- الممثل الكوميدي جون أوليفر يحقق حلمه بالظهور في مسلسل "المستشفى العام" على شبكة "إيه بي سي"، حيث سيشارك في ثلاث حلقات بشخصية لم يُكشف عنها بعد، معبراً عن فخره بالمشاركة في هذا العمل العريق. - أوليفر، المعروف بتقديمه برنامج "لاست ويك تونايت" على "إتش بي أو"، أعرب عن غيرته من ستيفن إيه. سميث الذي يشارك في المسلسل منذ عشر سنوات، مما دفع منتجي المسلسل للاستجابة لرغبته. - مسلسل "المستشفى العام"، الذي بدأ عرضه قبل 63 عاماً، استضاف العديد من النجوم غير التقليديين، ولا يزال يُعرض على "إيه بي سي" ومنصة "هولو".

يتجه الممثل الكوميدي جون أوليفر إلى "بورت تشارلز"، المدينة الخيالية التي تدور فيها أحداث مسلسل الدراما النهاري الطويل "المستشفى العام" (General Hospital)، الذي تعرضه شبكة "إيه بي سي" (ABC).

وكان أوليفر، الحائز عدة جوائز "إيمي" ومقدم برنامج "لاست ويك تونايت" (Last Week Tonight) على شبكة "إتش بي أو" (HBO)، قد أعرب في مارس/ آذار الماضي خلال برنامجه عن رغبته في الظهور بدور ضيف في أحد مسلسلات الدراما النهارية.

وأوضح أنه يشعر بالغيرة من معلق شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) ستيفن إيه. سميث، الذي يجسد منذ عشرة أعوام شخصية "بريك"، الذراع اليمنى لزعيم عصابة، في مسلسل "المستشفى العام". واستجاب منتجو مسلسل "المستشفى العام" لرغبته، إذ أعلنت شبكة "إيه بي سي" أن أوليفر سيظهر في ثلاث حلقات تبدأ الخميس، مجسداً شخصية لم يُكشف عنها.

وجاء في بيان صدر عن أوليفر، الأحد: "يشرفني حقاً أن أكون وصمةً صغيرة في تاريخ هذا المسلسل العريق".

وبدأ عرض مسلسل "المستشفى العام" على شبكة "إيه بي سي" قبل 63 عاماً، واستضاف على مدار تاريخه عدداً من النجوم غير التقليديين، من بينهم موسيقي الروك ريك سبرينغفيلد والحائزة على جائزة "أوسكار" إليزابيث تايلور. ولا يزال المسلسل يُعرض على "إيه بي سي"، كما يتوافر عبر منصة "هولو" (Hulu).

وكان جون أوليفر قد أوضح، في مناشدته خلال مارس/ آذار، أنه يرغب في أداء شخصية "تقوم بشيء مثير، مثل ارتكاب جريمة قتل، أو صفع شخص، أو تلقي صفعة، أو اكتشاف أنها قريبة مفقودة منذ زمن طويل لأحدهم"، وأضاف مازحاً: "ومن الناحية المثالية، أود أيضاً لقطة درامية مقرّبة لوجهي. وفي المقابل، أعدكم بأنني سأبذل كل ما لدي في هذا الأداء".