"جيميناي أومني" من "غوغل"... توليد الفيديو "من أي شيء"

- أطلقت غوغل "جيميناي أومني"، نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يتيح إنشاء فيديوهات عالية الجودة من مدخلات متنوعة مثل الصور والنصوص والصوت، مع إمكانية تعديلها عبر محادثات طبيعية، مما يوسع إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى مبتكر. - يتميز "جيميناي أومني" بفهمه العميق لقوانين الفيزياء ومعرفته بالتاريخ والعلوم، مما يعزز واقعية المشاهد ويسد الفجوة بين الواقعية الفوتوغرافية وسرد القصص الهادف، مع توفير شروحات جذابة لأفكار معقدة. - رغم القفزة التكنولوجية، تثير الميزات مخاوف بشأن فبركة المحتوى وسرقة الهوية، لكن غوغل تؤكد على سياسات حماية المستخدمين وتستخدم علامة SynthID الرقمية لضمان الشفافية.

قبل سنوات قليلة، كان توليد الفيديو من خلال نص أو صورة فكرة صعبة التنفيذ تتطلب معدات وكفاءات عالية، لكن الآن باتت شركة غوغل توفّر "جيميناي أومني"، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد قادر على "إنشاء أي شيء من أي مدخلات"، وفقاً للشركة.

تصف "غوغل" نموذج "جيميناي أومني" بأنه "الخطوة التالية" بعد روبوت توليد الصور "نانو بنانا" ومولّد الفيديو الحالي "فيو 3.1". يتيح للمستخدم "دمج الصور والصوت والفيديو والنصوص مدخلاتٍ، وإنشاء فيديوهات عالية الجودة تستند إلى معرفة جيميناي بالعالم الحقيقي". ويمكن بعد ذلك تعديل هذه الفيديوهات من خلال محادثة طبيعية، إذ تُبنى كل تعليمات على سابقتها للحفاظ على تناسق الشخصيات والعناصر الأخرى.

كان روبوت "فيو 3.1" يقتصر على إنشاء مقاطع الفيديو عبر التوجيهات والصور، لكن "جيميناي أومني" يوسّع نطاق ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله، من خلال مدخلات وإمكانات أكثر بكثير. على سبيل المثال، يمكن تصوير فيديو، ثم ببساطة الطلب من "أومني" تغيير ما يحدث فيه. تقول "غوغل": "يصبح الفيديو الخاص بك نقطة انطلاق لشيء لم تكن لتتمكن من تصويره بنفسك أبداً. عدّل المشهد، أضف شخصيات أو أشياء جديدة، أو حوّل لحظة إلى شيء غير متوقع. غيّر البيئة، الزاوية، الأسلوب، أو حتى تفاصيل محددة".

ويفهم "أومني" قوانين الفيزياء فهماً أفضل، مثل الجاذبية والطاقة الحركية وديناميكيات السوائل، ما يجعل المَشاهد أكثر واقعية. يجمع ذلك مع معرفة "جيميناي" بالتاريخ والعلوم والسياق الثقافي، "ما يسد الفجوة بين الواقعية الفوتوغرافية وسرد القصص الهادف".

ومن المفترض أن التطبيق قادر على إنشاء شروحات جذابة لتوليد صور تشرح أفكاراً أعقد، وذلك من خلال توجيهات بسيطة. وإذا كان المستخدم يريد إنشاء فيديوهات يكون هو نجمها، يتيح "أومني" إنشاء نسخة رقمية تشبه المستخدم في الشكل والصوت.

وبالرغم من أن هذه الميزات قد تبدو قفزة تكنولوجية، إلا أنها لا تأتي من دون مخاوف، خصوصاً مع احتمال زيادة أدوات فبركة أقوال وأفعال الناس، أو سرقة هوياتهم. "غوغل" تقول إن لديها "سياسات واضحة لحماية المستخدمين من أي ضرر"، بينما تختبر ميزة قد تقلّل من أضرار تعديل الفيديوهات لتغيير الصوت والكلام. كذلك ستستخدم جميع الفيديوهات علامة SynthID الرقمية غير المرئية من "غوغل" لتسمح بمعرفة أنها أُنشئت باستخدام "جيميناي أومني".

ويمكن استخدام أدوات "أومني" من خلال باقات "غوغل إيه آي بلس" و"برو" و"أولترا" المدفوعة عبر تطبيق "جيميناي" و"غوغل فلو". كما تُطرح مجاناً لمستخدمي "يوتيوب شورتس" و"يوتيوب كرييت".