جيش ميانمار يداهم مركزاً رئيسياً ثانياً للاحتيال عبر الإنترنت

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العسكرية في ميانمار قد وسّعت حملتها ضد أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت إلى موقع رئيسي ثانٍ، واعتقلت مئات الأجانب وصادرت آلاف الهواتف المحمولة المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال. وداهمت السلطات مركزاً رئيسياً للاحتيال في منتصف أكتوبر/تشرين الأول يحمل اسم "كيه كيه بارك" في ضواحي مدينة مياوادي، وهي مدينة تجارية رئيسية على الحدود مع تايلاند.

وتشتهر ميانمار باستضافة عمليات احتيال عبر الإنترنت تخدع الأشخاص في جميع أنحاء العالم، والتي عادة ما تشمل كسب ثقة الضحايا عبر الإنترنت من خلال حيل رومانسية وخطط استثمار وهمية. وتخضع معظم هذه المراكز، التي تمارس الاحتيال الرومانسي والتجاري، لسيطرة جماعات إجرامية صينية بالتواطؤ مع مليشيات ميانمار.

وكشف تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أجرته "فرانس برس" عن أضرار، بل وهدم، لحوالي مائة مبنى. ومع ذلك، تنقل الوكالة عن خبراء أن المجلس العسكري في ميانمار يغض الطرف عن شبكات الاحتيال، في مقابل سيطرة حلفائه من المليشيات على المناطق الحدودية نيابةً عنه.

وقال المتحدث العسكري، الميجور جنرال زاو مين تون، في بيان نشر اليوم الأربعاء في صحيفة ميانما ألين وصحف حكومية أخرى، إن الجيش داهم أمس الثلاثاء مجمعاً للاحتيال في بلدة شوي كوكو بالقرب من مياوادي أيضاً. وأضاف أن السلطات اعتقلت 346 أجنبياً وصادرت ما يقرب من 10 آلاف هاتف محمول إلى جانب معدات أخرى، بينما منعت الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار عبر الحدود.

