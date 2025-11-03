حرية الصحافة والابتكار الإعلامي.. مجابهة عالم "الرواية الواحدة"

"لا تنفصم عرى المجتمع الصالح أخلاقياً وقانونياً واقتصادياً عن حرية الإعلام المستدامة"، هكذا صاغ الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد والأستاذ بجامعة كولومبيا، البروفيسور جوزيف ستيغليتز، تخوم العلاقة بين الإعلام والمجتمع، وبعبارة أكثر تفصيلاً قال في محاضرته الافتتاحية بمؤتمر المعهد الدولي للصحافة ومهرجان الابتكار الإعلامي الذي أقيم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول في فيينا، إن المعلومات الجيدة أساسية لاقتصاد جيد وحديث، وليست أداة معتبرة لنمو الديمقراطية فقط في مناخ صحي من حكم القانون، ولمصلحة العوام يجب أن يقاتلوا لتعبر عنهم صحافة جيدة تقوم على معلومات جيدة، وحبذا لو كانت ممولة منهم عبر برامج دعم عام، سواء بواسطة الحكومات المنتخبة أو من القطاع الخاص.

لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فصاحب كتاب "الطريق إلى الحرية: الاقتصاد والمجتمع الصالح"، بات يعتقد أننا نعيش في عالم من السعي إلى عملية تحكم كاملة في المعلومات، أو ما يطلق عليه زمن "الرواية الواحدة" التي لم تعد تقتصر على أنظمة سلطوية مثل المجر أو روسيا والصين، وإنما حتى في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن فرض البنتاغون، أو ما صار يعرف بوزارة الحرب، قيوداً على العمل الصحافي داخل مبانيه، مشترطاً الموافقة المكتوبة على ما ينشر. واللافت أن من أصدر هذه التعليمات، أي الوزير الحالي بيت هيغسيث، سبق له العمل مذيعاً في قناة فوكس نيوز، يضيف ستيغليتز بالتبعية فإن علاقة طردية تربط بين حرية الصحافة والحرية الأكاديمية، وإن كانت الأولى تعمل ضمن إطار زمني قصير، لكن الثانية تركز على المدى البعيد، وإن انصبت بؤرة تركيزهما على كيفية عمل النظام.

حكماً فإن تحقيق ما سبق، يقتضي الابتكار الإعلامي وخلق مساحات للتشبيك الصحافي وتبادل الخبرات وسرد قصص التجارب الناجحة في مواجهة التضييق السلطوي باستغلال كل هامش متاح مهما كان ضيقاً، لتوسيعه والتغلب على بنتيه، ومن بينها القيود المالية الرأسمالية المكبلة لصحافة الجودة.

وهو ما عرضته جلسات مثل "حرية الصحافة: دروس من الناشرين" و"استعادة قيمة الصحافة" و"أهمية القصة: رواد الأعمال في عصر التغيير" و"دعم الصحافة والرؤى القائمة على البيانات"، و"أصوات من الصفوف الأمامية: نساء يغطين الحروب"، وهؤلاء حظين باهتمام خاص ضمن فعاليات المؤتمر، إذ استذكر الحضور كيف قتل الاحتلال الإسرائيلي 27 صحافية، من بين إجمالي 254 شهيداً منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023. فيما كرّم المعهد الدولي للصحافة (IPI) سبعة صحافيين أبطالاً عالميين لحرية الصحافة، من بينهم المصورة الصحافية الغزية مريم أبو دقة وزملاء من جورجيا والولايات المتحدة والبيرو وهونغ كونغ وأوكرانيا وإثيوبيا.

يقول المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، سكوت غريفين: "هؤلاء السبعة يجسدون بحق معنى أن تكون بطلاً في مجال حرية الصحافة، وأن تكون عضواً في مجتمع مهني أظهر براعةً وعزيمةً لا مثيل لهما في مواجهة الضغوط"، مشيراً إلى تجاربهم الملهمة في مواجهة التحديات التي تعترض المهنة والمهنيين، بما يؤكد أهمية رسم مسار مستقبلي لحماية حرية الإعلام حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة وتعزيز الصمود والتضامن اللذين نحتاجهما الآن، والتعاون في صياغة رؤية لمستقبل صحافة المصلحة العامة، وهو نمط من العمل المهني الذي تركز على نقله من السلف إلى الخلف مؤسسات غير ربحية مثل التي أطلقها، عام 1994، الأديب والصحافي الحائز جائزة نوبل في الأدب غابرييل غارسيا ماركيز، وتعرف باسم الصحافة الجديدة أو "غابو" (تصغير للتحبب من غابرييل) إذ عرض القائمون عليها تجاربهم في تعزيز الصحافة عالية الجودة متعددة الأبعاد أدبياً وثقافياً، وتعزيز أنماط العمل القائم على المساءلة، الذي يفخر صاحبه به إلى نهاية عمره أو كما قال ماركيز: "لا أريد أن أُذكَر بمئة عام من العزلة ولا بجائزة نوبل، لكن أحب أن أُعرَف بالصحافة".