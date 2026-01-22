"جيميناي" يتيح التدرب على اختبارات الالتحاق بالجامعات

- تدريبات مجانية لاختبارات الجامعات: أطلقت غوغل عبر روبوت الدردشة "جيميناي" تدريبات مجانية لاختبارات الالتحاق بالجامعات، مثل SAT، مع محاكاة للامتحانات وتقييم فوري لنقاط القوة والضعف. - شراكة مع شركات تعليمية رائدة: تعتمد التدريبات على محتوى مُدقّق بالتعاون مع شركات تعليمية مثل "The Princeton Review"، لضمان تحضير فعّال للاختبارات الفعلية. - خدمات تعليمية متكاملة: يوفر "جيميناي" خطط دراسية مخصصة، وتحويل مواد الدورات إلى اختبارات تجريبية، وملخصات صوتية، بالإضافة إلى شهر مجاني من باقة "غوغل إيه آي".

أتاح روبوت الدردشة جيميناي من شركة غوغل بالمجان تداريب على اختبارات الالتحاق بالجامعات. الميزة تقدم محاكاة للامتحانات من أجل معرفة نقاط القوة والضعف، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الدردشة، بمجرد إخبار الروبوت بعبارة I want to take a practice SAT test (أريد التدرب على اختبارات الالتحاق بالجامعات".

ومن المعروف أن اختبارات الالتحاق بالجامعات محطة حاسمة في مرحلة طالب الثانوية لولوج الجامعة التي يحلم بها. وتقول "غوغل" في تدوينة نشرتها أمس الأربعاء، إن تداريب اختبارات الالتحاق بالجامعات متاحة بالمجان عند الطلب، ووعدت بإضافة المزيد من الاختبارات لاحقاً. وتشير إلى أنها اعتمدت في اختبارات الميزة على محتوى مُدقّق من شركات تعليمية رائدة لضمان تحضير للاختبار الفعلي، من خلال مواد تحاكي ما سيراه الطالب في يوم الاختبار.

وعند إكمال اختبار تدريبي في "جيميناي"، سيتلقى المستخدم تقييماً فورياً يُبرز نقاط قوته، ونقاط ضعفه التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة. ولأي استفسار، يمكن طلب شرح الإجابة الصحيحة من "جيميناي". الأخير يمكّن الطالب أيضاً من تحويل هذه المعلومات إلى خطوات عملية، عبر وضع خطة دراسية مخصصة تساعده على خوض الامتحان بثقة، تقول "غوغل".

وتضاف هذه الميزة إلى خدمات أخرى طرحتها "غوغل" عبر "جيميناي" لدعم الطلاب، وأبرزها الحصول على شهر مجاني من باقة "غوغل إيه آي" التي تتضمن أيضاً ميزة البحث العميق. كما يتيح "جيميناي" تحويل مواد الدورات التعليمية، من الملاحظات ومجموعات المسائل، إلى اختبارات تجريبية مخصّصة، مع بطاقات تعليمية، وأدلة دراسة للمساعدة في الاستعداد للامتحانات. كذلك يسمح الروبوت بتحويل تسجيلات المحاضرات أو فصول الكتب الدراسية إلى ملخّصات صوتية تشبه البودكاست، حتى يتمكّن الطلاب من الدراسة في أيّ مكان.