حاكم ولاية كاليفورنيا: "تيك توك" يقمع المحتوى الذي ينتقد ترامب

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه يحقق في تقارير تفيد بأن منصة تيك توك تُخفِّض وصول محتوى مناهض للرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من تفادي المنصة حظراً على مستوى الولايات المتحدة عبر إتمام صفقة ملكية أميركية حظيت بدعم ترامب. وجاء في بيان للمكتب الصحافي للحاكم، مساء الاثنين، على منصة إكس: "بعد بيع تيك توك لمجموعة أعمال متحالفة مع ترامب، تلقّى مكتبنا تقاريرَ، وأكدنا بشكل مستقل حالاتٍ، عن تقييد محتوى ينتقد الرئيس ترامب".

ويأتي هذا الإعلان عقب موجة شكاوى على الإنترنت تفيد بأن مقاطع فيديو تنتقد ترامب، ومنها مقاطع تُدين إجراءات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في ولاية مينيسوتا أو تتحدث عن مقتل أليكس بريتي على يد عناصر فيدراليين، بدأت تحصد صفراً من المشاهدات أو أرقاماً أقل بكثير من المعتاد.

ولم تُصدر الشركة الأميركية الجديدة أي ردّ علني على اتهامات الرقابة. لكن الشركة أفادت في بيان يوم الاثنين، بأنها تواجه انقطاعاً في الكهرباء داخل مركز بيانات في الولايات المتحدة، ما تسبب في "فشلٍ متسلسل للأنظمة". ومن بين المشكلات التي نصحت المنصة صنّاع المحتوى بمراقبتها: ظهور "صفر" مشاهدات أو إعجابات على المقاطع، وبطء في التحميل، وطلبات تنتهي بمهلة زمنية. وبحسب موقع تتبع الأعطال "داون ديتكتور" (Downdetector)، جرى الإبلاغ عن آلاف المشكلات طوال يوم الاثنين.

وأوضح مكتب نيوسوم أن الحاكم يدعو وزارة العدل في كاليفورنيا إلى مراجعة ما إذا كان التطبيق ينتهك قانون الولاية عبر حجب محتوى غير مواتٍ لترامب. ولم ترد وزارة العدل فوراً على طلب للتعليق.

وكتب نيوسوم على "إكس" عبارة "حان وقت التحقيق"، بينما أعاد نشر لقطة شاشة تُظهر منع مستخدم على "تيك توك" من إرسال رسالة تتضمن كلمة "إبستاين". وتظهر في اللقطة رسالة تقول: "قد تكون هذه الرسالة مخالفة لإرشادات المجتمع، ولم تُرسل لحماية مجتمعنا".

NEW: Following TikTok’s sale to a Trump-aligned business group, our office has received reports — and independently confirmed instances — of suppressed content critical of President Trump. @CAGovernor Gavin Newsom is launching a review of this conduct and is calling on the… https://t.co/D6vQ890gO8 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 27, 2026

ولم يقدّم البيت الأبيض رداً فورياً على طلب للتعليق. ونقلَت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم البيت الأبيض تأكيده أن الإدارة "ليست طرفاً" في قرارات إدارة محتوى "تيك توك"، ولم تقدّم "طلبات" تتعلق بسياسات المنصة.

بدوره، أفاد صانع المحتوى بريستون ستيوارت، الذي ينشر مقاطع معلوماتية عن الحرب والأمن القومي، بأن مقطعين نشرهما يوم الاثنين اختفيا ببساطة، فيما حصد مقطع ثالث "صفر" مشاهدة رغم امتلاكه 1.3 مليون متابع. وكتب على "إكس" أنه شاهد من يقترح أن الأمر "استهداف موجّه"، لكنه رجّح، استناداً إلى ما يراه، أن المشكلة "عبر المنصة كلها وتطاول الجميع".

TikTok is an absolute mess right now. A video published four hours ago still sitting at zero views (1.3M follower account). Tried two more videos a few hours later and they just disappear. Not on my page, no longer in drafts, just gone.



I've seen folks suggest this is… — Preston Stewart (@prestonstew_) January 26, 2026

ورغم ذلك، استمرّ الغضب بالانتشار بين صنّاع محتوى ومشاهير ومسؤولين منتخبين رأوا أن انخفاض المشاهدات يبدو "متعمدّاً". وقال عضو مجلس شيوخ الولاية سكوت وينر، ديمقراطي عن سان فرانسيسكو، في بيان صباح الاثنين على "إكس" إن "تيك توك" باتت "إعلاماً تسيطر عليه الدولة". كما نشر لقطة شاشة تُظهر أن فيديو رفعه عن مقترح تشريعي يسمح للناس بمقاضاة عناصر (ICE) لم يحصد أي مشاهدة، مقارنةً بآلاف المشاهدات التي يحصل عليها عادةً. وفي منشورٍ لاحق مساءً، كتب وينر أن "تيك توك مات"، وأرفق لقطة أخرى تُظهر أرقام مشاهدة منخفضة جداً لمقاطع نشرتها شبكة "سي أن أن".

TikTok is now state-controlled media.



This morning I posted a TikTok about my legislation allowing people to sue ICE agents. It's sitting at zero views, and I'm not the only person this is happening to. pic.twitter.com/Zahy4aRh03 — Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) January 26, 2026

وكانت "تيك توك" قد أنهت يوم الخميس صفقة فصل عملياتها الأميركية ضمن مشروع مشترك جديد ذي غالبية أميركية، يضم مستثمرين بينهم "أوراكل" و"سيلفر ليك" و"إم جي إكس". وتبلغ قيمة الصفقة 14 مليار دولار، وتضع لاري إليسون الشريك المؤسس لـ"أوراكل" والداعم والمتبرّع المعروف لترامب، في موقع تأثيرٍ قوي على عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة.