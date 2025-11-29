حبس الصحافي سعد بوعقبة يشعل غضباً سياسياً وإعلامياً في الجزائر

- أثار حبس الصحافي الجزائري سعد بوعقبة جدلاً واسعاً في الجزائر، حيث اعتبرته شخصيات وأحزاب اعتداءً على حرية التعبير بعد تصريحاته حول أموال جبهة التحرير الجزائرية في بنك سويسري. - انتقدت أحزاب سياسية مثل حزب العمال وحركة مجتمع السلم قرار الحبس، داعيةً للإفراج عنه وفتح المجال الإعلامي، محذرةً من تأثير القرارات القضائية على ثقة المجتمع. - تعود القضية لتصريحات بوعقبة المستندة إلى وثائق حول أموال جبهة التحرير، مما أثار جدلاً حول رموز الثورة الجزائرية وحرية النقاش الفكري.

تتوالى ردات الفعل السياسية والإعلامية في الجزائر عقب قرار القضاء حبس الصحافي سعد بوعقبة، أمس الخميس، على خلفية قضية رفعتها ضده ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة ووزارة المجاهدين، بسبب تصريحات تتعلق بالتصرف في جزء من مدخرات جبهة التحرير الجزائرية المودعة سابقاً في بنك سويسري.

وأعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن صدمتها من إيداع بوعقبة السجن، خاصة أن القرار جاء بعد وقت قصير من لقائها الرئيس عبد المجيد تبون

ومناقشتها معه ملف فتح الفضاء الإعلامي والنقاش السياسي في البلاد.

وقالت خلال مؤتمر صحافي الجمعة: "نحن مقهورون ومصدومون بعد حبس الصحافي بوعقبة في الثمانين من عمره، وهو مريض بالقلب. إنها صدمة بالنسبة لنا، والقناة التي تحدث فيها محترمة، وبوعقبة لم يفعل سوى الاقتباس من كتاب".

من جهتها، أعلنت حركة مجتمع السلم (إسلامية) رفضها قرار حبس بوعقبة. وقال نائب رئيس الحركة أحمد صادوق إن الحركة تتضامن مع الصحافي رغم الجدل الذي كان يثيره واختلاف المثقفين معه في كثير مما يكتبه ويصرّح به. ونشر صادوق تدوينة قال فيها: "لا تعليق على الأحكام القضائية، لكن في تقديري، سعد يستحق أن يختم حياته سعيداً ومتفائلاً بمستقبل بلده. الجزائر لن تنتصر بهكذا أساليب محبطة للأمل والحرية والمبادرة، ومقيدة للإبداع".

وكانت محكمة في العاصمة الجزائرية قد قررت، الخميس، إيداع بوعقبة الحبس المؤقت إلى حين محاكمته في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في قضية تتهمه فيها ابنة بن بلة بالمساس بوالدها باعتباره رمزاً من رموز الدولة التاريخية. ووجهت إليه تهم "الإهانة والقذف باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني، وجنحة نشر أخبار كاذبة معروضة على الجمهور". كما وُجهت إلى مدير منصة "رؤية" الإلكترونية تهمة المشاركة في القذف ضد رموز الثورة.

وفي السياق نفسه، عبّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (تقدمي) عن "قلقه العميق" من إيداع بوعقبة الحبس المؤقت، معتبراً القرار "حرماناً لشخص متقدم في السن من حريته بسبب رأي، واعتداءً جديداً على حرية التعبير". وطالب الحزب "بالإفراج الفوري عن بوعقبة، ورفع التشميع عن قناة رؤية، وفتح المجال الإعلامي لتمكين الجزائريين من التمييز بين الحقيقة والزيف".

كما انضمت حركة البناء الوطني، العضو في الحزام الحكومي، إلى المواقف الرافضة سجنَ بوعقبة. وأكد بيان الحركة أن "حرية الكلمة لا تواجه إلا بالرأي وليس بالإجراءات القضائية"، داعيةً إلى "عدم إقحام العدالة في التعامل مع الأفكار والمواقف الفكرية". وطالبت باعتماد "مقاربة جديدة تنحاز إلى العدالة في التعامل مع أخطاء المفكرين والإعلاميين بدل الحبس والاعتقال"، محذرة من "مآلات الرؤى الضيقة في هذه المرحلة الحساسة".

وعبّر كبار الإعلاميين في الجزائر عن رفضهم الملاحقات بحق بوعقبة. فكتب علي جري، الصحافي والمدير السابق لمؤسسة "الخبر": "يمكن لوطن يريد أن يرتقي أن يضع صحافياً في الثمانين خلف القضبان، فالحرية هي التي تصنع الثقة على هذه الأرض الطيبة. الخطأ يُصحَّح بالصواب".

وكتب الإعلامي أحميدة العياشي: "قد يكون ما قاله بوعقبة مؤلماً أو مزعجاً، وقد يستحق النقد، لكن وضع صحافي ثمانيني في الحبس الاحتياطي ليس حلاً، ولا يخدم أحداً، ويضعف ثقة المجتمع في الدولة".

فيما قال الصحافي والكاتب نصر الدين قاسم إن "سعد بوعقبة قامة في تاريخ الصحافة الجزائرية ورمز من رموز الإعلام الوطني، وما دامت القضية قضية رموز وتاريخ، فكان الأجدر أن تبقى في إطارها الفكري بعيداً عن أروقة القضاء".

خلفيات القضية

تعود القضية إلى تصريحات أدلى بها بوعقبة حول استفادة الرئيس بن بلة وعدد من قادة الثورة من جزء من أموال جبهة التحرير المودعة في بنك سويسري، والمقدرة بنحو 40 مليون فرنك سويسري قديم. واستند بوعقبة في معلوماته إلى وثائق وردت في كتاب نشره مدير البنك السويسري الذي كان يحتفظ بحساب الجبهة.

وكانت أموال جبهة التحرير، التي قادت ثورة الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي، مودعة تحت وصاية القيادي البارز محمد خيضر، ممثل الجبهة في الخارج، الذي اغتيل في مدريد عام 1967. ولم تُسترد هذه الأموال بعد الاستقلال بسبب خلافات سياسية مع الرئيس بن بلة، ثم مع الرئيس هواري بومدين بعد انقلاب 1965.

وفي عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، جرى التوصل إلى تسوية بين الدولة وعائلة خيضر واستعادة جزء من الأموال، مع إعادة الاعتبار لخيضر الذي تحمل اسمه منشآت عديدة بينها مطار وجامعة في بسكرة.