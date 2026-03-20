حرب إيران في الإعلام: دعاية ولحظات إنسانية وانتقادات

- تترافق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مع تدفق هائل من المحتوى الإعلامي والدعائي عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تختلط الأخبار الموثوقة مع الدعاية والتضليل ومحتوى الذكاء الاصطناعي. - واجهت شبكة سي أن أن انتقادات في الولايات المتحدة بعد بثها المباشر لرسالة المرشد الإيراني الجديد، بينما تعرض مراسل الجزيرة في طهران لاعتداء أثناء تغطيته للأحداث. - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع طريفة ومؤثرة، مما يعكس تأثير الحرب على الحياة اليومية ويبرز التحديات التي يواجهها الناس في ظل الصراعات.

تترافق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مع تدفّق كمٍّ ضخمٍ من المحتوى الإعلامي والدعائي المتواصل على مدار الساعة، إن كان في وسائل الإعلام السائدة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع دخول الحرب أسبوعها الرابع، يتواصل انتشار معلومات وأخبار وصور ومقاطع فيديو من مصادر موثوقة وغير موثوقة، لتختلط الأخبار مع الدعاية والتضليل ومحتوى الذكاء الاصطناعي، إلى جانب لحظات إنسانية أو طريفة جذبت اهتمام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي... أداة رئيسية لنشر البروباغندا

لجأت إيران وإسرائيل أكثر من مرّة في الفترة الماضية لأدوات الذكاء الاصطناعي من أجل نشر مقاطع فيديو دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي وقتٍ سابق، نشرت حسابات مؤيدة لإيران مقاطع رسوم متحركة بأسلوب شركة ليغو الشهير، تصوّر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران وردّها عليهم. وقبل أيام، نشرت السفارة الإيرانية في الصين عبر حسابها على إكس، مقطعاً مولداً بواسطة الذكاء الاصطناعي بأسلوب الرسوم المتحركة، يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، وهو ينفي في مؤتمر صحافي قصف مدرسة للفتيات في إيران خلال أوّل أيام الحرب، رغم تأكيد تقارير عديدة على أنّها استهدفت بصاروخ أميركي.

فيما نشر حساب الموساد باللغة العربية مقطعاً مولداً بالذكاء الاصطناعي أيضاً، يظهر سيدتَين ترتديان فستانين على هيئة علمَي الولايات المتحدة وإسرائيل، تساعدان امرأة يظهر على فستانها شعار إيران في زمن الشاه على النهوض، وخلع النقاب، ومن ثم يسير الثلاثة معاً، على وقع أغنية "هيل ذا وورلد" للمغني الراحل مايكل جاكسون، وأرفق المقطع بتعليق يقول: "عندما تقف الشعوب الحرة معاً... لا بدّ أن يولد فجر الحرية رغم أنوف الطغاة".

عندما تقف الشعوب الحرة معًا… لا بد أن يولد فجر الحرية رغم أنوف الطغاة@VividProwess pic.twitter.com/kXpS9NKiFm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 11, 2026

وانتقد الكثير من المعلقين المزاعم الإسرائيلية بتحرير المرأة الإيرانية، في حين أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل مئات النساء من المدنيين في إيران حتى الآن.

انتقادات لـ"سي أن أن" وهجوم على مراسل "الجزيرة"

واجهت شبكة سي أن أن انتقادات واسعة في الولايات المتحدة بعد نقلها البث المباشر للتلفزيون الإيراني لمدة أربع دقائق خلال عرض الرسالة الأولى للمرشد الجديد مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي. وهاجم مستخدمون مؤيدون للرئيس ترامب على منصة إكس القناة، مستنكرين أن تقوم وسيلة إعلامية أميركية بفتح الهواء أمام بث قناة تابعة لنظام "معادٍ قتل الأميركيين طوال 47 عاماً"، حسب تعبيرهم.

فيما تعرّض مراسل قناة الجزيرة في طهران، عبد الفتاح فايد، لاعتداء خلال تقديمه رسالة مباشرة من أحد شوارع العاصمة الإيرانية، إذ تجمهر حوله مجموعة من الناس، وسط حالة من الفوضى، أدت إلى قطع البث، قبل أن يعود ليكمل تغطيته في وقت لاحق.

الايرانيين يهاجمون عبدالفتاح مراسل قناة الجزيرة في طهران عندما شاهدوه يتحدث باللغة العربية pic.twitter.com/uV4Zs1Hcgi — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 12, 2026

وأثارت مراسلة قناة هابر تورك التركية في بيروت، جيزم تورمان، تعاطفاً واسعاً، قبل أيام، بعد أن روت في رسالة مباشرةٍ على الهواء تفاصيل لقائها بنازحة من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مع طفلتها التي لم يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر، بتأثّر واضح انتقل إلى زملائها وضيوفهم في الاستوديو.

مراسلة تركية في لبنان تروي موقفًا مؤثرًا على الهواء، حيث طلبت منها امرأة لبنانية أن تأخذ طفلتها إلى تركيا “لكي تعيش وتكون بأمان على الأقل”، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد. وخلال نقل القصة من بيروت، تأثرت المذيعة والضيوف في الاستديو وبكت أثناء الاستماع إلى تفاصيل الموقف. pic.twitter.com/FmZjl4LR48 — Salah (@MrSalah05) March 16, 2026

وتناقل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً طريفاً يظهر مقدمي أحد البرامج التايلاندية، وهم يخلعون ستراتهم على الهواء مباشرة بهدف "توفير الطاقة"، في ظلّ الارتفاع المستمر في أسعارها جراء الحرب.