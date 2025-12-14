جيمس كاميرون: الذكاء الاصطناعي ليس تهديداً لصناعة السينما

أكد المخرج العالمي جيمس كاميرون أنه لا يشعر بالخوف من الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، معتبراً أن الفن لا يقوم على تجميع متوسط ما أُنتِج سابقاً. وقال المخرج الكندي – النيوزيلندي، البالغ من العمر 71 عاماً، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الفن السينمائي يتعلق بالرؤية الفريدة والخبرة الفردية للفنان، سواء أكان مؤلف أغانٍ أم ممثلاً أم مخرجاً". ويُعدّ كاميرون، الذي أخرج أفلاماً شهيرة مثل "تيتانيك" وسلسلة "أفاتار"، من أنجح المخرجين في تاريخ السينما. ويُطرح فيلمه الجديد "أفاتار: فاير أند آش" (Avatar: Fire and Ash) في دور العرض السينمائي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضح كاميرون أن الأصالة الفنية لا يمكن استبدالها، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج محتوى يعتمد على بيانات موجودة، لكنه لا يستطيع تقليد البصمة الخاصة للفنان. وأضاف: "يمكن إنتاج الكثير من المحتوى المتواضع ونشره عبر قنوات البث، وهو ما تفعله الشبكات منذ عقود، لكن السينما تدور حول الرؤية الفريدة للفنان". وأشار جيمس كاميرون إلى أن هذا المعيار يظل حاسماً في الجوائز أيضاً، قائلاً: "نتطلع دائماً لنرى شيئاً لم نشهده من قبل. هذه النماذج لا تستطيع تحقيق ذلك، لذلك لا أشعر بقلق كبير". وشدّد كاميرون، الحاصل على عدة جوائز أوسكار، على الدور المحوري للممثلين، قائلاً: "عندما نشاهد فيلماً من سلسلة أفاتار، فإننا نرى أداءً حقيقياً، لأن الأمر يتعلق بعروض يقدمها أشخاص حقيقيون".

وفي فيلمه الملحمي الجديد، يرتدي الممثلون بدلات التقاط الحركة التي تسجّل كل حركة وتعبير وجه، وتُنقل هذه البيانات إلى الشخصيات الرقمية، ما يسمح بمحاكاة أداء الممثلين بدقة في العالم الافتراضي.

