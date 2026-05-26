جوزيبي تورناتوري سينال غولدن غلوب للأفلام الوثائقية

- سيتم تكريم المخرج الإيطالي جوزيبي تورناتوري في مهرجان تاورمينا السينمائي بجائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية عن فيلمه "برونيللو: صاحب الرؤية النبيلة"، الذي يستعرض رحلة مصمم الأزياء برونيللو كوتشينيلي. - يُقام المهرجان في المسرح اليوناني الأثري في تاورمينا، صقلية، ويشهد إعادة إحياء تحت إدارة تيزيانا روكا، ويُعرف كموقع تصوير مسلسل "ذا وايت لوتس". - يُبرز الفيلم شغف كوتشينيلي بالحرفية الإيطالية والتزامه بـ"الرأسمالية الإنسانية"، ويُقام المهرجان بين 10 و14 يونيو، برئاسة جين كامبيون وتكريم هيلين ميرين.

سيُكرَّم المخرج الإيطالي الحائز جائزة أوسكار، جوزيبي تورناتوري (1956)، خلال الدورة المقبلة من مهرجان تاورمينا السينمائي، بمنحه جائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية بالشراكة مع مؤسسة أرتيميس رايزينغ، عن فيلمه الوثائقي "برونيللو: صاحب الرؤية النبيلة" (Brunello: The Gracious Visionary)، الذي يتناول سيرة برونيللو كوتشينيلي، مصمم الأزياء المعروف بلقب ملك الكشمير في إيطاليا.

سيتسلّم تورناتوري، كما أكدت مجلة فارايتي، الجائزة في المسرح اليوناني الأثري المفتوح في مدينة تاورمينا، عند سفح بركان إتنا النشط في صقلية. ويشهد المهرجان العريق، الذي تعرفه الجماهير الأميركية أيضاً بوصفه موقع تصوير الموسم الثاني من مسلسل "ذا وايت لوتس"، عملية إعادة إحياء بإدارة خبيرة التسويق والمتخصّصة في المهرجانات تيزيانا روكا.

وإلى جانب فيلمه الشهير "سينما باراديسو" الفائز بأوسكار عام 1990، قدّم تورناتوري في السنوات الأخيرة فيلم التشويق المرتبط بعالم الفن "أفضل عرض" من بطولة جيوفري راش ودونالد ساذرلاند، وفيلم "مراسلات" عام 2016 بمشاركة أولغا كوريلينكو وجيريمي آيرونز، إضافة إلى الفيلم الوثائقي الناجح "إنيو" عام 2022 عن الموسيقار إنيو موريكوني.

يرصد "برونيللو: صاحب الرؤية النبيلة"، المقرّر عرضه عام 2025، صعود كوتشينيلي من ابن مزارع إلى المدير الإبداعي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لعلامة عالمية للفخامة وأسلوب الحياة تتجاوز قيمتها السوقية 7.8 مليارات دولار.

يجمع العمل بين العناصر الوثائقية والمشاهد المعاد تمثيلها، وقد صُوّر في منطقة أومبريا الإيطالية. ويستعرض محطات أساسية من مسيرة كوتشينيلي، مبرزاً شغفه بالحرفية الإيطالية والتزامه بمفهوم يصفه بـ"الرأسمالية الإنسانية"، إذ تُصنع كل قطعة تنتجها شركته داخل إيطاليا، وغالباً في المنطقة التي ينحدر منها، كما يحرص كوتشينيلي على دفع أجور عادلة لعماله، وتعزيز شعورهم بأنهم جزء من عائلة واحدة. وقد أشرف أيضاً على إعادة ترميم قرية سولوميو الإيطالية كاملة، حيث يقع المقر الرئيسي لشركته.

وبحسب بيان رسمي، فإنّ جائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية، بالشراكة مع مؤسّسة أرتيميس رايزينغ، تُمنح لصانع أفلام وثائقية "يتميّز عمله بقيمة إبداعية استثنائية وقدرة على إلهام تغيير اجتماعي إيجابي".

قالت تيزيانا روكا في البيان: "نشعر بسعادة وفخر عميقين لاختيار حدث عالمي مرموق ومهم مثل غولدن غلوب مهرجان تاورمينا لهذه المناسبة الخاصة"، وأضافت: "استضافة تقديم جائزة بهذا الحجم إلى أحد كبار أساتذة السينما مثل جوزيبي تورناتوري تمثل مصدر اعتزاز كبير لنا، وتؤكد المكانة المحورية لمهرجاننا على الساحة السينمائية الدولية".

بدورها، قالت رئيسة جوائز غولدن غلوب، هيلين هونِه: "يشرفنا التعاون مع مهرجان تاورمينا السينمائي ومؤسسة أرتيميس رايزينغ لتكريم جوزيبي تورناتوري، وهو صانع أفلام تركت أعماله أثراً عميقاً لدى الجمهور حول العالم"، وأضافت: "يعكس فيلم "صاحب الرؤية النبيلة" التزامه المتواصل بسرد بصري مؤثر وإنساني في آن واحد. ونحن فخورون بالاحتفاء بإسهاماته في صناعة الفيلم الوثائقي خلال دورة هذا العام من المهرجان".

أما المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة أرتيميس رايزينغ، ريجينا كاي سكالي، فقالت إنه "لأمر مدهش أن نحتفي بفن وحرفة جوزيبي تورناتوري. لقد ترك فيلمه الأيقوني "سينما باراديسو" وأفلامه القصيرة الرائدة التي أنجزها لصالح دولتشي أند غابانا، بمشاركة صوفيا لورين، أثراً ممتداً عبر الأجيال، إذ نجحت في التقاط جوهر التراث والجمال الإيطاليين أمام جمهور عالمي".

تقام الدورة الثانية والسبعون من مهرجان تاورمينا بين 10 و14 يونيو/حزيران. وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت سابقاً أن المخرجة جين كامبيون سترأس لجنة التحكيم، فيما ستحصل هيلين ميرين على جائزة الإنجاز مدى الحياة، كما يُتوقع حضور راسل كرو لإطلاق أحدث أفلامه "بير كانتري" (Bear Country). ومن المقرر الكشف عن برنامج المهرجان مطلع يونيو المقبل.