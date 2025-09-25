جيمي كيميل يحقق 19 مليون مشاهدة في أول ظهور بعد الإيقاف

- حقق ظهور جيمي كيميل الأول بعد الإيقاف نحو 19 مليون مشاهدة على يوتيوب وإنستغرام، حيث أثار الجدل بتصريحاته حول تايلر روبنسون، مما أغضب اليمين الأميركي. - اعتذر كيميل في برنامجه عن تعليقاته السابقة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الاستهانة بجريمة قتل تشارلي كيرك، موضحًا أن تعليقاته ربما بدت غير مناسبة أو غامضة للبعض. - انتقد كيميل شبكة "إيه بي سي" لإيقاف برنامجه، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع القيم الأميركية، وشكر من دعموه، بينما هاجم ترامب الشبكة واتهمها بالتحيز للديمقراطيين.

سجّل أول ظهور للإعلامي الأميركي جيمي كيميل بعد الإيقاف نحو 19 مليون مشاهدة على موقعي يوتيوب وإنستغرام، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأربعاء. وحققت فقرة كيميل 13.3 مليون مشاهدة على "يوتيوب" و5.6 مليون مشاهدة على "إنستغرام"، وذلك حتى الساعة 01:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولم تبث شبكة إيه بي سي (ABC) العرض، الذي أُذيع بعد ساعات من إعلان الشركة الأم للشبكة والت ديزني (The Walt Disney Company) رفع الإيقاف عنه.

جيمي كيميل يغضب اليمين

كان جيمي كيميل قد أثار غضب اليمين بتصريحات تناول فيها تايلر روبنسون، قاتل كيرك المفترض، وهو شاب نشأ في كنف عائلة جمهورية، وعلّل فعلته بـ"الكراهية" التي قال إنّ كيرك كان ينشرها. وأوضح المذيع في حلقة بثّت في 15 سبتمبر/أيلول قائلاً: "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدني، مع بذل زمرة ماغا (MAGA) محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأيّ شيء سوى بأنه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

اعتذار

عاد جيمي كيميل إلى برنامجه الحواري الليلي، الثلاثاء، بعد إيقاف استمر نحو أسبوع، وكاد يجهش بالبكاء مؤكّداً أنّه لم يكن يحاول إطلاق مزحة بشأن مقتل الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك. وأردف كيميل منكسر الصوت: "ليست لدي أوهام بشأن تغيير رأي أي شخص، لكن أريد أن أوضح أمراً لأنه مهم بالنسبة لي باعتباري إنساناً، وهو أن تفهموا أنه لم يكن في نيتي مطلقاً الاستهانة بجريمة قتل شاب. لا أعتقد أن هناك ما هو مضحك في ذلك". وتابع: "كما أنه لم يكن في نيتي تحميل أي جماعة بعينها مسؤولية أفعال شخص كان من الواضح أنه مضطرب للغاية. كان ذلك في الحقيقة عكس النقطة التي حاولت إيصالها"، وأوضح أنّه يتفهّم أن تعليقاته خلال الأسبوع الماضي بدت للبعض "إما غير مناسبة في توقيتها أو غامضة، وربما الأمرين معاً".

جيمي كيميل ينتقد "إيه بي سي"

ووجّه جيمي كيميل انتقاداً للمحطات التابعة لشبكة " إيه بي سي " (ABC) التي أوقفت عرض برنامجه، معتبراً أن "هذا غير قانوني. هذا ليس متماشياً مع المبادئ الأميركية. هذا ضد قيم أميركا"، كما شكر الأشخاص الذين دعموا موقفه، بل وحتى أولئك الذين لا يحبونه لكنهم دافعوا عن حقه في الكلام، ومن بينهم السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس. وأضاف: "يتطلب الأمر شجاعة لكي يتحدثوا ضد هذه الإدارة. وقد فعلوا ذلك ويستحقون التقدير".

ترامب يهاجم عودة كيميل

وقبل بث البرنامج، اتهم دونالد ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشيال" (Truth Social) شبكة "إيه بي سي" بـ"بثّ 99% من القمامة الإيجابية عن الديمقراطيين"، كما اتّهم كيميل بأنّه "ذراع أخرى للجنة الوطنية الديمقراطية"، إدارة الحزب الديمقراطي. وأضاف: "أعتقد أنّنا سنختبر إيه بي سي في هذا الأمر. لنرَ كيف سنفعل ذلك. في المرة الأخيرة التي هاجمتهم فيها، دفعوا لي 16 مليون دولار".

(رويترز، العربي الجديد)