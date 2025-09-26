جينيفر لورنس: ما يحصل في غزة إبادة جماعية

- جينيفر لورنس تندد بالإبادة الجماعية في غزة وتنتقد السياسة الأمريكية لافتقارها إلى الاستقامة، معربة عن قلقها على مستقبل الشباب وتأثير الخطاب السياسي الحالي عليهم. - لورنس تعبر عن أسفها لأن تصريحاتها وزملائها قد تؤجج الوضع، مشددة على ضرورة أن يركز المسؤولون المنتخبون على حل القضايا المطروحة. - تتزايد الدعوات في الأوساط الفنية والثقافية الغربية لمقاطعة إسرائيل ثقافياً، في محاولة للضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أقوى ضد سياساتها في غزة.

ندّدت الممثّلة الأميركية جينيفر لورنس (1990)، اليوم الجمعة، بـ"الإبادة الجماعية... غير المقبولة" التي ترتكب في غزة، منتقدةً السياسة الأميركية على افتقارها إلى "الاستقامة"، خلال مهرجان الفيلم الدولي في سان سيباستيان في إسبانيا. وردّاً على سؤال حول الوضع في قطاع غزة خلال مؤتمر صحافي، قالت الممثّلة والمنتجة التي كرّمها المهرجان بالجائزة الفخرية الكبرى: "ما يحصل هو بكلّ بساطة إبادة جماعية، وهذا غير مقبول". تابعت: "أنا قلقة كثيراً على أولادي، على أولادنا جميعاً".

صرّحت الممثلة الأميركية: "ما يحزنني بشدّة هو أن قلّة الاحترام والخطاب الحالي في السياسة الأميركية سيصبحان من الأنماط السائدة بالنسبة إليهم، وأنا أعني الشباب الذين يصوّتون اليوم في الثامنة عشرة من عمرهم". أضافت من دون ذكر أسماء: "سيصبح من العادي بالنسبة إليهم أن تفتقر السياسة إلى أبسط مقوّمات الاستقامة. فالسياسيون يكذبون، وما من تعاطف، ولا بدّ من التذكّر أنه عندما تتجاهلون ما يحصل في أحد أصقاع العالم، لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يحصل ذلك عندكم".

وأسفت لورنس، الحائزة أوسكار أفضل ممثّلة عام 2013 عن دورها في فيلم "سيلفر لاينينغز بلايبوك" (Silver Linings Playbook)، لأن تصريحاتها أو تلك الصادرة عن زملائها بشأن المستجدّات لا تساهم سوى في "تأجيج الوضع"، في حين ينبغي أن ينكبّ "المسؤولون المنتخبون" على حلّ المسائل المطروحة.

واختارت إدارة الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان سان سيباستيان تكريم جينيفر لورنس بجائزة دونوستيا وعرض الفيلم الذي أنتجته بالتعاون مع مارتين سكورسيزي "داي، ماي لاف" (Die, My Love) حول الأمومة.

وتأتي تصريحات لورنس في وقت تشهد الأوساط الفنية والثقافية الغربية تنامياً لافتاً في دعوات مقاطعة إسرائيل ثقافياً بسبب حرب الإبادة التي ترتكبها في غزة، في خطوة يأمل أصحابها أن تحقق نجاحاً مماثلاً للحركة العالمية التي واجهت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وفي ظل رفض معظم الحكومات الغربية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، يسعى موسيقيون وممثلون وكتّاب إلى حشد ضغط شعبي يتجاوز الحسابات السياسية الرسمية، ويدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أقوى. وتواجه دولة الاحتلال دعوات مقاطعة في مسابقة يوروفيجن، بينما يقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة لاستبعادها من الأحداث الرياضية. والأسبوع الماضي، أعلن قائد الأوركسترا الإسرائيلي إيلان فولكوف خلال حفل موسيقي في بريطانيا أنه لن يعزف في إسرائيل بعد الآن.

