشرت حسابات مؤيدة للكرملين أيضاً فكرة أن الوثائق تثبت أن أوكرانيا مركز عالمي للاتجار الجنسي، وهي مزاعم لطالما روّجت لها روسيا.

وزعم بعض المستخدمين أن الملفات قد كشفت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يحاول إنقاذ الأطفال الأوكرانيين من شبكة على صلة بإبستين. وأشارت بعض المنشورات إلى أن المجموعة الأخيرة من الملفات تثبت أن إبستين كان يحاول لقاء بوتين لوضع حد لجهوده الرامية لإيقاف الاتجار الجنسي بالأطفال.

وجاء في منشور على "إكس"، حظي بأكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، أن ملفات إبستين "أكدت أن بوتين لم يخطف الأطفال من أوكرانيا، بل أجلاهم لحمايتهم قبل أن يجري بيعهم إلى (شبكات) الاتجار الجنسي بالأطفال". وتزايد هذا النوع من المزاعم على شبكات التواصل الاجتماعي بأكثر من 15 ألف منشور على "إكس" خلال يومين، مع أكثر من 150 ألف منشور على "إكس"، عن إنقاذ الأطفال، وعن أن أوكرانيا كانت مركزاً للاتجار بالبشر، بين سبتمبر/ أيلول 2024 وأغسطس/ آب 2025. وذكر المعهد أن سياسيين أوروبيين وبريطانيين دعموا هذه المزاعم، وبينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي.

(فرانس برس، العربي الجديد)