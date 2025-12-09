حركة أوروبية شبابية تواجه هيمنة منصات التواصل على جيل زد

- انطلقت حركة Ctrl+Alt+Reclaim في أوروبا لمواجهة هيمنة منصات التواصل الاجتماعي على جيل زد، بهدف إشراك الشباب في صنع القرار وخلق بيئة رقمية آمنة وعادلة، مع التركيز على السيطرة على البيانات الشخصية وإنهاء هيمنة الشركات الأمريكية. - تعالج الحركة قضايا مثل التنمر والمطاردة الإلكترونية من خلال تعزيز النقاشات حول الحقوق الرقمية وتأثير الخوارزميات الموجهة بالذكاء الاصطناعي على المجتمع والديمقراطية، مع إعطاء الشباب صوتاً في هذه النقاشات. - تواجه الحركة تحديات كبيرة، حيث تناقش إنشاء منصة تواصل أوروبية بديلة وتنظيم حملات احتجاجية، مع التأكيد على أهمية منصات تواصل اجتماعي آمنة وممتعة للشباب.

انطلقت نهاية الصيف الماضي حركة شبابية جديدة في أوروبا تحمل اسم Ctrl+Alt+Reclaim بهدف مواجهة هيمنة منصات التواصل الاجتماعي على جيل زد ومحاولة التأثير للحدٍّ من انعكاساتها السلبية على حياتهم، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الثلاثاء.

وكان تقرير صادر أخيراً عن الحركة بالتعاون مع منظمتها الأم تحالف الشعب ضد كبرى شركات التكنولوجيا (People vs Big Tech) الذي يضم أكثر من 140 منظمة حقوقية أوروبية، قد أشار إلى أن "على امتداد أوروبا يوجد جيل يعاني أزمة صامتة"، معيدةً ذلك إلى حدّ كبير إلى "أنظمة منصات التواصل الاجتماعي وهيمنتها".

ظهرت حركة Ctrl+Alt+Reclaim في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما لبّى 20 شخصاً دعوى تحالف الشعب ضد شركات التكنولوجيا الكبرى للأشخاص بين عمر 15 و29 عاماً للمشاركة في معسكر تدريبي في لندن حول أثر منصات التواصل الاجتماعي على الشباب وكيفية مواجهته.

اليوم تمثّل المجموعة الناشئة أوّل حركة أوروبية معنية بالعدالة الرقمية يقودها شباب بهدف مخاطبة الشباب الآخرين. أما أهدافهم فواضحة: إشراك الشباب في صنع القرار، خلق بيئة أكثر أماناً وصحية وعدالة على وسائل التواصل، منح المستخدمين السيطرة على البيانات الشخصية، إضافةً إلى الصراحة والشفافية حول كيفية استخدامها. كذلك، تسعى المجموعة إلى إنهاء هيمنة عدد قليل من الشركات الأميركية على المساحات الرقمية، رافعةً شعار: "لا يمكن تقرير أي أمر يخصّنا من دوننا".

كان دافع معظم الشباب المنضمين إلى المجموعة للمشاركة هو اختبارهم بشكل مباشر أو أحد أفراد عائلاتهم لتجارب مروّعة على منصات التواصل الاجتماعي، تضمّنت التشهير والتنمّر والمطاردة الإلكترونية والمواد الإباحية المزيفة، إضافة إلى المحتوى الذي يشجع على أذية النفس أو الانتحار.

ورأت الناشطة القيادية في المجموعة شانلي كليمون ماكلارين أن التجربة علمتها أنه "إذا أردت أن تغيّر في مجتمعك، ستحتاج لدعم الآخرين، لا يمكنك أن تغيّر الأمور لوحدك"، لافتةً إلى أن انضمامها إلى Ctrl+Alt+Reclaim يهدف "لإيصال صوت الشباب". أضافت في حديث مع "ذا غارديان، أن النقاشات حول الحقوق الرقمية موجودة، لكن "من غير العادل ألا نكون على طاولة النقاش"، مضيفةً: "لدى الشباب الكثير ليقولوه حول تجربتهم المعاشة... فلماذا لا يُمنحون المجال للحديث؟".

بدورها، انتقدت زميلتها أدلي زاينب والتون تجاهل منصات التواصل الاجتماعي، لإعطاء الشباب سيطرة على المحتوى الذي تقدّمه لهم الخوارزميات. أوضحت: "أنت لا نملك خياراً حقيقياً حول ما يظهر لك. حتى لو قلت إنني لا أريد رؤية نوع معين من المحتوى سيظهر لك مجدداً بعد أسبوع".

وهو أمر أكّدته الباحثة في مجال الخوارزميات أليسيا كولين (29 عاماً) بالقول: "أدركت مدى سلطة الخوارزميات الموجهة بالذكاء الاصطناعي علينا، وعلى مجتمعنا، وحتى على ديمقراطياتنا. هل يمكن أن نتحدث عن حرية الإرادة إذا كان أفضل علماء النفس في العالم يبنون خوارزميات تجعلنا مدمنين؟". كما رأت أن شركات التواصل اختارت مراراً تجاهل الأضرار التي تسبّبها وعدم البحث عن حلول لها. على سبيل المثال يبقى المحتوى العنصري والمهين وخطاب الكراهية على المنصات المختلفة مثل "إكس" و"إنستغرام" و"سناب شات" بسبب غياب الرقابة الكافية.

وحذّرت من أن هذا الوضع مرشّح لأن يصير أسوأ، خاصةً مع جنوح شركات التكنولوجيا إلى اليمين، بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. إذ ألغت هذه الشركات العديد من فرق تدقيق المعلومات والإشراف على المحتوى، مما أدى إلى ارتفاع كبير في المعلومات المضلّلة وخطاب الكراهية على المنصات الرقمية، وهو ما انعكس على أوروبا أيضاً.

وبعدما صاغ الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمية في 2023 الذي هدد منصات التواصل بالغرامات أو الحظر إن لم تُعالج قضية المحتوى الضار، أعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أنها ستعدّل بعض قوانين الخصوصية بهدف السماح لشركات التكنولوجيا باستخدام بيانات المستخدمين لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ورأت والتون أن "الحكومات والنواب يطلقون النار على أنفسهم بالتقرب من عمالقة التكنولوجيا، لأن ذلك يرسل رسالة للشباب أنهم لا يهتمون بمستقبلنا"، مضيفةً: "هناك فجوة معرفية هائلة بين صُنّاع القرار وحركة العدالة التكنولوجية والناس العاديين الذين يختبرون الأذى".

وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة للحركة، إلّا أن الطريق ما زال طويلاً أمام Ctrl+Alt+Reclaim، بحسب "ذا غارديان". في الوقت الحالي تناقش المجموعة مشاريع مختلفة، منها حملة لإنشاء منصة تواصل أوروبية ممولة من الاتحاد الأوروبي بديلاً لاحتكار الشركات الكبرى تُدار من الجمهور ولخدمة هذا الجمهور، إضافةً إلى تنظيم تحركات احتجاجية أو حملات مقاطعة منظمة.

ولا تدعو الحركة إلى إلغاء منصات التواصل، على العكس من ذلك، أكد ناشطوها لـ"ذا غارديان"، أنهم وجدوا مجتمعاً متضامناً في الفضاء الرقمي. بالنسبة للناشط ياسين: "نحن نقاتل لكي نوسّع المساحة المتاحة لنا على منصات التواصل لا لإنهائها". وهو ما توافق عليه كولين، معتبرةً أن "السوشال ميديا كانت سابقاً مكاناً ممتعاً، يعدنا بأن يربطنا ببقية العالم".