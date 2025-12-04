"جيميناي"... المصطلح الأكثر بحثاً على "غوغل" في 2025

- تصدّر روبوت الدردشة "جيميناي" قائمة البحث الأكثر شيوعاً في 2025، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالذكاء الاصطناعي، بينما احتل "ديبسيك" المركز السابع كبديل اقتصادي للروبوتات الأمريكية. - أبرزت عمليات البحث الأحداث الساخنة لعام 2025، مثل اغتيال تشارلي كيرك، وإيران، وإغلاق الحكومة الأمريكية، بينما تصدرت وصفات "العسل الحارّ" و"دجاج ميري مي" قائمة الطعام. - في مجال الترفيه، كان فيلم "أنورا" الأكثر بحثاً، وتصدرت مايكي ماديسون قائمة الممثلين، بينما كان باريس سان جيرمان الفريق الرياضي الأكثر بحثاً.

احتل "جيميناي"، اسم روبوت الدردشة من "غوغل"، المرتبة الأولى بين مصطلحات البحث الأكثر شيوعاً على محرك بحث غوغل في عام 2025، وذلك بحسب تقرير الشركة السنوي لمصطلحات البحث الأكثر شيوعاً. وعادة ما يقدّم التقرير لمحة عن أكثر من يثير فضول الناس طوال السنة، ويبدو أن الذكاء الاصطناعي كان على رأس ما جذب هذا الفضول.

وتتلخص طريقة عمل تقرير "البحث خلال العام" من "غوغل" في رصد عمليات البحث التي شهدت ارتفاعاً مستمراً في عدد الزيارات في عام 2025 مقارنةً بعام 2024. كان البحث الأكثر رواجاً لهذا العام هو "جيميناي"، تليه مباراة "الهند ضد إنكلترا"، ثم "تشارلي كيرك"، الناشط السياسي الأميركي اليميني المتطرف المغتال.

ولم يكن "جيميناي" روبوت الدردشة الوحيد الذي ظهر في قائمة 2025، إذ احتل "ديبسيك"، روبوت الدردشة الصيني الذي هزّ العالم بسبب توفير خدمة منافسة للروبوتات الأميركية وبتكلفة أقل بكثير، المركز السابع ضمن عمليات البحث الرائجة لهذا العام. ويعكس الاهتمام بهذه الروبوتات مشاعر متباينة بين الفضول والاستفادة من الأدوات الجديدة، بينما تنتشر المخاوف من فقدان لقمة العيش إذا ما أخذ الروبوت وظيفة المستخدم.

وعكست أسئلة "غوغل" الأحداث الساخنة التي شهدها العالم في 2025، إذ تصدّر سؤال "اغتيال تشارلي كيرك" قائمة الأسئلة الإخبارية، تلته "إيران" في المرتبة الثانية، ثم "إغلاق الحكومة الأميركية" في المرتبة الثالثة. أما بالنسبة للوصفات والطعام، فقد احتلّ "العسل الحارّ" المركز الأول، بينما حلّت وصفات "دجاج ميري مي" و"تشيميتشوري" في المركزين الثاني والثالث.

وبالنسبة للأفلام، كان البحث الأكثر رواجاً هو "أنورا"، يليه "سوبرمان" وفيلم "ماينكرافت". أما البحث الأكثر رواجاً عن الممثلين، فكان من نصيب نجمة "أنورا" مايكي ماديسون. واحتل لويس بولمان، الذي لعب دور البطولة في فيلم "ثندربولتز" المركز الثاني، تلته إيزابيلا ميرسيد، التي ظهرت في فيلم "سوبرمان".

وفي ما يتعلق بالرياضة، تصدرت عبارة "كأس العالم للأندية" قائمة البحث الأكثر شيوعاً، تلتها عبارة "كأس آسيا" و"كأس أبطال الكريكيت الدولي". أما الفريق الرياضي الأكثر بحثاً فكان باريس سان جيرمان، بينما حلّ بنفيكا في المركز الثاني وتورونتو بلو جايز في المركز الثالث.