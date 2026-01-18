"جوي أووردز 2026": تكريم الدراما السورية وعودة فضل شاكر

- حفل "جوي أووردز 2026" في الرياض اختتم "موسم الرياض" بتكريم نجوم الدراما والسينما والموسيقى والرياضة وصنّاع المحتوى بناءً على تصويت الجمهور، حيث فازت كاريس بشّار وعبد المحسن النمر بجوائز التمثيل، وحصدت مسلسلات مثل "أشغال شقة جداً" جوائز مميزة. - في فئة السينما، فاز فيلم "سيكو سيكو" بجائزة أفضل فيلم، وتُوِّج ياسين بونو وليلى القحطاني كأفضل الرياضيين، بينما حصل ريان الأحمري ورتيل الشهري على جوائز المؤثرين المفضلين. - شملت الجوائز الفخرية تكريم شخصيات مثل فاروق حسني، وفازت أنغام وفضل شاكر بجوائز الموسيقى، مع فقرة لإحياء ذاكرة الدراما السورية.

اختتمت العاصمة السعودية، مساء السبت، حفل "جوي أووردز 2026" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في ليلةٍ جمعت نجوم الدراما والسينما والموسيقى والرياضة وصنّاع المحتوى، وجاءت نتائجها انعكاساً مباشراً لتصويت الجمهور الذي حسم أسماء الفائزين في مختلف الفئات، وفق القائمين على الحفل.

وبحسب القائمة الرسمية المعلنة؛ فقد فاز عن فئة الدراما التلفزيونية، الممثلة السورية كاريس بشّار بجائزة "أفضل ممثلة مفضلة"، والممثل السعودي عبد المحسن النمر بجائزة "أفضل ممثل مفضل" عن مسلسل "المرسى". وفي الجوائز الخاصة بالأعمال، تُوِّج مسلسل "أشغال شقة جداً" بجائزة "أفضل مسلسل مصري"، فيما نال المسلسل اللبناني "سلمى" جائزة "أفضل مسلسل مشرقي"، وحصل المسلسل السعودي "شارع الأعشى" على جائزة "أفضل مسلسل خليجي"، كما حصدت الممثلة السعودية ترف العبيدي جائزة "الوجه الجديد المفضل" في الدراما عن مسلسل "أمي"، وذهبت جائزة "مخرج المسلسلات المفضل" إلى أحمد كاتيكسيز وغول سارالتن عن "شارع الأعشى".

أما السينما، فشهدت تتويج الفيلم المصري "سيكو سيكو" بجائزة "أفضل فيلم سينمائي"، في حين حصل الممثل المصري ماجد الكدواني على جائزة "الممثل المفضل" عن فيلم "فيها إيه يعني"، ونالت الممثلة الكويتية شجون جائزة "الممثلة المفضلة" عن فيلم "عرس النار"، كما ذهبت جائزة "إخراج الأفلام المفضلة" إلى المخرج المصري عمر المهندس عن فيلم "سيكو سيكو".

وفي فئة الرياضة، تُوِّج حارس المرمى المغربي ياسين بونو بجائزة "أفضل رياضي"، بينما فازت لاعبة كرة القدم السعودية ليلى القحطاني بجائزة "أفضل رياضية"، إلى جانب منح القطري ناصر الخليفي "جائزة صناع الترفيه الماسية".

كما شهدت فئة صنّاع المحتوى تتويج المؤثر السعودي ريان الأحمري بجائزة "المؤثر المفضل"، فيما نالت المؤثرة السعودية رتيل الشهري جائزة "المؤثرة المفضلة".

وضمّت الليلة أيضاً جوائز خاصة وفخرية، بينها "جائزة الإنجاز مدى الحياة" التي مُنحت للفنان ووزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني، وكذلك للنجم الأميركي فوريست ويتكر، فيما نال السعودي صالح العريض "جائزة جوي أووردز الفخرية"، وحصلت أصالة نصري على "جائزة صناع الترفيه الفخرية" إلى جانب المخرج الكويتي أحمد الدوغجي والملحن المصري عمرو مصطفى، أما "شخصية العام" فذهبت إلى الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون.

عودة فضل شاكر

وفي فئة الموسيقى؛ نالت الفنانة المصرية أنغام جائزة "الفنانة المفضلة"، فيما تُوِّج الفنان اللبناني فضل شاكر بجائزة "الفنان المفضل" وكذلك جائزة "الأغنية المفضلة" عن "صحّاك الشوق"، فيما حصل نجله المغني محمد فضل شاكر على جائزة "الوجه الجديد المفضل" في فئة الموسيقى.

وسط هذا المشهد، تحوّل فوز فضل شاكر بجائزتَين إلى العنوان الأكثر تداولاً وإثارةً للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ جاء التتويج بينما لا يزال اسمه مرتبطاً بملفات قضائية في لبنان، ما أعاد فتح النقاش حول حضور الفنان في المجال العام وحدود "شرعية" تكريمه ضمن جوائز تقوم على التصويت الجماهيري. وبينما رأى مؤيدون أن النتيجة تُجدد تأكيد بقاء شعبيته، اعتبر منتقدون أن منصة بحجم "جوي أووردز" تمنح هذا الحضور عودةً شديدة الحساسية.

نوستالجيا الدراما السورية

في واحدة من أكثر فقرات الحفل لفتاً للانتباه، خصّصت "جوي أووردز 2026" مساحة استعراضية مطوّلة لإحياء ذاكرة الدراما السورية، ضمن ما قدّمته السعودية بوصفه دعماً للفن السوري وتاريخ أعماله الأكثر حضوراً في الوعي العربي. وعلى خشبة المسرح، عادت لحظات أيقونية من مسلسلات شكّلت جزءاً من ذاكرة المشاهدين، عبر عرضٍ مُبتكر يمزج بين الأداء المسرحي والبصمة الدرامية الأصلية، مستعيداً أعمالاً مثل "مرايا" و"عودة غوار" و"الزير سالم" و"باب الحارة" و"ربيع قرطبة" و"جميل وهناء". وبدا كثير من المشاهد المقدّمة وكأنّ شخصياتها تعود إلى الحياة لتستعرض نفسها من جديد، بعد سنوات طويلة على عرض تلك الأعمال، لكن بروحٍ فنية حديثة تُراهن على النوستالجيا من جهة، وعلى إعادة تقديم الإرث الدرامي بصورة معاصرة من جهة أخرى.

وتكامل المشهد مع مشاركة فرقة "إنانا" السورية بإشراف مديرها جهاد مفلح، عبر عروض استعراضية متنوّعة كرّست الفقرة بوصفها تكريماً مُعلناً للدراما السورية، بمشاركة عدد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.