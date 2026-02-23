حرب بين جمهور صراع العروش وبريكينغ باد ساحتها تقييمات IMDb

- اندلعت حرب التقييمات بين جمهور "صراع العروش" و"بريكينغ باد" بعد بث حلقة "فارس الممالك السبع"، حيث تراجع تقييمها على IMDb بسبب التقييمات السلبية من جمهور "بريكينغ باد"، مما أثر أيضًا على تقييم حلقة Ozymandias الشهيرة. - تبرز الحلقات تباين الأسلوبين الدرامي والفنتازي بين المسلسلين، حيث تركز حلقة "بريكينغ باد" على تصاعد التوترات العائلية، بينما تركز حلقة "فارس الممالك السبع" على معركة دانك وذكريات طفولته. - السجال بين الجمهورين يمتد لسنوات، رغم اختلاف عوالم المسلسلين، وكلاهما حقق نجاحات كبيرة في عالم التلفزيون، مما يعكس شعبيتهما وتأثيرهما.

تشهد قاعدة بيانات الأفلام والمسلسلات في الإنترنت "آي إم دي بي" (IMDb) حرباً مستعرة بين جمهور مسلسل "صراع العروش" وجمهور مسلسل "بريكينغ باد". سلاح هذه الحرب التقييمات، إذ يذهب الجمهور إلى حلقات المسلسل المنافس، ويتعمّد وضع تقييمات سلبية، ما يؤثر على مجموع تقييم الحلقات، خصوصاً تلك التي عُرفت بتقييمات عالية جداً، مثل حلقة Ozymandias، التي لطالما اشتهرت بنيل العلامة الكاملة (عشرة من عشرة)، لكنها الآن تحظى بتقييم مقداره 9.6/10، منذ بدء الحرب بين الجمهورين.

مسلسل "صراع العروش" الجديد كان البداية

بدأت حرب التقييمات بعد بث الحلقة الخامسة من "فارس الممالك السبع"، المسلسل الجديد المشتق من عالم "صراع العروش". حصلت الحلقة بعد صدورها على العلامة الكاملة، عشرة من عشرة، على موقع IMDb، لكن هذا التقييم لم يدم إلا لفترة وجيزة، وبدأ التقييم يتراجع بعدها. اتهم جمهور "صراع العروش" جمهور "بريكينغ باد" بتعمّد وضع تقييمات سلبية على الحلقة غيرةً من المسلسل الجديد الناجح، ومخافة منافسة حلقة Ozymandias في العلامة الكاملة.

انخفض تقييم Ozymandias من عشرة إلى 9.9، ثم إلى 9.6 حتى حدود كتابة هذه السطور. لوحظ أن ذلك حدث بعد تدفّق مفاجئ لمئات التقييمات السلبية التي تقيّم الحلقة، إذ توصف بواحدة من أفضل الحلقات في تاريخ التلفزيون، بعلامة واحد من عشرة فقط، وهو تدفّق حدث خلال أيام قليلة فقط.

تدور Ozymandias (الحلقة الرابعة عشرة من الموسم الخامس لـ"بريكينغ باد") حول إصابة هانك شريدر (عديل والتر وايت) بجروح إثر تبادل إطلاق النار مع عصابة جاك، ومقتل ستيف غوميز. تتصاعد الأحداث خلال الحلقة باكتشاف براميل أموال والت السبعة، وإخبار سكايلر ابنها عن تصنيع وتجارة والده في المخدرات.

بينما تدور أحداث In the Name of the Mother، الحلقة الخامسة من الموسم الأول من مسلسل "فارس الممالك السبع"، حول معركة بين دانك وفرسانه الستة ضد قوات الأمير أيريون ترغاريان، وتجري المعركة بينما يسترجع دانك ذكريات من طفولته في أحياء العاصمة الفقيرة.

حرب قديمة

ظهرت الأدلة على الحرب بين الجمهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور العربي أيضاً. غرّد مستخدم عبر "إكس" واصماً جمهور "صراع العروش" بـ"الشبيحة"، ووصفهم آخر بـ"أطفال التنانين"، بينما دافع عنهم ثالث موضحاً: "يا أخي آخر حلقة لمسلسل A knight of the seven kingdoms من مجموعة مسلسلات صراع العروش كان تقييمها 10 ثم أعطى عشاق مسلسل بريكينغ باد تقييمات بـ1 حتى يتراجع التقييم وهو ما حصل. ورداً على ذلك، فعل عشاق GOT الأمر نفسه". كتب معلق في "فيسبوك": "لم أشاهد مسلسل Breaking Bad بعد لكن تصرفات الفانز التابعين له صراحة مستفزة جداً وطفولية للغاية وتدفعني إلى كره المسلسل قبل مشاهدته!".

يا أخي آخر حلقة لمسلسل A knight of the seven kingdoms من مجموعة مسلسلات صراع العروش كان تقييمها 10 ثم قاموا عشاق مسلسل بريكين باد بإعطاء تقييمات ب 1 حتى ينزل التقييم وهو ماحصل وكردة فعل قاموا عشاق GOT بنفس الفعل مع العلم مش اول مدة يحدث هذا ل GOT — Abdou Echchahimi (@Echchahimi) February 21, 2026

السجال بين الجمهورين ليس جديداً. تكفي زيارة لمجموعات "فيسبوك" أو تعليقات "إكس" التي تتناول المسلسلين، وسيجد معلقين من الجمهور الآخر يتحدّث سلباً عن المسلسل الآخر أو يعقد مقارنات بين العملين. وبين الجمهورين عداوة قديمة تمتد لسنوات بالرغم من أن المسلسلين أصلاً ينتميان إلى عالمين مختلفين؛ فـ"صراع العروش" ينتمي إلى عالم الفنتازيا، حيث التنانين والعائلات تعيش حياة القرون الوسطى، بينما "بريكينغ باد" ينتمي إلى عالم الدراما والجريمة، ويدور في الحياة المعاصرة.

يُذكر أن "صراع العروش" يحكي قصّة عائلات بالغة النفوذ تحاول حكم قارة ويستروس مستعينة بالمؤامرات والجيوش والتنانين، بينما "بريكينغ باد" يتناول حكاية رجل يصاب بالسرطان؛ فيقرّر بيع المخدرات لتأمين حياة أسرته قبل رحيله، لكنه يتحول إلى وحش له مكانة بين العصابات. وقد رُشِّح "بريكينغ باد" لـ248 جائزة وفاز بـ92 منها، بينما رُشّح مسلسل "صراع العروش لـ757 جائزة، وفاز بـ272 منها.