جولة "بي تي إس" والاقتصاد العالمي: الغناء مالاً

تشير تقارير إلى أن فرقة الكيبوب العالمية "بي تي إس" (BTS)، تستعد لإحداث طفرة اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية والعالم من خلال جولتها الغنائية المقبلة، إذ يرى الخبراء أن هذه الجولة لن تكون مجرد حدث فني، بل محرك اقتصادي قد يتجاوز في تأثيره جولة إيراس للنجمة تايلور سويفت التي سجلت أرقاماً قياسية سابقاً.

ومع استعداد الفرقة لإطلاق جولتها الأكبر على الإطلاق، والتي ستشمل 34 منطقة عبر خمس قارات، يتوقع الاقتصاديون أن تولد هذه الأنشطة مليارات الدولارات، خاصة أنها تأتي بعد توقف دام قرابة أربع سنوات بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية لأعضاء الفرقة، ما خلق فضولاً أكبر وتوقاً إلى لقاء الفرقة بجمهورها.

يرى أستاذ التسويق في جامعة نورث وسترن، تيموثي كالكينز، أن كل محطة في هذه الجولة ستشهد انتعاشاً استثنائياً في قطاعات السياحة وإشغال الفنادق والأنشطة التجارية المحلية، مؤكداً أن حجم الإنفاق قد يفوق ما أحدثته جولات غنائية كبرى سابقة.

وبالرغم من أن التذاكر لم تطرح للبيع رسمياً بعد، بدأ المعجبون بالفعل بحجز الرحلات الجوية والفنادق، إذ ينظر كثيرون منهم إلى "بي تي إس" ليس بوصفها فرقة موسيقية فحسب، بل تمثّل استثماراً عاطفياً وهواية تستحق الإنفاق السخي، لدرجة أن بعض المعجبين يخططون لحضور عشرات العروض في مدن مختلفة، مع ميزانيات إنفاق تصل إلى آلاف الدولارات تشمل التنقل والسياحة المرتبطة بمواقع زارها أعضاء الفرقة.

يوضح الباحثون الاقتصاديون أن القاعدة الجماهيرية لفرقة "بي تي إس"، المعروفة باسم "آرمي" (ARMY)، تتميز بولاء وشغف استثنائي يدفعها إلى السفر عبر الحدود والقارات لحضور الحفلات، وهو ما يميزها من معجبي الفنانين الغربيين. فإذا كانت جولة الفرقة المحدودة في عام 2021 قد ضخت مئات الملايين في اقتصادات مدن مثل لوس أنجليس ولاس فيغاس، فإن الجولة المقبلة التي تضم 79 عرضاً ستضاعف هذه الأرقام عدة مرات. ويشير الخبراء إلى "تأثير الانتشار" (Trickle-down effect)، إذ يتحول جمهور الحفل إلى سياح يساهمون في تعزيز العلامة التجارية للمدن المضيفة وتسليط الضوء عليها عالمياً.

الفرقة، التي تعود إلى المسرح بقوة، تستعد أيضاً لإصدار ألبوم يحمل عنوان Arirang في مارس/آذار 2026. أولى محطات جولة "بي تي إس" في الولايات الأميركية المتحدة ستكون تامبا، فلوريدا، في 15 إبريل/نيسان. ورغم أن التذاكر لم تُطرح للبيع بعد، لم يمنع ذلك المعجبين من حجز رحلاتهم وفنادقهم مسبقاً.

وبحسب استطلاع أجرته Bread Financial عام 2024، فإن ما يقارب ثلاثة من كل خمسة من جيل زِد وجيل الألفية، مستعدون للسفر أكثر من 50 ميلاً لحضور الحفلات.

في هذا السياق، توضح الباحثة الاقتصادية في جامعة يونسي، سيويونغ كوون: "معجبو بي تي إس أكثر حماسة والتزاماً من جماهير الفنانين الغربيين. وبسبب غياب الفرقة عن الجولات لفترة طويلة، فإن كثيرين مستعدون لقطع مسافات إضافية وحضور الحفلات ليس فقط في بلدانهم، بل في دول ومدن أخرى أيضاً".

إلى جانب ذلك، يتوقع الخبراء أن تمتد الآثار الإيجابية لتشمل الشركات الصغيرة والمشاريع الناشئة التي تستعد لإطلاق منتجات وفعاليات "مؤقتة" (Pop-up events) تزامناً مع الجولة، وهو تقليد تشتهر به جماهير الكيبوب.

لا يقتصر الأمر على المكاسب قصيرة الأجل، بل يرى البروفيسور جايريم تشوي أن هذه الجولة ستسرع من وتيرة ازدهار المنتجات الكورية في السوق الأميركي، مثل مستحضرات التجميل التي شهدت نمواً كبيراً بالفعل، ما يحول الجولة الفنية إلى جسر لتعزيز التبادل التجاري والثقافي المستدام على المدى الطويل. وأخيراً، يجمع الخبراء على أن الطلب على هذه الجولة مضمون تماماً، فيما التحدي الوحيد قدرة المدن على استيعاب هذا التدفق البشري الهائل.