جوليان نيكولسون تنضم إلى الموسم الثاني من "مهمّة"

- تنضم جوليان نيكولسون إلى الموسم الثاني من مسلسل "مهمة" بشخصية لوري روس، التي قدمتها سابقاً في "ماري من إيستتاون"، مما يعزز التكهنات بوجود عالم روائي مشترك بين العملين، خاصة مع تأكيد الكاتب براد إنغلسبي على تقاطع العوالم. - يركز الموسم الجديد من "مهمة" على العميل الفيدرالي توم برانديس، الذي يؤدي دوره مارك رافالو، ويشارك في البطولة ماهرشالا علي وهاري ميلينغ وآخرون، بينما تبقى تفاصيل ظهور لوري غامضة. - فازت نيكولسون بجائزتي إيمي عن "ماري من إيستتاون" و"هاكس"، وتشارك حالياً في "بارادايس" على هولو، ولها أعمال بارزة أخرى مثل "إمبراطورية الممر البحري".

تنضم الممثلة الحائزة على جائزة إيمي جوليان نيكولسون (1971)، إلى طاقم مسلسل "مهمة" (Task)، الذي تعرضه شبكة إتش بي أو (تعرضه عربياً أو إس أن+)، لكن هذه المرة بشخصية قد يكون الجمهور على معرفة بها مسبقاً.

ستعيد نيكولسون تقديم شخصية لوري روس التي أدتها في مسلسل "ماري من إيستتاون" (Mare of Easttown)، وذلك ضمن الموسم الثاني من مسلسل "مهمة". وقد أنشأ المسلسلان معاً الكاتب براد إنغلسبي، كما تدور أحداثهما في مقاطعة ديلاوير بولاية بنسلفانيا. وقد دفعت هذه الروابط بعض المتابعين إلى التكهن بأن العملين ينتميان إلى عالم روائي واحد، وهو ما يؤكده الآن انضمام نيكولسون إلى "مهمة".

وكان إنغلسبي، من جهته، منفتحاً على فكرة تقاطع المسلسلين، إذ قال لمجلة ذا هوليوود ريبورتر قبل عرض "مهمة" في سبتمبر/أيلول 2025: "إنهما يوجدان في العالم نفسه، لذلك لن يفاجئني إطلاقاً أن تدخل ماري (كيت وينسلت) إلى أحد متاجر وواوا وتجد توم (شخصية مارك رافالو في مسلسل "مهمة") هناك. لا توجد لديّ قصة محددة في ذهني عن تقاطع بين العملين، لكنني أحب فكرة أن تتقاطع عوالمهما".

ولا تزال الطريقة التي ستظهر بها شخصية لوري ضمن أحداث "مهمة" طي الكتمان في الوقت الحالي. وانتهى مسلسل "ماري من إيستتاون"، باعتقال ماري، محققة الشرطة التي تؤدي دورها كيت وينسلت، باعتقال ابن صديقتها المقرّبة لوري بتهمة قتل فتاة مراهقة، بينما كانت المرأتان تبحثان عن وسيلة لإصلاح علاقتهما.

سيركز الموسم الثاني من "مهمة" على عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) توم برانديس، الذي يؤدي دوره مارك رافالو، بينما يتولى قيادة فرقة عمل جديدة. يشارك في بطولة الموسم الجديد أيضاً ماهرشالا علي، وهاري ميلينغ، وآدم ناغايتس، وأمينة نيفيس، وإدغار راميريز.

وفازت جوليان نيكولسون بأول جائزتي إيمي في مسيرتها عن دورها في مسلسل "ماري من إيستتاون"، أما جائزتها الثانية فحصلت عليها عن مسلسل "هاكس" (Hacks) العام الماضي.

وتشارك نيكولسون حالياً في بطولة مسلسل "بارادايس" (Paradise) على منصة هولو، وتشمل أعمالها الأخرى مسلسل "الغريب" (The Outsider) و"إمبراطورية الممر البحري" (Boardwalk Empire)، من إنتاج "إتش بي أو"، إضافة إلى مسلسل "القانون والنظام: النية الإجرامية" (Law & Order: Criminal Intent).