جورج كلوني: دعوة ترامب إلى تدمير حضارة جريمة حرب

- جورج كلوني ينتقد الرئيس ترامب لتهديده إيران، معتبراً ذلك جريمة حرب وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي، ويؤكد على ضرورة النقاش الجاد بدلاً من الإهانات الطفولية. - البيت الأبيض يرد على تصريحات كلوني بوصفه بأنه يرتكب جرائم حرب بسبب أفلامه السيئة، بينما كلوني يسخر من هذا الرد ويعترف بمسيرته السينمائية المتواضعة. - كلوني، المعروف بدعمه للحزب الديمقراطي، يربط صراحته بمسؤولية أخلاقية، ويشير إلى علاقته السابقة بترامب قبل توليه الرئاسة، مؤكداً على التغيرات التي طرأت على شخصيته.

في خطاب ألقاه أمس الأربعاء أمام ثلاثة آلاف طالب في مدينة كونيو الفرنسية، قال الممثل الأميركي جورج كلوني إن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة حرب بتهديده إيران أن "حضارة كاملة ستموت الليلة".

قال الممثل، ضمن فعالية نظمتها مؤسسة كلوني من أجل العدالة: "يقول بعضهم إن دونالد ترامب بخير، لكن إذا قال أي شخص إنه يريد إنهاء حضارة، فهذه جريمة حرب. يمكنك أن تدعم وجهة النظر المحافظة، لكن يجب أن يكون هناك حد للّياقة، ولا ينبغي أن نتجاوزه".

ورداً على ذلك، صرّح مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، لصحيفة ذا إندبندنت: "الشخص الوحيد الذي يرتكب جرائم حرب هو جورج كلوني، بسبب أفلامه السيئة وقدرته التمثيلية المتواضعة".

وفي تصريحات أدلى بها لموقع ديدلاين يوم الأربعاء، قال كلوني:"العائلات تفقد أحباءها، والأطفال يُحرقون، واقتصاد العالم يقف على حافة الهاوية. هذا وقت لنقاش جاد وعميق على أعلى المستويات، وليس لتبادل الإهانات الطفولية".

أضاف: "إنها جريمة حرب عندما يكون هناك نية لتدمير أمة، كما عرّفتها اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي. فما هو دفاع الإدارة (الأميركية)؟"، متابعاً بسخرية: "بخلاف وصفهم لي بالممثل الفاشل، وهو ما أوافق عليه بسعادة، بعد مشاركتي في فيلم باتمان وروبن؟".

جورج كلوني، الداعم والمتبرع منذ فترة طويلة للحزب الديمقراطي، هو من أبرز الأصوات السياسية الصريحة منذ عقود، وغالباً ما يربط صراحته بمسؤولية أخلاقية نابعة من نشأته على يد والده الصحافي، وزواجه من المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل علم الدين. في عام 2024، تصدّر العناوين عندما كتب مقالاً في صحيفة ذا نيويورك تايمز دعا فيه الرئيس آنذاك جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

ورغم التباعد الكبير في مواقفهما السياسية، تحدّث كلوني عن أنه كان على علاقة طيبة بترامب قبل توليه الرئاسة، إذ قال لمجلة فاريتي العام الماضي: "كنت أعرفه جيداً. كان يتصل بي كثيراً، وحاول مساعدتي مرة على الدخول إلى مستشفى لرؤية جراح ظهر. كنت أراه في النوادي والمطاعم. إنه شخص طريف جداً... أو كان كذلك. كل شيء تغيّر".

في يناير/كانون الثاني الماضي، انتقد ترامب قرار فرنسا منح جورج كلوني وعائلته الجنسية الفرنسية، واصفاً إياهم بأنهم "من أسوأ المتنبئين السياسيين على الإطلاق".

أضاف الرئيس: "حصل كلوني على شهرة في السياسة أكثر مما حصل عليها من أفلامه القليلة ومتوسطة المستوى. لم يكن نجماً سينمائياً على الإطلاق، بل مجرد شخص عادي يشتكي باستمرار من المنطق السليم في السياسة".

ورداً على ذلك، وفي إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قال جورج كلوني لمجلة ذا هوليوود ريبورتر: "أتفق تماماً مع الرئيس الحالي. يجب أن نجعل أميركا عظيمة مجدداً. سنبدأ في نوفمبر".