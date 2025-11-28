حريق هائل يلتهم ديكور مسلسل "الكينج" في استوديو مصر

- اندلع حريق كبير في موقع تصوير مسلسل "الكينغ" داخل استوديو مصر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون خسائر بشرية، مع الحفاظ على سلامة البنية التحتية والمباني المحيطة. - أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن الحريق لم يؤثر على الأرواح أو البنية التحتية، مشيراً إلى استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق. - مسلسل "الكينغ" من بطولة محمد إمام ومقرر عرضه في رمضان 2026، وقد يتأجل التصوير بسبب الحريق.

شبّ حريق هائل في موقع تصوير مسلسل "الكينغ" الذي يقوم ببطولته الممثل محمد عادل إمام، داخل استوديو مصر في محافظة الجيزة، الجمعة. وتمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران من دون الإعلان حتّى الآن عن أسباب اندلاع الحريق، الذي لم يسبّب أي خسائر بشرية.

وأكّد وزير اثقافة أحمد فؤاد هنو أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشدداً على سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي ومحتوياته وكذلك المباني المحيطة، وأوضح أن النيران اشتعلت في ديكورات الحارة الخاصة بتصوير مسلسل "الكينج" المشارك في موسم رمضان 2026، والموجودة في منطقة التصوير المفتوحة بالاستديو.

وأشار الوزير إلى أن رجال الحماية المدنية يواصلون السيطرة على الحريق عبر خمس سيارات إطفاء، مؤكداً متابعته الميدانية والمستمرة للوضع داخل الاستوديو لحظة بلحظة. ووجّه بالتنسيق العاجل مع النيابة المختصة والحماية المدنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير عدد من المشاهد داخل الديكور قبل أيام، وحصل على إجازة اليوم الجمعة وانتقل إلى موقع تصوير آخر، على أن يعود لاستكمال المشاهد المتبقية في الاستوديو نفسه، إلّا أن الحريق قد يتسبب في تأجيل التصوير لأيام عدّة.

ومسلسل "الكينغ" هو أحد الأعمال المنتظر عرضها في موسم شهر رمضان المقبل، بعد تأجيل تصويره من العام الماضي. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام كل من: حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، وحجاج عبد العظيم. أما القصة فمن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.