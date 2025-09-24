جيمي كيميل ... عودة مثيرة للجدل إلى الشاشة

عاد جيمي كيميل إلى برنامجه الحواري الليلي أمس الثلاثاء، بعد إيقاف استمر نحو أسبوع، وكاد يجهش بالبكاء مؤكّداً أنّه لم يكن يحاول إطلاق مزحة بشأن مقتل الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك. وأردف كيميل منكسر الصوت: "ليست لدي أوهام بشأن تغيير رأي أي شخص، لكن أريد أن أوضح أمراً لأنه مهم بالنسبة لي باعتباري إنساناً، وهو أن تفهموا أنه لم يكن في نيتي مطلقاً الاستهانة بجريمة قتل شاب. لا أعتقد أن هناك ما هو مضحك في ذلك". وتابع: "كما أنه لم يكن في نيتي تحميل أي جماعة بعينها مسؤولية أفعال شخص كان من الواضح أنه مضطرب للغاية. كان ذلك في الحقيقة عكس النقطة التي حاولت إيصالها"، وأوضح أنّه يتفهّم أن تعليقاته خلال الأسبوع الماضي بدت للبعض "إما غير مناسبة في توقيتها أو غامضة، وربما الأمرين معاً".

ووجّه جيمي كيميل انتقاداً للمحطات التابعة لشبكة "إيه بي سي" (ABC) التي أوقفت عرض برنامجه، معتبراً أن "هذا غير قانوني. هذا ليس متماشياً مع المبادئ الأميركية. هذا ضد قيم أميركا"، كما شكر الأشخاص الذين دعموا موقفه، بل وحتى أولئك الذين لا يحبونه لكنهم دافعوا عن حقه في الكلام، ومن بينهم السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس. وأضاف: "يتطلب الأمر شجاعة لكي يتحدثوا ضد هذه الإدارة. وقد فعلوا ذلك ويستحقون التقدير".

عودة جزئية

يعود مقدم البرامج التلفزيونية جيمي كيميل إلى شاشة شبكة "إيه بي سي" بعد وقف قصير المدة للبرنامج، غير أنّ بعض المحطات المحلية التابعة للشبكة الأميركية لم تبث برنامجه الليلي مساء أمس الثلاثاء. فقد أعلنت شركة "نكستار" (Nexstar)، المالكة لعدد من المحطات التلفزيونية، أنها ستستمر في حجب عرض البرنامج على قنواتها المحلية التي تبث أيضاً محتوى الشبكة. وفي وقت سابق، صرّحت مجموعة البث "سينكلير" (Sinclair) عبر منصة إكس بأنها ستعرض برنامجاً إخبارياً في الموعد المخصص عادةً لبرنامج كيميل، بينما تتواصل المباحثات مع الشبكة بشأن عودته المحتملة.

ترامب يهدّد بالتصعيد

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، قرار "إيه بي سي" إعادة برنامج جيمي كيميل إلى الهواء بعدما أوقفته فجأة الأسبوع الماضي بضغط من الهيئة الحكومية الناظمة للإعلام، مهدّداً بالتحرك ضد الشبكة التلفزيونية. وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، اتّهم شبكة "إيه بي سي" بـ"بثّ 99% من القمامة الإيجابية عن الديمقراطيين"، كما اتّهم كيميل بأنّه "ذراع أخرى للجنة الوطنية الديمقراطية"، إدارة الحزب الديمقراطي. وأضاف: "أعتقد أنّنا سنختبر إيه بي سي في هذا الأمر. لنرَ كيف سنفعل ذلك. في المرة الأخيرة التي هاجمتهم فيها، دفعوا لي 16 مليون دولار".

وجاء منشور ترامب قبيل الموعد المقرر لعودة برنامج "جيمي كيميل لايف" (Jimmy Kimmel Live) إلى الهواء مساء أمس الثلاثاء. وأول أمس الاثنين، أعلنت شركة ديزني أنّ برنامج الكوميدي الشهير الذي أثار إيقافه الأسبوع الماضي جدلاً حول حرية التعبير في الولايات المتحدة سيعود إلى الشاشة. وأوضحت الشركة المالكة لشبكة "إيه بي سي" في بيان قائلة: "لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية في إجراء محادثات مدروسة مع جيمي، وبعد تلك المناقشات، اتخذنا قراراً باستئناف عرض البرنامج بدءاً من الثلاثاء". ولفتت "ديزني" إلى أنّ قرار تعليق البرنامج موقتاً اتُّخذ "لتجنب تأجيج التوتر في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا".

جيمي كيميل يغضب اليمين

أعلنت "إيه بي سي"، الأربعاء الماضي، وقفها عرض برنامج كيميل "إلى أجل غير مسمّى". وأتى هذا القرار بعد ساعات من تنديد رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية (FCC) بريندان كار بـ"سلوك مشين" للمذيع الفكاهي بسبب تصريحات اتّهم فيها اليمين الأميركي باستغلال اغتيال تشارلي كيرك لأغراض سياسية. كما هدّد كار، الحليف المقرّب من ترامب، بإلغاء تراخيص الشبكات التي تبثّ البرنامج.

كان جيمي كيميل قد أثار غضب اليمين بتصريحات تناول فيها تايلر روبنسون، قاتل كيرك المفترض، وهو شاب نشأ في كنف عائلة جمهورية، وعلّل فعلته بـ"الكراهية" التي قال إنّ كيرك كان ينشرها. وأوضح المذيع في حلقة بثّت في 15 سبتمبر/أيلول قائلاً: "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدني، مع بذل زمرة ماغا (MAGA) محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأيّ شيء سوى بأنه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)