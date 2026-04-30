جورج وسوف في أغنيتين ونقاش حول أسعار تذاكر حفل

- جورج وسوف يستعد لإصدار أغنيتين جديدتين بعنوان "الحب مخيف" باللهجة اللبنانية و"اللي حلفلي" باللهجة المصرية، بعد غياب دام عامين منذ آخر أغانيه "رقصة إسباني". - أثار الإعلان عن حفل جورج وسوف في عمان جدلاً واسعاً بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، حيث تبدأ من 55 ديناراً أردنياً وتصل إلى 400 دينار، مما أثار تساؤلات حول الفجوة بين الفنان وجمهوره. - دافع البعض عن الأسعار المرتفعة، مشيرين إلى أن الحفل يقدم تجربة فنية متكاملة في فندق رويال عمان، وهو ما يبرر التكلفة العالية.

يصدر جورج وسوف أغنيتين قريباً بعنوان "الحب مخيف" و"اللي حلفلي"، إذ كشف عن مقطع قصير من الأخيرة. وعلم "العربي الجديد" أن الأغنية الأولى ستكون باللهجة اللبنانية، والثانية بالمصرية. بهاتين الأغنيتين، يعود وسوف بعد نحو عامين من آخر إصدار له، وكان أغنية "رقصة إسباني" من ألحان محمد يحيى، وصُوّرت مع المخرج جاد شويري.

قبل أيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن حفل جورج وسوف في العاصمة الأردنية، في 22 مايو/أيار المقبل. الجمهور متحمّس لعودته، لكن هناك انتقادات توجّهت إلى المنظمين بسبب سعر التذاكر المرتفع؛ إذ تبدأ بـ55 ديناراً أردنياً (80 دولاراً) وتصل الى 400 دينار (550 دولاراً).

ردات الفعل على الأسعار كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل كثيرون: "لماذا هذا الارتفاع في الأسعار لفنان جماهيري مثل جورج وسوف؟". ورأى آخرون أن الأسعار الخيالية لحضور حفل غنائي يولد فجوة بين الفنان وجمهوره.

في المقابل، هناك من قال إن هذه الأسعار تعكس طبيعة الحفل، الذي يبتعد عن صخب المهرجانات المفتوحة، وهو أمر متعارف عليه في العاصمة الأردنية عند كل حفل يقام. وذكّر بعضهم بأن حفل وائل كفوري في عام 2022 كان بالأسعار نفسها التي أثيرت السجالات بشأنها في ما يخص حفل وسوف في عمان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حفل الفنان وائل جسار وسيرين عبد النور قبل عام الذي وصل فيه سعر البطاقات إلى 600 دولار أميركي. ودافع بعضهم عن ذلك بالقول إن العرض في فندق رويال عمّان يقدّم تجربة فنية متكاملة لجهة التنظيم والصوتيات والإخراج، وهو أمر أصرت عليه إدارة أعمال وسوف.