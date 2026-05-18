- جوليان مور، الحائزة على جائزة الأوسكار، انتقدت غياب المساواة بين الجنسين، مؤكدةً أن هذه القضية تتجاوز صناعة السينما لتصبح مشكلة عالمية، وذلك خلال حفل في مهرجان كان السينمائي. - الحفل شهد حضور نجوم مثل ديزي إدغار جونز وسيباستيان ستان، حيث تم تكريم مور لدعمها المرأة في السينما، وأشادت بها سلمى حايك لتميزها الفني. - مبادرة "ويمن إن موشن" منحت جائزة للمخرجة مارغريتا سبامبيناتو، بينما أكدت مور أن التغيير في تمثيل النساء يحدث ببطء وثبات.

انتقدت النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار، جوليان مور، استمرار غياب المساواة الحقيقية بين الجنسين، معتبرةً أنها لا تزال هدفاً بعيد المنال. وذلك خلال تسلّمها جائزة، مساء الأحد، تقديراً لدورها في دعم المرأة في صناعة السينما، ضمن حفل أنيق أُقيم بعيداً عن صخب السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي.

وشهدت الأمسية حضور عدد من النجوم، من بينهم ديزي إدغار جونز، وسيباستيان ستان، وكولمان دومينغو، وأوديسا أزيون، حيث احتسى الضيوف الشمبانيا وهم يطلّون على خليج الريفييرا الفرنسية المليء باليخوت من ساحة "بلاس دو لا كاستر" (Place de la Castre) التاريخية، قبيل بدء الحفل.

وقالت مور في تصريح لوكالة "رويترز": "بصراحة، نحن بعيدون جداً، في كثير من أنحاء العالم، عن تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين"، مضيفةً: "هذه المشكلة لا تقتصر على صناعة السينما، بل هي قضية عالمية".

وبدأت مور مسيرتها الفنية في المسلسلات النهارية، من بينها "آز ذا وورلد ترنز" (As the World Turns)، قبل أن تواصل مشوارها في السينما، وتحصد جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 2015 عن دورها في فيلم "ستل أليس" (Still Alice)، الذي جسّدت فيه شخصية أستاذة جامعية مصابة بمرض ألزهايمر.

وتُعد جوليان مور من الوجوه المألوفة والبارزة في المهرجانات السينمائية، بما فيها "كان"، كما عُرفت بمواقفها الصريحة إزاء القضايا الاجتماعية والسياسية، إذ توظّف منصتها للدعوة إلى تعزيز المساواة والتمثيل، سواء في صناعة السينما أو في الحياة العامة.

من جهتها، أشادت الممثلة والمنتجة سلمى حايك بزميلتها، قائلةً: "لقد حافظت على تألق استثنائي على مدى عقود، وهي مصدر إلهام، كما أن اختياراتها الفنية تتمتع بذوق رفيع".

كما منحت مبادرة "ويمن إن موشن" (Women in Motion)، التي أطلقتها مجموعة كيرينغ عام 2015، جائزة "المواهب الصاعدة" البالغة 50 ألف يورو (نحو 58,125 دولاراً) للمخرجة الإيطالية مارغريتا سبامبيناتو، دعماً لإنتاج فيلمها الروائي الطويل الثاني.

وخلال مشاركتها في فعالية أخرى، السبت، شبّهت جوليان مور الجهود المبذولة لتعزيز تمثيل النساء بمحاولة اختراق جدار، قائلةً إن التغيير يحدث "قضمة تلو الأخرى"، مضيفةً: "الأمر يتم ببطء وثبات ووعي، من خلال اتخاذ قرارات، والتعبير عن الرأي، واستثمار ما نملكه من نفوذ، وتوظيف المزيد".

(رويترز)