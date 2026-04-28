جيمي كيميل يرفض الاعتذار عن نكتة حول ميلانيا ترامب و"تألق الأرملة"

- جيمي كيميل يرفض الاعتذار عن نكتة وصف فيها ميلانيا ترامب بأنها تبدو "كأرملة منتظِرة"، مما أثار انتقادات حادة من الرئيس ترامب وزوجته، مطالبين بإقالته من شبكة إيه بي سي وديزني. - كيميل يوضح أن نكتته كانت ساخرة حول فارق السن بين ترامب وزوجته، مؤكداً أنها لم تكن دعوة للعنف، ويعبر عن تعاطفه مع حضور عشاء مراسلي البيت الأبيض. - ميلانيا ترامب تهاجم كيميل على منصة إكس، وترامب يطالب بإقالته، مشيراً إلى أن تعليقاته تتجاوز الحدود وتعمق الانقسام السياسي في أمريكا.

رفض الكوميدي الأميركي جيمي كيميل الاعتذار عن نكتة قالها، قبل أيام من حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وصف فيها السيدة الأولى ميلانيا ترامب بأنها تبدو متألقة "كأرملة منتظِرة"، وذلك بعد انتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب وزوجته، وصلت إلى مطالبة شبكة إيه بي سي وشركة ديزني بإقالته فوراً.

وخلال فقرة تمثيلية من برنامجه "جيمي كيميل لايف"، التي عرضت الخميس الماضي، قلّد المذيع الوصلة المنفردة التي جرت العادة على أن يؤديها كوميدي خلال حفلات مراسلي البيت الأبيض، ويُدلي خلالها بتعليقات ساخرة من الرئيس. قال كيميل: "سيدتنا الأولى ميلانيا هنا"، مضيفاً: "جميلةٌ جداً، السيدة ترامب، لديكِ توهّج يشبه توهّج أرملة منتظِرة".

وخلال حلقته التي بثّت في وقت متأخر الاثنين، علّق كيميل على دعوات ترامب لإقالته ساخراً: "تعرفون ذلك الشعور عندما تستيقظون أحياناً في الصباح فتجدون أن السيدة الأولى أصدرت بياناً تطالب فيه بطردكم من وظائفكم؟ لقد مررنا جميعاً بذلك، أليس كذلك؟".

وأكّد كيميل أن دعابته كانت عن "فارق السن بينهما"، معتبراً أنها "نكتة ساخرة خفيفة جداً حول حقيقة أنه يقترب من الـ80 وأنها أصغر مني سناً". وأضاف: "لم تكن بأي معنى من معاني الكلمة دعوة إلى الاغتيال. وهم يعرفون ذلك. لقد كنت صريحاً جداً طوال سنوات عديدة في الحديث ضد عنف السلاح على وجه الخصوص".

وعبّر الكوميدي الأميركي عن "تعاطفه" مع كل من حضر عشاء مراسلي البيت الأبيض، داعياً إلى "التكاتف"، وتابع: "لكن، إذا أردتم منا أن نصدق أن نكتة قلتها قبل ثلاثة أيام من هذا العشاء كان لها أي تأثير في أي شيء حدث، فربما ينبغي لأحدهم أن يحقّق مع هذه السيدة العرّافة أيضاً"، ثم عرض مقطعاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وهي تقول قبل بدء العشاء: "سيُطلق بعض الرصاص الليلة".

وكانت ميلانيا ترامب قد هاجمت الكوميدي المكروه من أنصار الرئيس في منشور على منصة إكس، الاثنين، قالت فيه إن "خطاب كيميل القائم على الكراهية والعنف يهدف إلى تقسيم بلدنا"، مضيفةً: "وصلته عن عائلتي ليسا كوميديا، فكلماته مخرّبة وتُعمّق المرض السياسي داخل أميركا. لا ينبغي لأشخاص مثل كيميل أن تُتاح لهم فرصة دخول بيوتنا كل مساء لنشر الكراهية"، ودعت شبكة إيه بي سي إلى "اتخاذ موقف من سلوك كيميل الفظيع تجاه مجتمعنا".

وبعدها بساعات، علّق الرئيس دونالد ترامب على القضية قائلاً: "أقدّر أن كثيراً من الناس غاضبون من دعوة كيميل الحقيرة إلى العنف، وعادةً لا أكون متجاوباً مع أي شيء يقوله، لكن هذا أمر يتجاوز كل الحدود. يجب أن تطرد ديزني وإيه بي سي جيمي كيميل فوراً".

وسبق أن واجه جيمي كيميل انتقادات متكرّرة من الرئيس ومناصريه. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أثار الكوميدي غضب اليمين الأميركي الذي اتهمه باستغلال اغتيال المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك لأغراض سياسية. آنذاك، قامت "إيه بي سي" بتعليق برنامجه، لكنّه عاد بعد أقل من أسبوع إلى الشاشة بعد موجة استنكار واسعة لقرارها واتهامها بممارسة الرقابة.